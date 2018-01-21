Хайнкес рекомендовал "Арсеналу" не покупать Обамеянга

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рекомендовал "Арсеналу" отказаться от приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Bild, в воскресенье исполнительный директор "канониров" Иван Газидис и глава скаутской службы Свен Мислинтат прибыли в Дортмунд, и это может свидетельствовать о том, что переговоры о трансфере Обамеянга находятся в завершающей стадии.



На протяжении многих лет 28-летний габонец демонстрирует высочайшую результативность, однако Хайнкес считает, что это происходит в ущерб партнерам по команде, и Пьер-Эмерик слишком тянет одеяло на себя.



"Я очень критически отношусь к событиям вокруг Обамеянга и (Усмана) Дембеле. Клубы, которые хотят купить таких игроков, должны подумать дважды, потому что затем они могут пожалеть".



"Я бы отказался от покупки таких игроков. Футбол — командный вид спорта, здесь нельзя быть эгоистичным и всегда стремиться забивать самому. Ты должен думать и о фанатах. Мы должны быть осторожны, чтобы фанаты не отвернулись от нас", — цитирует Хайнкеса Goal.