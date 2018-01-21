"Вест Хэм" отказался продать Айю и Сако

"Вест Хэм" отверг предложения о покупке своих нападающих Андре Айю и Диафры Сако от "Суонси" и "Ренна", соответственно.

Как сообщает Sky Sports, предложение "лебедей" по Айю составило 14 миллионов фунтов плюс бонусы. Однако "молотобойцы" готовы отпустить Андре лишь за те 20 млн. фунтов, за которые они сами приобрели его у "Суонси" в августе 2016.



По информации издания, вероятность того, что двум клубам удастся договориться, невысока. Да и сам Айю, несмотря на дефицит игрового времени в Лондоне, не горит желанием возвращаться на "Либерти", где выступает его младший брат Джордан.



Кроме того, "Вест Хэм" отклонил уже второе предложение "Ренна" по Сако. Получив отказ на сумму в 6 млн. фунтов, французский клуб вернулся с 10 млн. фунтов, однако этого тоже оказалось недостаточно.



При этом сам Диафра жаждет уйти из клуба. 28-летний сенегалец недоволен, что получает лишь 30 тыс. фунтов в неделю, тогда как другие нападающие команды Дэвида Мойеса — между 80 и 110 тыс. фунтов каждые семь дней.



Добавим, что другим претендентом на Сако, еще не выходившего в стартовом составе "молотобойцев" в этом сезоне Премьер-Лиги, является "Кристал Пэлас".