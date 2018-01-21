"Тоттенхэм" не смог переиграть "Саутгемптон"

"Тоттенхэм" упустил возможность догнать по очкам четвертый "Ливерпуль", сыграв только вничью в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.

Впервые с середине декабря в стартовом составе "святых" появился Маноло Габбиадини, сменив на острие атак Шейна Лонга. Марио Лемина появился вместо Стивен Дэвиса.



"Шпоры" недосчитались Уго Льориса и Кристиана Эриксена, которых взялись подменять Михел Ворм и Мусса Сиссоко.



Начало матча осталось за хозяевами, чья основная угроза исходила с левого фланга, где не справлялся со своими обязанностями Серж Орье. На 15-й минуте ивуарийский защитник гостей позволил Райану Бертрану выполнить очередной прострел, а Давинсон Санчес срезал мяч в собственные ворота — 1:0.



"Тоттенхэм" почти сразу же мог сравнять счет, но удар Эрика Дайера пришелся в штангу. Зато оказался точен на 18-й минуте Харри Кейн, ворвавшись в гущу игроков и послав мяч в ворота головой после навеса с углового — 1:1.



В дальнейшем шла более-менее равная игра. "Саутгемптон" чуть меньше владел мячом, но не прижимался к своим воротам и охотно атаковал. Правда, с попаданием в створ были проблемы у обеих команд.



Во втором тайме "шпоры" поджали соперника, но мяч отчаянно не шел в ворота Алекса Маккарти. Более того, на 87-й минуте гости едва не пропустили, однако появившийся на замену у "святых" юниор Майкл Обафеми не смог нормально пробить по мячу из убойной позиции после прострела Душана Тадича.



Пропустив первым, "Тоттенхэм" очень легко и быстро сравнял счет, но дальнейшие события показали, что силы соперников были примерно равны. Набранного очка "Саутгемптону" оказалось недостаточно, чтобы покинуть зону вылета. "Шпоры" же остаются за пределами топ-4 и теперь только на три балла опережают "Арсенал".



"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче