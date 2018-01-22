"Боруссия" повысила цену за Обамеянга и требует от "Арсенала" Жиру

Пьер-Эмерик Обамеянг Дортмундская "Боруссия" повысила цену за своего бомбардира Пьер-Эмерика Обамеянга, вдобавок потребовав у "Арсенала" право аренды нападающего Оливье Жиру.

На протяжении последней недели "Боруссия" и "Арсенал" вели интенсивные переговоры относительно трансфера Обамеянга. По информации ряда английских изданий, Пьер-Эмерик выразил желание присоединиться к команде Арсена Венгера и уже договорился об условиях личного контракта.

Однако два клуба по-прежнему далеки от компромисса, несмотря на то, что в воскресенье в Дортмунд прибыла делегация "канониров" во главе с исполнительным директором Иваном Газидисом. Также в процессе переговоров участвует начальник скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат, трудившийся в "Боруссии" в течение 10 лет.

В минувший уикенд также стало известно, что "Арсенал" выразил готовность заплатить 50 миллионов евро (44 млн. фунтов) за Обамеянга. Однако эта сумма, включающая в себя бонусы, совершенно не устроила клуб Бундеслиги.

Как сообщает Kicker, сейчас "канониры" согласились увеличить свое предложение до 60 млн. евро (53 млн. фунтов), однако этого тоже будет недостаточно. По информации издания, аппетиты "Боруссии" возросли, и теперь 28-летнему габонцу будет позволено покинуть Дортмунд только за 70 млн. евро (62 млн. фунтов).

Вдобавок к обозначенной сумме "Боруссия" требует право 6-месячной аренды нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, ведь Обамеянг является главным бомбардиром дортмундцев, и они не могут отпустить его посреди сезона без замены.

Предполагается, что наставник "канониров" Арсен Венгер не будет препятствовать уходу Жиру в аренду, да и сам Оливье, наверняка, заинтересован в этой командировке, которая обеспечит его игровой практикой перед Чемпионатом Мира в России, однако сумма компенсации за Обамеянга до сих пор остается камнем преткновения.



Метки Арсенал, Боруссия, Жиру, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 4956

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Последние комментарии:




  1. avatar 22.01.2018 10:17 # avatar
    ауе, братва!

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  2. leon-britton 22.01.2018 10:16 # leon-britton
    Водил исламистам шершавым мухомором по губам.

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  3. mata05 22.01.2018 09:43 # mata05
    https://pp.userapi.com/c834300/v834300229/93843/dGoHjcybd8Y.jpg

    наемник уже в крысятнике

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  4. sellman 22.01.2018 09:17 # sellman
    Шпаргалка для аутсайдеров в развитии:

    1. Челси - действующий чемпион АПЛ
    2. Челси - последний из англов, кто брал ЛЧ

    3. Челси - 50
    4. ЛФК - 47

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  5. sellman 22.01.2018 09:03 # sellman
    Последней каплей будет потеря Озила.
    Но мне кажется, что это бесхарактерное маминкино чмо подпишет новый контракт.

    В любом случае, будет интересно понаблюдать за развалом гейклуба

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  6. windranger 22.01.2018 09:02 # windranger
    Просто орну, если гг не смогут купить Обаму и тот съебет в Китай))

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  7. tjk4 22.01.2018 09:00 # tjk4
    Ну тут хотя бы уже знаем что в будущем не будет комментария на подобие «в свое время хотел купить»

    Так то Санч и Уолкот, два топ игрока продали, пока Кроенке и Алишер не нажрутся арсинолу не видать ничего.

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  8. aliluya-nn 22.01.2018 08:51 # aliluya-nn
    Жиру оставляем ..Уэлбека пускай дают в аренду

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  9. kalei 22.01.2018 08:37 # kalei
    Да ну его нахер, забирайте Кавани из псж они все равно постоянно ищут ему замену))

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  10. tursa 22.01.2018 07:41 # tursa
    разводят как могут

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  11. chr1s8rown 22.01.2018 07:20 # chr1s8rown
    Также в процессе переговоров участвует начальник скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат, трудившийся в "Боруссии" в течение 10 лет.
    гунери что, чтобы ещё больше разозлит . это все равно пойти и пытается покупать машину у бывшего своей девушки. вдобавок взять её с собой.
    просто боги

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  12. chelsea-69 22.01.2018 07:20 # chelsea-69
    Салата в Челсей

    (ответить)

  13. superglor 22.01.2018 07:19 # superglor
    Все, отбой
    http://fapl.ru/posts/45278/?c=1

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  14. one-on-one 22.01.2018 07:12 # one-on-one
    Пхахах)) все ссут на ор-ссеналь))

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  15. superglor 22.01.2018 07:09 # superglor
    Ожидание:

    "Арсенал" договорился с Обамеянгом
    16.01.2018

    Обамеянг все ближе к переходу в "Арсенал"
    18.01.2018

    Реальность:

    "Арсенал" даже не близок к приобретению Обамеянга
    21.01.2018

    "Боруссия" повысила цену за Обамеянга и требует от "Арсенала" Жиру
    22.01.2018

    Как обычно коконирам в уши нассали чтобы время потянуть. Уходит к конкурентам лидер Санчес, продали толкового Уолкотта. Срочно пустили слух про Обамеянга, но его конечно же не купят, вообще никого не купят, вот увидите. Просто Венгер скажет вам "мы хотели купить, но наступил февраль и трансферное окно уже закрыто".

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  16. redwhitegun 22.01.2018 06:26 # redwhitegun
    Если Жиру таки уйдет в аренду и по ее итогам будет в основе сборной Франции, Ляказетта можно продавать кхуям...

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  17. januzaj00 22.01.2018 06:23 # januzaj00
    Ауба не подходит по стилю арсу. Не заиграет, отвечаю

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  18. wengerrrro 22.01.2018 06:11 # wengerrrro
    лол за 50 млн они могут ему замену за 5 минут найти, пи3да6олы) вообще пох крч

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