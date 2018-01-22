"Боруссия" повысила цену за Обамеянга и требует от "Арсенала" Жиру

Дортмундская "Боруссия" повысила цену за своего бомбардира Пьер-Эмерика Обамеянга, вдобавок потребовав у "Арсенала" право аренды нападающего Оливье Жиру.

На протяжении последней недели "Боруссия" и "Арсенал" вели интенсивные переговоры относительно трансфера Обамеянга. По информации ряда английских изданий, Пьер-Эмерик выразил желание присоединиться к команде Арсена Венгера и уже договорился об условиях личного контракта.



Однако два клуба по-прежнему далеки от компромисса, несмотря на то, что в воскресенье в Дортмунд прибыла делегация "канониров" во главе с исполнительным директором Иваном Газидисом. Также в процессе переговоров участвует начальник скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат, трудившийся в "Боруссии" в течение 10 лет.



В минувший уикенд также стало известно, что "Арсенал" выразил готовность заплатить 50 миллионов евро (44 млн. фунтов) за Обамеянга. Однако эта сумма, включающая в себя бонусы, совершенно не устроила клуб Бундеслиги.



Как сообщает Kicker, сейчас "канониры" согласились увеличить свое предложение до 60 млн. евро (53 млн. фунтов), однако этого тоже будет недостаточно. По информации издания, аппетиты "Боруссии" возросли, и теперь 28-летнему габонцу будет позволено покинуть Дортмунд только за 70 млн. евро (62 млн. фунтов).



Вдобавок к обозначенной сумме "Боруссия" требует право 6-месячной аренды нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, ведь Обамеянг является главным бомбардиром дортмундцев, и они не могут отпустить его посреди сезона без замены.



Предполагается, что наставник "канониров" Арсен Венгер не будет препятствовать уходу Жиру в аренду, да и сам Оливье, наверняка, заинтересован в этой командировке, которая обеспечит его игровой практикой перед Чемпионатом Мира в России, однако сумма компенсации за Обамеянга до сих пор остается камнем преткновения.