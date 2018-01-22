Венгер: "Не могу понять никого, кто хочет покинуть "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у него вызывает недоумение каждый, у кого возникает желание покинуть клуб с "Эмирейтс".

В данный момент "канониры" готовятся подтвердить расставание с Алексисом Санчесом, взамен которого они получат от "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна. Арсен считает, что 29-летний чилиец уходит из-за денег, и переубедить Алексиса было невозможно.



"Жизнь всегда продолжается. Футбольному клубу "Арсенал" 130 лет, и за это время ушли многие игроки. Станет ли жизнь чуть менее хорошей? Посмотрим, но она всегда продолжается".



"Я не могу понять никого, кто хочет покинуть "Арсенал". Но за 30 лет проведения трансферов ты многое узнаешь о человеческих созданиях. Как для профессионала, это был, наверное, его последний контракт на топ-уровне, важный контракт".



"Мы старались его сохранить и в финансовом отношении зашли так далеко, как это было возможно. В конце концов даже "Манчестер Сити" вышел из борьбы за него. Это говорит, что мы не имели шансов заключить с ним новый контракт".



"Мы пытались найти лучшее из возможных решений. Это лучшее решение состоит в том, что мы теряем игрока мирового уровня — я совершенно этого не отрицаю — но мы теряем его не без замены. Будущее покажет, было ли это решение правильным".



"Это не так, что мы просто теряем игрока. Мы также и приобретаем игрока. И мы все еще активны на трансферном рынке и пытаемся найти усиление", — цитирует Венгера The Tepegraph.