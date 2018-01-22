"Тоттенхэм" исключает продажу Харри Кейна грядущим летом, даже если насчет нападающего поступит рекордное предложение.

Если верить слухам в испанской прессе, находящийся в поисках нового поколения звезд "Реал" собирается сделать Кейна первым в мире игроком стоимостью 200 миллионов фунтов.



В прошлом "шпорам" уже доводилось отпускать своих звезд в Мадрид — этот путь проделали Лука Модрич и Гарет Бэйл. Однако Кейн не последует их примеру, утверждает Sky Sports со ссылкой на свои источники в лондонском клубе.



По информации издания, у "Тоттенхэма" будет только один ответ на любое предложение по Харри, независимо от суммы, и это отказ. Таким образом, президент "шпор" Даниэль Леви сдержит свое слово, недавно пообещав сохранить ведущих игроков в клубе.