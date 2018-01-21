Хайнкес рекомендовал "Арсеналу" не покупать Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рекомендовал "Арсеналу" отказаться от приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Bild, в воскресенье исполнительный директор "канониров" Иван Газидис и глава скаутской службы Свен Мислинтат прибыли в Дортмунд, и это может свидетельствовать о том, что переговоры о трансфере Обамеянга находятся в завершающей стадии.

На протяжении многих лет 28-летний габонец демонстрирует высочайшую результативность, однако Хайнкес считает, что это происходит в ущерб партнерам по команде, и Пьер-Эмерик слишком тянет одеяло на себя.

"Я очень критически отношусь к событиям вокруг Обамеянга и (Усмана) Дембеле. Клубы, которые хотят купить таких игроков, должны подумать дважды, потому что затем они могут пожалеть".

"Я бы отказался от покупки таких игроков. Футбол — командный вид спорта, здесь нельзя быть эгоистичным и всегда стремиться забивать самому. Ты должен думать и о фанатах. Мы должны быть осторожны, чтобы фанаты не отвернулись от нас", — цитирует Хайнкеса Goal.



Метки Арсенал, Бавария, Боруссия, Обамеянг, Хайнкес

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 21.01.2018 21:30 # chr1s8rown
    да сама бавария пизда. столько игроков борусии мозги пудрили и их покупали .

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  2. botan1k 21.01.2018 21:08 # botan1k
    Buying a 29 year old player is always a risk

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  3. kedr 21.01.2018 20:48 # kedr
    Думаю Мислинтату виднее...)

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  4. sausage 21.01.2018 20:34 # sausage
    Хайнкес фигни не скажет. Арсенал ещё намучается с этим нигером, и на поле, и вне его.

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  5. gunars 21.01.2018 20:33 # gunars
    Хайнекен, сам хотел купить что ли?
    Че так переживает старик?

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  6. jesus33 21.01.2018 20:27 # jesus33
    Ну да, когда точно так же игроки саботировали переход в Баварию, то всё норм было, а тут сразу.

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  7. abse 21.01.2018 20:12 # abse
    Венгер научит.
    Так всегда. Когда приходят в Арсенал, и обводят и бльют издали спустя 10 игр, только пас, либо ближнему, либо поперёк, по итогу все как один, до верного закатывать только и могут.

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  8. rap-woiska 21.01.2018 20:03 # rap-woiska
    дело говорит,путиньо такой же гандон по сути.

    проффесионализма ноль в этой бразильской шкуре и в этих двух негройдах,ну негройда хоть карма наказывает травмами.

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