Конте попросил критиков взглянуть на результаты "Челси"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его многочисленным критикам не помешало бы взглянуть на результаты "синих" в последние недели.

Только накануне "синие" одержали свою первую победу в 2018 году, разгромив на выезде "Брайтон". До этого "Челси" расписал пять ничьих подряд во всех турнирах, что вновь привело к спекуляциям относительно будущего Конте.

В ответ Антонио попросил критиков взглянуть на последние результаты лондонцев и оценить ситуацию, в которой оказалась его команда после череды травм.

"Независимо от того, что говорят люди, им нужно посмотреть на статистику. Мы не проигрываем уже 11 матчей. Совершенно нормально, что кто-то не замечает положительных моментов и сфокусирован только на наших минусах. Но сейчас, когда у команды много травм, выдать серию из 11 матчей без поражений очень непросто".

"То, что мы показали такую игру без Фабрегаса, Дринкуотера, Куртуа и дисквалифицированных Педро и Мораты, говорит о многом. Несмотря на большие потери, мы победили 4:0. Это означает, что каждый наш игрок заслуживает места в старте и готов бороться за место в составе", - сообщил Конте ESPN.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 21.01.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1180

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 21.01.2018 21:37 # fc-oil
    Когда Крауча подпишите?

    (ответить)

  2. manutd-20champ 21.01.2018 21:10 # manutd-20champ
    не понятно, почему пенсы не на первом месте?

    (ответить)

  3. ian 21.01.2018 21:06 # ian
    4 ничьи и 1 победа. Норм ответ критикам от Конте.

    (ответить)

  4. rachuba 21.01.2018 21:03 # rachuba
    пропустили всего одну игру, а парик ноет, типа он без них не проигрывает 11 матчей
    ну что за топер?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: