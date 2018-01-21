"Челси" обозначил интерес к Эшли Барнсу

Очередной целью "Челси" из числа нападающих стал Эшли Барнс из "Бернли".

За последнюю неделю к чемпионам Премьер-Лиги сватали многих нападающих, включая Энди Кэрролла, Фернандо Льоренте, Питера Крауча и Эдина Джеко. Учитывая профиль перечисленных игроков, можно предположить, что главный тренер "синих" Антонио Конте хочет пригласить в свою команду физически мощного футболиста с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



Этим критериям соответствует и Барнс, который забил четыре гола за "бордовых" в 26 матчах этого сезона. Правда, в рамках Премьер-Лиги 28-летний англичанин отметился лишь восемью появлениями с первых минут.



Как стало известно Sky Sports, "Челси" уже обозначил свой интерес к Барнсу и теперь ожидает, чем ответят "Бернли" и сам игрок.