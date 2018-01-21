"Тоттенхэм" не смог переиграть "Саутгемптон"
"Тоттенхэм" упустил возможность догнать по очкам четвертый "Ливерпуль", сыграв только вничью в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.
Впервые с середине декабря в стартовом составе "святых" появился Маноло Габбиадини, сменив на острие атак Шейна Лонга. Марио Лемина появился вместо Стивен Дэвиса.
"Шпоры" недосчитались Уго Льориса и Кристиана Эриксена, которых взялись подменять Михел Ворм и Мусса Сиссоко.
Начало матча осталось за хозяевами, чья основная угроза исходила с левого фланга, где не справлялся со своими обязанностями Серж Орье. На 15-й минуте ивуарийский защитник гостей позволил Райану Бертрану выполнить очередной прострел, а Давинсон Санчес срезал мяч в собственные ворота — 1:0.
"Тоттенхэм" почти сразу же мог сравнять счет, но удар Эрика Дайера пришелся в штангу. Зато оказался точен на 18-й минуте Харри Кейн, ворвавшись в гущу игроков и послав мяч в ворота головой после навеса с углового — 1:1.
В дальнейшем шла более-менее равная игра. "Саутгемптон" чуть меньше владел мячом, но не прижимался к своим воротам и охотно атаковал. Правда, с попаданием в створ были проблемы у обеих команд.
Во втором тайме "шпоры" поджали соперника, но мяч отчаянно не шел в ворота Алекса Маккарти. Более того, на 87-й минуте гости едва не пропустили, однако появившийся на замену у "святых" юниор Майкл Обафеми не смог нормально пробить по мячу из убойной позиции после прострела Душана Тадича.
Пропустив первым, "Тоттенхэм" очень легко и быстро сравнял счет, но дальнейшие события показали, что силы соперников были примерно равны. Набранного очка "Саутгемптону" оказалось недостаточно, чтобы покинуть зону вылета. "Шпоры" же остаются за пределами топ-4 и теперь только на три балла опережают "Арсенал".
"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
21.01.2018 20:55
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Последние комментарии:
Реал готов предложить более 200 млн евро за нападающего Тоттенхэма Харри Кейна. Сам игрок ранее заявлял о готовности остаться в лондонском клубе. Однако возможное непопадание шпор в Лигу Чемпионов в этом сезоне и отсутствие трофеев с нынешним клубом может переубедить англичанина к смене клуба. (Daily Express)
Пизда шпорам без Кейна.
(ответить)
В Лондоне нет ни одной команды, которой может гордиться Англия, терпилы да середняки. Скучно.
(ответить)
https://vk.com/wall-57846937_19629365
(ответить)
жаль, я надеялся что шпоры вышвырнут из 4-ки выскочек портовых, ну может еще не все потеряно, посмотрим, не хотелось бы 2-й год подряд видеть позор ливерки в ЛЧ
(ответить)
))))))))))))))))))))))))
(ответить)
Инвестиции Арсенала в МЮ - лидеры РВП и Санчес
МЮ в Арсенал - лавочники Генрих Сильвестр
а если включить счёты бухгалтера, то
Мисье превратил Арсенал в главную сучку всеяАПЛ
(ответить)
сказал ж , что 4ка уже сформирована .
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Подольски переходит в "Арсенал" за трофеями
Источник: http://fapl.ru/posts/16312/
(ответить)
Если и дальше сотон будет демонстрировать такую игру, должны в десятке финишировать.
(ответить)
Я в мю ради трофеев.
© Санчес
(ответить)
Норм! Завтра еще портовой помойке по губам поводят..
(ответить)
Вместо щольси бы Тоттенхем или Арсенал и иделаьная четверка.
(ответить)
Не люблю ванговать, но походу это последний сезон Тоттенхэма в качестве одного из лидеров АПЛ. Почеттино конечно норм команду создал, спору нет, но когда даже воспитанник Кейн начинает намекать, что неплохо бы трофеев поиметь, то задумаешься над будущем этой команды. Даже, если отвлечься от уровня зарплат у шпор и подумать о трофеях, то непонятно, какие из них Тоттенхэм может выиграть в ближайшее время.
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I imagine what will happen with spurs when Kane goes to Real Madrid
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Кейну пора валить куда то от шпор если хочет стать большим футболистом
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Результат в пользу портовых шлюх, но один хуй завтра лузерхуй проебет.
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норм, завтра ещё на суонси поглядим
а хайнкесс ска умный мужик, поэтому по обаме куйни не скажет. изначально не оч хочется этот трансфер, пусть это и топ нап
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Пи3датый результат для ЛФК. Завтра срочно обыгрывать лебядей и уходить в отрыв.
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нихоа. молодцы святые, вообще не ожидал от них такого)
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ну и DNIWE
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