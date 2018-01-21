Клопп никогда бы не продал игрока конкуренту

Юрген Клопп и Арсен Венгер С явным намеком на Алексиса Санчеса главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда бы не продал игрока прямому конкуренту по Премьер-Лиге.

В течение 48 часов "Манчестер Юнайтед" должен оформить переход Санчеса из "Арсенала" — в качестве компенсации "канонирам" достанется Генрих Мхитарян. Клопп не понимает, как вообще такое возможно.

"Никто из игроков "Ливерпуля" не покинет клуб – и не потому, что я сомневаюсь в их преданности нам. Точно так же мы не отпустили бы игрока в любой другой клуб Премьер-Лиги по ходу сезона".

"Я не просто уверен в этом, я знаю, что это так. Это просто немыслимо. Даже если бы игрок обратился к нам, мы не позволили бы ему уйти в середине кампании", - приводит слова Клоппа Four Four Two.




Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 21.01.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 3690

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 21.01.2018 20:57 # moneymaker
    так никого же не продавали, был обмен. Даун ты очкастый

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  2. manutd-20champ 21.01.2018 20:26 # manutd-20champ
    пора уже привыкнуть к двуличным высказываниям этой немецкой проститутки.

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  3. bubb 21.01.2018 20:16 # bubb
    прикол в том, что МЮ уже как лет 10 не прямой конкурент Арсенала)
    ...эх были времена, когда был ТОП 2 - МЮ и Арсенал, а остальные просто добавка...

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  4. qess 21.01.2018 20:03 # qess
    такой же тупорылый как и вся колбасня

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  5. emiltito 21.01.2018 19:56 # emiltito
    "Даже если бы игрок обратился к нам, мы не позволили бы ему уйти в середине кампании" - пиздабол. А Коутиньо? Он уже ушел в середине компании, так что точно Клопп пиздабол.

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  6. heyoung 21.01.2018 19:53 # heyoung
    Поxyй, у него все равно нет игроков которые нас усилят

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  7. moroy13 21.01.2018 19:33 # moroy13
    Ну у Клоппе нет своего футбольного клуба, что бы решать такие вопросы )))
    А ещё он говорил что Коутиньо не продается, совсем не подается))

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  8. girasimus 21.01.2018 19:01 # girasimus
    Ай да Клопп, просто просто разорвал пуканы шибзикам фапла.
    А так все по делу..

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  9. fc-oil 21.01.2018 18:54 # fc-oil
    Клопптопп еще болтал год назад, что не купит дорого игрока. В результате - самый дорогой защитник в истории. Трепло короче.

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  10. rollik707 21.01.2018 17:53 # rollik707
    Опять лапшу вешает местным сковзерам, как и про Коута мол типа он останется с ними! Дело коснется его и спрашивать не будут. Много слишком много на себя берет.

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  11. billy-bones 21.01.2018 17:51 # billy-bones
    "FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Клопп никогда бы не продал игрока конкуренту"

    Что же помешало?

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  12. nika444nika 21.01.2018 17:38 # nika444nika
    Ага не продал бы))))) давай ка вспомним сколько игроков в баварию ушли от шмелей при тебе уебок тупорылый)))

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  13. dragonishka 21.01.2018 17:37 # dragonishka
    11 очков разницы, какие конкуренты...

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  14. bmw-e34 21.01.2018 17:36 # bmw-e34
    Ничего ты не понимаешь foxmcfc

    Правильнее будет: С явным намеком на Генриха Мхитаряна...

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  15. feldkurat 21.01.2018 17:36 # feldkurat
    Из Боруссии в Баварию ведь продавал

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  16. scouser2005 21.01.2018 17:31 # scouser2005
    Все чётко сказал. Он еще считается с претензиями на Арсенала на 4-ку.

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  17. reams 21.01.2018 17:28 # reams
    ну вот зачем он раскрыл свой рот, плять ))

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  18. rachuba 21.01.2018 17:25 # rachuba
    клоп явно читает фаплю
    собирает на своей тупости)

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  19. wengerrrro 21.01.2018 17:23 # wengerrrro
    цук ору

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  20. avtoritet 21.01.2018 17:18 # avtoritet
    из серии "никогда не продам Коутинью"

    Ливерпуль» — это не клуб, который нуждается в продаже игроков. Кто сколько платит, значения не имеет. Нет такой суммы, за которую мы готовы сдаться и отпустить Коутиньо - Клопп.

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