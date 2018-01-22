Фаулер: "Мой гол лучше, чем у Фирмино"

Роберто Фирмино Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер заявил, что его гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в 1995 году превосходит тот, что забил нападающий "красных" Роберто Фирмино против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.

В прошлое воскресенье Фирмино поспособствовал яркой победе "Ливерпуля" над лидером Премьер-Лиги со счетом 4:3. Внимательные болельщики "красных" со стажем не смогли не заметить, что бразилец буквально под копирку сотворил знаменитый гол Фаулера на "Олд Траффорд". Однако Робби поспешил напомнить, кого он обыграл по пути к воротам 23 года назад.

"Я был на "Энфилде" в прошлое воскресенье и заметил сходство между голом Фирмино и тем, что забил я против "Манчестер Юнайтед" в 1995 году. За тем исключением, что мой гол очевидно лучше!"

"Думаю, болельщики "Ливерпуля" согласятся со мной, но лишь потому, что по пути к воротам я убрал с пути самого Гари Невилла", — сообщил Фаулер Daily Mirror.



Метки видео, Ливерпуль, Фаулер, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 22.01.2018 07:47 # mcfc-fantactic
    Колбаса колбасе:-,, У меня длиннее".

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  2. redwhitegun 22.01.2018 06:24 # redwhitegun
    Недолегенда решил напомнить о себе) Очевидно что гол Фирмино выглядит Эффектнее и какая разница Невилл был обыгран или нет, если в обоих случаях защитники сыграли слабо)

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  3. manutd-20champ 22.01.2018 02:46 # manutd-20champ
    Фаплер забыл сказать сколько лет было Невиллу

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  4. leopardt 22.01.2018 01:59 # leopardt
    Ливерпуль лучший клуб, всем привет, я новенький тут, эхэхэ Уганда... Чина лох

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  5. glorfindel 22.01.2018 01:14 # glorfindel
    Вратарь МЮ уже валялся на земле, САМ Невилл ничего сверхъестественного не сделал, поэтому считаю что Фирмино сложнее было забить, следовательно его гол красивее. Да плюс ко всему, до последнего момента верил, что мяч не зайдет по такой траектории, надеялся что штанга спасет

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  6. windranger 22.01.2018 00:47 # windranger
    Как конч высокомерный себя ведёт.

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  7. kojan 22.01.2018 00:27 # kojan
    все вместе и каждый по отдельности ливерные страдают манией величия...

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  8. gerrard08 22.01.2018 00:26 # gerrard08
    Фаулер прав, он эстетичнее перевесил.

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  9. bobbifirmino 22.01.2018 00:23 # bobbifirmino
    Фулер вообще больной что ли? Голы по сути одинаковые, но мой лучше!

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  10. komod 22.01.2018 00:22 # komod
    ну гари невилл тот еще топарик, почти джон стоунс

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  11. stevens 22.01.2018 00:19 # stevens
    Самого Гари Невилла? Того самого, который в лучший свой день являлся средним ничем непримечательным футболистом, которого хер знает за что ставят во всевозможные сборные?

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