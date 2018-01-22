Эден Азар опроверг слова своего отца насчет "Реала"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар успокоил фанатов "синих" по поводу комментариев своего отца насчет "Реала".
Напомним, в прошлом месяце Тьерри Азар внезапно заявил, что его сын отказался от нового контракта с "Челси", поскольку надеется получить приглашение из обожаемого "Реала".
Такого рода заявление вызвало чувство паники у фанатов лондонского клуба, однако Эден поспешил заверить, что не помышляет об уходе со "Стэмфорд Бридж". Азар надеется продлить сотрудничество с "синими" до отъезда на Чемпионат Мира со сборной Бельгии.
"Мой отец сказал нечто плохое. Да, у него теперь проблемы из-за этого. Не переживайте, я поговорил с ним".
"Я сосредоточен на "Челси". У меня остается два года по контракту, и я счастлив здесь. Как я уже говорил раз 10 прежде, я хочу завершить этот сезон, а там станет видно. Но я счастлив здесь", — цитирует Азара Evening Standard.
22.01.2018 07:00
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Последние комментарии:
папаша норм затраллел пенсов ах ах ах
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Просто жопастый играет за лучший клуб мира, не то что побег Санчеса из гейплена, или побег Кавты из клап-рабства, или побег мхиармяна из мочеприемника
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норм пописял на своего отца, прям как гритка
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далбоеб . как можно опровергать слова отца
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я хочу завершить этот сезон, а там станет видно.
Источник: http://fapl.ru/posts/60041/
все ясно
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"ведь мы, бельгийцы, никогда никого не нaeбывaeм"
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