Хави Грасия возглавит "Уотфорд"

Хави Грасия Место уволенного Марку Силвы во главе "Уотфорда", вероятно, займет бывший наставник "Малаги" и "Рубина" Хави Грасия.

Напомним, ранее в воскресенье "шершни" официально расстались с Силвой, под руководством которого команда выиграла лишь один из 11 последних матчей в Премьер-Лиге.

В своем заявлении "Уотфорд" дал ясно понять, что винит в дестабилизации ситуации в клубе своих конкурентов из "Эвертона", которые пытались переманить Силву до назначения Сэма Эллардайса.

Так или иначе, но теперь клубу с "Викаридж Роадж" нужен новый рулевой, и таковым, как стало известно Sky Sports, станет Хави Грасия, который находится без работы с прошлого лета, когда он покинул "Рубин" после всего лишь девятого места в российском чемпионате.

Несмотря на то, что 47-летний испанец не имеет опыта работы в Англии, "Уотфорд" собирается дать ему шанс и вдобавок поддержит средствами на укрепление состава в январе. Официальное подтверждение этому назначению ожидается в понедельник.



Метки Грасия, тренеры, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 21.01.2018 19:13 # tursa
    к суонси и сауту присоединился уотфорд, походу троем вылетят

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  2. qess 21.01.2018 18:47 # qess
    уволят через 10 туров

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  3. calvin-harris 21.01.2018 18:14 # calvin-harris
    толковый коуч. 10ку ничеек скатает, как минимум

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  4. wolfsmensch 21.01.2018 18:06 # wolfsmensch
    ""Уотфорд" собирается дать ему шанс и вдобавок поддержит средствами на укрепление состава в январе"
    ну сколько можно то?! у уотфорда игроков и так больше чем у всех клубов чемпионшипа вместе взятых

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  5. wolfsmensch 21.01.2018 18:05 # wolfsmensch
    шило на мыло. в следующем сезоне (а может и в этом) вылетят.

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