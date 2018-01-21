"Челси" обозначил интерес к Эшли Барнсу
Очередной целью "Челси" из числа нападающих стал Эшли Барнс из "Бернли".
За последнюю неделю к чемпионам Премьер-Лиги сватали многих нападающих, включая Энди Кэрролла, Фернандо Льоренте, Питера Крауча и Эдина Джеко. Учитывая профиль перечисленных игроков, можно предположить, что главный тренер "синих" Антонио Конте хочет пригласить в свою команду физически мощного футболиста с опытом выступлений в Премьер-Лиге.
Этим критериям соответствует и Барнс, который забил четыре гола за "бордовых" в 26 матчах этого сезона. Правда, в рамках Премьер-Лиги 28-летний англичанин отметился лишь восемью появлениями с первых минут.
Как стало известно Sky Sports, "Челси" уже обозначил свой интерес к Барнсу и теперь ожидает, чем ответят "Бернли" и сам игрок.
21.01.2018 19:00
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Последние комментарии:
Топчики подъехали
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very funny but Sky sports
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марата топчик кричали они.
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- Мои вкусы очень специфичны
- Посвяти же меня в них
- Кэролл, Крауч, Барнс
(ответить)
Пенсы, как шлюхи подзаборные, всюду свои услуги предлагают, авось кто поведется :)
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Михуило, да хватит уже... вылезай с запоя, да сколько ещё можно?
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ахахахахаха
миша, красиво окропляешь щочле)))
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Следующим будет Даррен Бент.
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Обосанный щелсе...
Пенсы горят.
Шконарь готовят.
Ах да, педики, а конте сказал что кризиса нет))
Так что не катит отмазка уже.
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Стоит, хороший игрок, замыкающий
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Пенсы, сходите уже в лес и наберите себе палок. Всяко лучше испанской деревяшки.
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Этим критериям соответствует и Барнс, который забил четыре гола за "бордовых" в 26 матчах этого сезона.
Источник: http://fapl.ru/posts/60033/?c=1#c6584591
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хахахахахахаха ну хватит уже ссать на щельзи)))))
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Уже даже не смешно.
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