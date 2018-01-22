Эден Азар опроверг слова своего отца насчет "Реала"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар успокоил фанатов "синих" по поводу комментариев своего отца насчет "Реала".

Напомним, в прошлом месяце Тьерри Азар внезапно заявил, что его сын отказался от нового контракта с "Челси", поскольку надеется получить приглашение из обожаемого "Реала".

Такого рода заявление вызвало чувство паники у фанатов лондонского клуба, однако Эден поспешил заверить, что не помышляет об уходе со "Стэмфорд Бридж". Азар надеется продлить сотрудничество с "синими" до отъезда на Чемпионат Мира со сборной Бельгии.

"Мой отец сказал нечто плохое. Да, у него теперь проблемы из-за этого. Не переживайте, я поговорил с ним".

"Я сосредоточен на "Челси". У меня остается два года по контракту, и я счастлив здесь. Как я уже говорил раз 10 прежде, я хочу завершить этот сезон, а там станет видно. Но я счастлив здесь", — цитирует Азара Evening Standard.



Метки Азар, контракты, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2018 07:00

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  1. j-silver 22.01.2018 09:46 # j-silver
    папаша норм затраллел пенсов ах ах ах

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  2. g3ndalf 22.01.2018 08:07 # g3ndalf
    Просто жопастый играет за лучший клуб мира, не то что побег Санчеса из гейплена, или побег Кавты из клап-рабства, или побег мхиармяна из мочеприемника

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  3. meshuggah 22.01.2018 07:58 # meshuggah
    норм пописял на своего отца, прям как гритка

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  4. chr1s8rown 22.01.2018 07:25 # chr1s8rown
    далбоеб . как можно опровергать слова отца

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  5. kara-balapan 22.01.2018 07:21 # kara-balapan
    я хочу завершить этот сезон, а там станет видно.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60041/

    все ясно

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  6. chelsea-69 22.01.2018 07:14 # chelsea-69
    "ведь мы, бельгийцы, никогда никого не нaeбывaeм"

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