Хайнкес рекомендовал "Арсеналу" не покупать Обамеянга
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рекомендовал "Арсеналу" отказаться от приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Как сообщает Bild, в воскресенье исполнительный директор "канониров" Иван Газидис и глава скаутской службы Свен Мислинтат прибыли в Дортмунд, и это может свидетельствовать о том, что переговоры о трансфере Обамеянга находятся в завершающей стадии.
На протяжении многих лет 28-летний габонец демонстрирует высочайшую результативность, однако Хайнкес считает, что это происходит в ущерб партнерам по команде, и Пьер-Эмерик слишком тянет одеяло на себя.
"Я очень критически отношусь к событиям вокруг Обамеянга и (Усмана) Дембеле. Клубы, которые хотят купить таких игроков, должны подумать дважды, потому что затем они могут пожалеть".
"Я бы отказался от покупки таких игроков. Футбол — командный вид спорта, здесь нельзя быть эгоистичным и всегда стремиться забивать самому. Ты должен думать и о фанатах. Мы должны быть осторожны, чтобы фанаты не отвернулись от нас", — цитирует Хайнкеса Goal.
21.01.2018 20:00
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Последние комментарии:
да сама бавария пизда. столько игроков борусии мозги пудрили и их покупали .
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Buying a 29 year old player is always a risk
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Думаю Мислинтату виднее...)
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Хайнкес фигни не скажет. Арсенал ещё намучается с этим нигером, и на поле, и вне его.
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Хайнекен, сам хотел купить что ли?
Че так переживает старик?
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Ну да, когда точно так же игроки саботировали переход в Баварию, то всё норм было, а тут сразу.
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Венгер научит.
Так всегда. Когда приходят в Арсенал, и обводят и бльют издали спустя 10 игр, только пас, либо ближнему, либо поперёк, по итогу все как один, до верного закатывать только и могут.
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дело говорит,путиньо такой же гандон по сути.
проффесионализма ноль в этой бразильской шкуре и в этих двух негройдах,ну негройда хоть карма наказывает травмами.
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