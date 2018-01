Фаулер: "Мой гол лучше, чем у Фирмино"

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер заявил, что его гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в 1995 году превосходит тот, что забил нападающий "красных" Роберто Фирмино против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.

В прошлое воскресенье Фирмино поспособствовал яркой победе "Ливерпуля" над лидером Премьер-Лиги со счетом 4:3. Внимательные болельщики "красных" со стажем не смогли не заметить, что бразилец буквально под копирку сотворил знаменитый гол Фаулера на "Олд Траффорд". Однако Робби поспешил напомнить, кого он обыграл по пути к воротам 23 года назад.



"Я был на "Энфилде" в прошлое воскресенье и заметил сходство между голом Фирмино и тем, что забил я против "Манчестер Юнайтед" в 1995 году. За тем исключением, что мой гол очевидно лучше!"



"Думаю, болельщики "Ливерпуля" согласятся со мной, но лишь потому, что по пути к воротам я убрал с пути самого Гари Невилла", — сообщил Фаулер Daily Mirror.





#LFC déjà vu?



Robbie's classic chip at Old Trafford in 1995. 👌

Bobby's audacious finish against City in 2018. 😱 pic.twitter.com/ixQzk6mmci