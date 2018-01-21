Хави Грасия возглавит "Уотфорд"
Место уволенного Марку Силвы во главе "Уотфорда", вероятно, займет бывший наставник "Малаги" и "Рубина" Хави Грасия.
Напомним, ранее в воскресенье "шершни" официально расстались с Силвой, под руководством которого команда выиграла лишь один из 11 последних матчей в Премьер-Лиге.
В своем заявлении "Уотфорд" дал ясно понять, что винит в дестабилизации ситуации в клубе своих конкурентов из "Эвертона", которые пытались переманить Силву до назначения Сэма Эллардайса.
Так или иначе, но теперь клубу с "Викаридж Роадж" нужен новый рулевой, и таковым, как стало известно Sky Sports, станет Хави Грасия, который находится без работы с прошлого лета, когда он покинул "Рубин" после всего лишь девятого места в российском чемпионате.
Несмотря на то, что 47-летний испанец не имеет опыта работы в Англии, "Уотфорд" собирается дать ему шанс и вдобавок поддержит средствами на укрепление состава в январе. Официальное подтверждение этому назначению ожидается в понедельник.
21.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
к суонси и сауту присоединился уотфорд, походу троем вылетят
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уволят через 10 туров
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толковый коуч. 10ку ничеек скатает, как минимум
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""Уотфорд" собирается дать ему шанс и вдобавок поддержит средствами на укрепление состава в январе"
ну сколько можно то?! у уотфорда игроков и так больше чем у всех клубов чемпионшипа вместе взятых
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шило на мыло. в следующем сезоне (а может и в этом) вылетят.
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