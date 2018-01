Клопп никогда бы не продал игрока конкуренту"

С явным намеком на Алексиса Санчеса главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда бы не продал игрока прямому конкуренту по Премьер-Лиге.

В течение 48 часов "Манчестер Юнайтед" должен оформить переход Санчеса из "Арсенала" — в качестве компенсации "канонирам" достанется Генрих Мхитарян. Клопп не понимает, как вообще такое возможно.



"Никто из игроков "Ливерпуля" не покинет клуб – и не потому, что я сомневаюсь в их преданности нам. Точно так же мы не отпустили бы игрока в любой другой клуб Премьер-Лиги по ходу сезона".



"Я не просто уверен в этом, я знаю, что это так. Это просто немыслимо. Даже если бы игрок обратился к нам, мы не позволили бы ему уйти в середине кампании", - приводит слова Клоппа Four Four Two.