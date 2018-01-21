Конте попросил критиков взглянуть на результаты "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его многочисленным критикам не помешало бы взглянуть на результаты "синих" в последние недели.
Только накануне "синие" одержали свою первую победу в 2018 году, разгромив на выезде "Брайтон". До этого "Челси" расписал пять ничьих подряд во всех турнирах, что вновь привело к спекуляциям относительно будущего Конте.
В ответ Антонио попросил критиков взглянуть на последние результаты лондонцев и оценить ситуацию, в которой оказалась его команда после череды травм.
"Независимо от того, что говорят люди, им нужно посмотреть на статистику. Мы не проигрываем уже 11 матчей. Совершенно нормально, что кто-то не замечает положительных моментов и сфокусирован только на наших минусах. Но сейчас, когда у команды много травм, выдать серию из 11 матчей без поражений очень непросто".
"То, что мы показали такую игру без Фабрегаса, Дринкуотера, Куртуа и дисквалифицированных Педро и Мораты, говорит о многом. Несмотря на большие потери, мы победили 4:0. Это означает, что каждый наш игрок заслуживает места в старте и готов бороться за место в составе", - сообщил Конте ESPN.
21.01.2018 21:00
Просмотров: 1180
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Когда Крауча подпишите?
(ответить)
не понятно, почему пенсы не на первом месте?
(ответить)
4 ничьи и 1 победа. Норм ответ критикам от Конте.
(ответить)
пропустили всего одну игру, а парик ноет, типа он без них не проигрывает 11 матчей
ну что за топер?)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий