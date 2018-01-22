Фаулер: "Мой гол лучше, чем у Фирмино"
Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер заявил, что его гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в 1995 году превосходит тот, что забил нападающий "красных" Роберто Фирмино против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.
В прошлое воскресенье Фирмино поспособствовал яркой победе "Ливерпуля" над лидером Премьер-Лиги со счетом 4:3. Внимательные болельщики "красных" со стажем не смогли не заметить, что бразилец буквально под копирку сотворил знаменитый гол Фаулера на "Олд Траффорд". Однако Робби поспешил напомнить, кого он обыграл по пути к воротам 23 года назад.
"Я был на "Энфилде" в прошлое воскресенье и заметил сходство между голом Фирмино и тем, что забил я против "Манчестер Юнайтед" в 1995 году. За тем исключением, что мой гол очевидно лучше!"
"Думаю, болельщики "Ливерпуля" согласятся со мной, но лишь потому, что по пути к воротам я убрал с пути самого Гари Невилла", — сообщил Фаулер Daily Mirror.
#LFC déjà vu?— Liverpool FC (@LFC) 17 января 2018 г.
Robbie's classic chip at Old Trafford in 1995. 👌
Bobby's audacious finish against City in 2018. 😱 pic.twitter.com/ixQzk6mmci
22.01.2018 00:05
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Последние комментарии:
Колбаса колбасе:-,, У меня длиннее".
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Недолегенда решил напомнить о себе) Очевидно что гол Фирмино выглядит Эффектнее и какая разница Невилл был обыгран или нет, если в обоих случаях защитники сыграли слабо)
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Фаплер забыл сказать сколько лет было Невиллу
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Ливерпуль лучший клуб, всем привет, я новенький тут, эхэхэ Уганда... Чина лох
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Вратарь МЮ уже валялся на земле, САМ Невилл ничего сверхъестественного не сделал, поэтому считаю что Фирмино сложнее было забить, следовательно его гол красивее. Да плюс ко всему, до последнего момента верил, что мяч не зайдет по такой траектории, надеялся что штанга спасет
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Как конч высокомерный себя ведёт.
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все вместе и каждый по отдельности ливерные страдают манией величия...
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Фаулер прав, он эстетичнее перевесил.
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Фулер вообще больной что ли? Голы по сути одинаковые, но мой лучше!
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ну гари невилл тот еще топарик, почти джон стоунс
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Самого Гари Невилла? Того самого, который в лучший свой день являлся средним ничем непримечательным футболистом, которого хер знает за что ставят во всевозможные сборные?
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