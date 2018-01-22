Эден Азар опроверг слова своего отца насчет "Реала"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар успокоил фанатов "синих" по поводу комментариев своего отца насчет "Реала".

Напомним, в прошлом месяце Тьерри Азар внезапно заявил, что его сын отказался от нового контракта с "Челси", поскольку надеется получить приглашение из обожаемого "Реала".



Такого рода заявление вызвало чувство паники у фанатов лондонского клуба, однако Эден поспешил заверить, что не помышляет об уходе со "Стэмфорд Бридж". Азар надеется продлить сотрудничество с "синими" до отъезда на Чемпионат Мира со сборной Бельгии.



"Мой отец сказал нечто плохое. Да, у него теперь проблемы из-за этого. Не переживайте, я поговорил с ним".



"Я сосредоточен на "Челси". У меня остается два года по контракту, и я счастлив здесь. Как я уже говорил раз 10 прежде, я хочу завершить этот сезон, а там станет видно. Но я счастлив здесь", — цитирует Азара Evening Standard.