"Тоттенхэм" не смог переиграть "Саутгемптон"

Харри Кейн "Тоттенхэм" упустил возможность догнать по очкам четвертый "Ливерпуль", сыграв только вничью в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.

Впервые с середине декабря в стартовом составе "святых" появился Маноло Габбиадини, сменив на острие атак Шейна Лонга. Марио Лемина появился вместо Стивен Дэвиса.

"Шпоры" недосчитались Уго Льориса и Кристиана Эриксена, которых взялись подменять Михел Ворм и Мусса Сиссоко.

Начало матча осталось за хозяевами, чья основная угроза исходила с левого фланга, где не справлялся со своими обязанностями Серж Орье. На 15-й минуте ивуарийский защитник гостей позволил Райану Бертрану выполнить очередной прострел, а Давинсон Санчес срезал мяч в собственные ворота — 1:0.

"Тоттенхэм" почти сразу же мог сравнять счет, но удар Эрика Дайера пришелся в штангу. Зато оказался точен на 18-й минуте Харри Кейн, ворвавшись в гущу игроков и послав мяч в ворота головой после навеса с углового — 1:1.

В дальнейшем шла более-менее равная игра. "Саутгемптон" чуть меньше владел мячом, но не прижимался к своим воротам и охотно атаковал. Правда, с попаданием в створ были проблемы у обеих команд.

Во втором тайме "шпоры" поджали соперника, но мяч отчаянно не шел в ворота Алекса Маккарти. Более того, на 87-й минуте гости едва не пропустили, однако появившийся на замену у "святых" юниор Майкл Обафеми не смог нормально пробить по мячу из убойной позиции после прострела Душана Тадича.

Пропустив первым, "Тоттенхэм" очень легко и быстро сравнял счет, но дальнейшие события показали, что силы соперников были примерно равны. Набранного очка "Саутгемптону" оказалось недостаточно, чтобы покинуть зону вылета. "Шпоры" же остаются за пределами топ-4 и теперь только на три балла опережают "Арсенал".

"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2018 20:55

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Последние комментарии:




  1. vt2109 21.01.2018 22:02 # vt2109
    Реал готов предложить более 200 млн евро за нападающего Тоттенхэма Харри Кейна. Сам игрок ранее заявлял о готовности остаться в лондонском клубе. Однако возможное непопадание шпор в Лигу Чемпионов в этом сезоне и отсутствие трофеев с нынешним клубом может переубедить англичанина к смене клуба. (Daily Express)

    Пизда шпорам без Кейна.

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  2. ian 21.01.2018 22:00 # ian
    В Лондоне нет ни одной команды, которой может гордиться Англия, терпилы да середняки. Скучно.

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  3. melwood-lfc 21.01.2018 21:57 # melwood-lfc
    https://vk.com/wall-57846937_19629365

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  4. bezviz 21.01.2018 21:56 # bezviz
    жаль, я надеялся что шпоры вышвырнут из 4-ки выскочек портовых, ну может еще не все потеряно, посмотрим, не хотелось бы 2-й год подряд видеть позор ливерки в ЛЧ

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  5. melwood-lfc 21.01.2018 21:50 # melwood-lfc
    ))))))))))))))))))))))))

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  6. contrario 21.01.2018 21:33 # contrario
    Инвестиции Арсенала в МЮ - лидеры РВП и Санчес
    МЮ в Арсенал - лавочники Генрих Сильвестр
    а если включить счёты бухгалтера, то
    Мисье превратил Арсенал в главную сучку всеяАПЛ

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  7. chr1s8rown 21.01.2018 21:32 # chr1s8rown
    сказал ж , что 4ка уже сформирована .

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  8. melwood-lfc 21.01.2018 21:29 # melwood-lfc
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Подольски переходит в "Арсенал" за трофеями

    Источник: http://fapl.ru/posts/16312/

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  9. beatles-red 21.01.2018 21:24 # beatles-red
    Если и дальше сотон будет демонстрировать такую игру, должны в десятке финишировать.

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  10. awesome-arsenal 21.01.2018 21:22 # awesome-arsenal
    Я в мю ради трофеев.
    © Санчес

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  11. pan1ka 21.01.2018 21:15 # pan1ka
    Норм! Завтра еще портовой помойке по губам поводят..

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  12. jesus33 21.01.2018 21:11 # jesus33
    Вместо щольси бы Тоттенхем или Арсенал и иделаьная четверка.

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  13. sausage 21.01.2018 21:05 # sausage
    Не люблю ванговать, но походу это последний сезон Тоттенхэма в качестве одного из лидеров АПЛ. Почеттино конечно норм команду создал, спору нет, но когда даже воспитанник Кейн начинает намекать, что неплохо бы трофеев поиметь, то задумаешься над будущем этой команды. Даже, если отвлечься от уровня зарплат у шпор и подумать о трофеях, то непонятно, какие из них Тоттенхэм может выиграть в ближайшее время.

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  14. botan1k 21.01.2018 21:05 # botan1k
    I imagine what will happen with spurs when Kane goes to Real Madrid

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  15. chelseafanmd 21.01.2018 21:04 # chelseafanmd
    Кейну пора валить куда то от шпор если хочет стать большим футболистом

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  16. chelsea-super 21.01.2018 21:03 # chelsea-super
    Результат в пользу портовых шлюх, но один хуй завтра лузерхуй проебет.

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  17. wengerrrro 21.01.2018 21:01 # wengerrrro
    норм, завтра ещё на суонси поглядим
    а хайнкесс ска умный мужик, поэтому по обаме куйни не скажет. изначально не оч хочется этот трансфер, пусть это и топ нап

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  18. windranger 21.01.2018 20:58 # windranger
    Пи3датый результат для ЛФК. Завтра срочно обыгрывать лебядей и уходить в отрыв.

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  19. gerrard08 21.01.2018 20:58 # gerrard08
    нихоа. молодцы святые, вообще не ожидал от них такого)

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  20. ganinilyha 21.01.2018 20:57 # ganinilyha
    ну и DNIWE

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