"Челси" обозначил интерес к Эшли Барнсу

Эшли Барнс Очередной целью "Челси" из числа нападающих стал Эшли Барнс из "Бернли".

За последнюю неделю к чемпионам Премьер-Лиги сватали многих нападающих, включая Энди Кэрролла, Фернандо Льоренте, Питера Крауча и Эдина Джеко. Учитывая профиль перечисленных игроков, можно предположить, что главный тренер "синих" Антонио Конте хочет пригласить в свою команду физически мощного футболиста с опытом выступлений в Премьер-Лиге.

Этим критериям соответствует и Барнс, который забил четыре гола за "бордовых" в 26 матчах этого сезона. Правда, в рамках Премьер-Лиги 28-летний англичанин отметился лишь восемью появлениями с первых минут.

Как стало известно Sky Sports, "Челси" уже обозначил свой интерес к Барнсу и теперь ожидает, чем ответят "Бернли" и сам игрок.



Метки Барнс, Бернли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 21.01.2018 21:17 # mixmaster
    Топчики подъехали

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  2. botan1k 21.01.2018 20:53 # botan1k
    very funny but Sky sports

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  3. manutd-20champ 21.01.2018 20:28 # manutd-20champ
    марата топчик кричали они.

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  4. knucklesboy 21.01.2018 20:22 # knucklesboy
    - Мои вкусы очень специфичны
    - Посвяти же меня в них
    - Кэролл, Крауч, Барнс

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  5. lahmatyj 21.01.2018 20:11 # lahmatyj
    Пенсы, как шлюхи подзаборные, всюду свои услуги предлагают, авось кто поведется :)

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  6. dictator 21.01.2018 20:09 # dictator
    Михуило, да хватит уже... вылезай с запоя, да сколько ещё можно?

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  7. hammersmith 21.01.2018 19:58 # hammersmith
    ахахахахаха
    миша, красиво окропляешь щочле)))

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  8. ccchelsea 21.01.2018 19:57 # ccchelsea
    Следующим будет Даррен Бент.

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  9. iskander8sg 21.01.2018 19:56 # iskander8sg
    Обосанный щелсе...
    Пенсы горят.
    Шконарь готовят.
    Ах да, педики, а конте сказал что кризиса нет))
    Так что не катит отмазка уже.

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  10. mansour 21.01.2018 19:30 # mansour
    Стоит, хороший игрок, замыкающий

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  11. fc-oil 21.01.2018 19:11 # fc-oil
    Пенсы, сходите уже в лес и наберите себе палок. Всяко лучше испанской деревяшки.

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  12. best-fanunited 21.01.2018 19:02 # best-fanunited
    Этим критериям соответствует и Барнс, который забил четыре гола за "бордовых" в 26 матчах этого сезона.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60033/?c=1#c6584591

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  13. one-on-one 21.01.2018 19:02 # one-on-one
    хахахахахахаха ну хватит уже ссать на щельзи)))))

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  14. best-fanunited 21.01.2018 19:01 # best-fanunited
    Уже даже не смешно.

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