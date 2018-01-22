"Боруссия" повысила цену за Обамеянга и требует от "Арсенала" Жиру
Дортмундская "Боруссия" повысила цену за своего бомбардира Пьер-Эмерика Обамеянга, вдобавок потребовав у "Арсенала" право аренды нападающего Оливье Жиру.
На протяжении последней недели "Боруссия" и "Арсенал" вели интенсивные переговоры относительно трансфера Обамеянга. По информации ряда английских изданий, Пьер-Эмерик выразил желание присоединиться к команде Арсена Венгера и уже договорился об условиях личного контракта.
Однако два клуба по-прежнему далеки от компромисса, несмотря на то, что в воскресенье в Дортмунд прибыла делегация "канониров" во главе с исполнительным директором Иваном Газидисом. Также в процессе переговоров участвует начальник скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат, трудившийся в "Боруссии" в течение 10 лет.
В минувший уикенд также стало известно, что "Арсенал" выразил готовность заплатить 50 миллионов евро (44 млн. фунтов) за Обамеянга. Однако эта сумма, включающая в себя бонусы, совершенно не устроила клуб Бундеслиги.
Как сообщает Kicker, сейчас "канониры" согласились увеличить свое предложение до 60 млн. евро (53 млн. фунтов), однако этого тоже будет недостаточно. По информации издания, аппетиты "Боруссии" возросли, и теперь 28-летнему габонцу будет позволено покинуть Дортмунд только за 70 млн. евро (62 млн. фунтов).
Вдобавок к обозначенной сумме "Боруссия" требует право 6-месячной аренды нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, ведь Обамеянг является главным бомбардиром дортмундцев, и они не могут отпустить его посреди сезона без замены.
Предполагается, что наставник "канониров" Арсен Венгер не будет препятствовать уходу Жиру в аренду, да и сам Оливье, наверняка, заинтересован в этой командировке, которая обеспечит его игровой практикой перед Чемпионатом Мира в России, однако сумма компенсации за Обамеянга до сих пор остается камнем преткновения.
22.01.2018 06:00
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Последние комментарии:
ауе, братва!
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Водил исламистам шершавым мухомором по губам.
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https://pp.userapi.com/c834300/v834300229/93843/dGoHjcybd8Y.jpg
наемник уже в крысятнике
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Шпаргалка для аутсайдеров в развитии:
1. Челси - действующий чемпион АПЛ
2. Челси - последний из англов, кто брал ЛЧ
3. Челси - 50
4. ЛФК - 47
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Последней каплей будет потеря Озила.
Но мне кажется, что это бесхарактерное маминкино чмо подпишет новый контракт.
В любом случае, будет интересно понаблюдать за развалом гейклуба
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Просто орну, если гг не смогут купить Обаму и тот съебет в Китай))
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Ну тут хотя бы уже знаем что в будущем не будет комментария на подобие «в свое время хотел купить»
Так то Санч и Уолкот, два топ игрока продали, пока Кроенке и Алишер не нажрутся арсинолу не видать ничего.
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Жиру оставляем ..Уэлбека пускай дают в аренду
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Да ну его нахер, забирайте Кавани из псж они все равно постоянно ищут ему замену))
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разводят как могут
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Также в процессе переговоров участвует начальник скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат, трудившийся в "Боруссии" в течение 10 лет.
гунери что, чтобы ещё больше разозлит . это все равно пойти и пытается покупать машину у бывшего своей девушки. вдобавок взять её с собой.
просто боги
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Салата в Челсей
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Все, отбой
http://fapl.ru/posts/45278/?c=1
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Пхахах)) все ссут на ор-ссеналь))
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Ожидание:
"Арсенал" договорился с Обамеянгом
16.01.2018
Обамеянг все ближе к переходу в "Арсенал"
18.01.2018
Реальность:
"Арсенал" даже не близок к приобретению Обамеянга
21.01.2018
"Боруссия" повысила цену за Обамеянга и требует от "Арсенала" Жиру
22.01.2018
Как обычно коконирам в уши нассали чтобы время потянуть. Уходит к конкурентам лидер Санчес, продали толкового Уолкотта. Срочно пустили слух про Обамеянга, но его конечно же не купят, вообще никого не купят, вот увидите. Просто Венгер скажет вам "мы хотели купить, но наступил февраль и трансферное окно уже закрыто".
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Если Жиру таки уйдет в аренду и по ее итогам будет в основе сборной Франции, Ляказетта можно продавать кхуям...
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Ауба не подходит по стилю арсу. Не заиграет, отвечаю
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лол за 50 млн они могут ему замену за 5 минут найти, пи3да6олы) вообще пох крч
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