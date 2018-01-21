"Уотфорд" подтвердил назначение Хави Грасии

"Уотфорд" официально подтвердил назначение испанского специалиста Хави Грасии на должность главного тренера.

Напомним, "шершни" не простили Марку Силве всего одну победу в 11 последних матчах Премьер-Лиги, ранее в воскресенье указав португальцу на дверь.



Спустя считанные часы на место Силвы, который пришел на "Викаридж Роадж" лишь прошлым летом из вылетевшего в Чемпионшип "Халла", заступил Грасия. Контракт Хави с "Уотфордом" рассчитан на 18 месяцев.



За плечами у 47-летнего испанца опыт работы на родине, в Греции и России. Предыдущим клубом Грасии был казанский "Рубин", который он покинул в конце прошлого сезона.



В бытность игроком Хави выступал на позиции опорного полузащитника и вызывался в молодежную сборную Испании.