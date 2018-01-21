Конте попросил критиков взглянуть на результаты "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его многочисленным критикам не помешало бы взглянуть на результаты "синих" в последние недели.

Только накануне "синие" одержали свою первую победу в 2018 году, разгромив на выезде "Брайтон". До этого "Челси" расписал пять ничьих подряд во всех турнирах, что вновь привело к спекуляциям относительно будущего Конте.



В ответ Антонио попросил критиков взглянуть на последние результаты лондонцев и оценить ситуацию, в которой оказалась его команда после череды травм.



"Независимо от того, что говорят люди, им нужно посмотреть на статистику. Мы не проигрываем уже 11 матчей. Совершенно нормально, что кто-то не замечает положительных моментов и сфокусирован только на наших минусах. Но сейчас, когда у команды много травм, выдать серию из 11 матчей без поражений очень непросто".



"То, что мы показали такую игру без Фабрегаса, Дринкуотера, Куртуа и дисквалифицированных Педро и Мораты, говорит о многом. Несмотря на большие потери, мы победили 4:0. Это означает, что каждый наш игрок заслуживает места в старте и готов бороться за место в составе", - сообщил Конте ESPN.