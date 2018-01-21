Клопп никогда бы не продал игрока конкуренту
С явным намеком на Алексиса Санчеса главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда бы не продал игрока прямому конкуренту по Премьер-Лиге.
В течение 48 часов "Манчестер Юнайтед" должен оформить переход Санчеса из "Арсенала" — в качестве компенсации "канонирам" достанется Генрих Мхитарян. Клопп не понимает, как вообще такое возможно.
"Никто из игроков "Ливерпуля" не покинет клуб – и не потому, что я сомневаюсь в их преданности нам. Точно так же мы не отпустили бы игрока в любой другой клуб Премьер-Лиги по ходу сезона".
"Я не просто уверен в этом, я знаю, что это так. Это просто немыслимо. Даже если бы игрок обратился к нам, мы не позволили бы ему уйти в середине кампании", - приводит слова Клоппа Four Four Two.
21.01.2018 17:00
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Последние комментарии:
так никого же не продавали, был обмен. Даун ты очкастый
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пора уже привыкнуть к двуличным высказываниям этой немецкой проститутки.
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прикол в том, что МЮ уже как лет 10 не прямой конкурент Арсенала)
...эх были времена, когда был ТОП 2 - МЮ и Арсенал, а остальные просто добавка...
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такой же тупорылый как и вся колбасня
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"Даже если бы игрок обратился к нам, мы не позволили бы ему уйти в середине кампании" - пиздабол. А Коутиньо? Он уже ушел в середине компании, так что точно Клопп пиздабол.
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Поxyй, у него все равно нет игроков которые нас усилят
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Ну у Клоппе нет своего футбольного клуба, что бы решать такие вопросы )))
А ещё он говорил что Коутиньо не продается, совсем не подается))
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Ай да Клопп, просто просто разорвал пуканы шибзикам фапла.
А так все по делу..
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Клопптопп еще болтал год назад, что не купит дорого игрока. В результате - самый дорогой защитник в истории. Трепло короче.
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Опять лапшу вешает местным сковзерам, как и про Коута мол типа он останется с ними! Дело коснется его и спрашивать не будут. Много слишком много на себя берет.
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"FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Клопп никогда бы не продал игрока конкуренту"
Что же помешало?
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Ага не продал бы))))) давай ка вспомним сколько игроков в баварию ушли от шмелей при тебе уебок тупорылый)))
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11 очков разницы, какие конкуренты...
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Ничего ты не понимаешь foxmcfc
Правильнее будет: С явным намеком на Генриха Мхитаряна...
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Из Боруссии в Баварию ведь продавал
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Все чётко сказал. Он еще считается с претензиями на Арсенала на 4-ку.
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ну вот зачем он раскрыл свой рот, плять ))
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клоп явно читает фаплю
собирает на своей тупости)
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цук ору
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из серии "никогда не продам Коутинью"
Ливерпуль» — это не клуб, который нуждается в продаже игроков. Кто сколько платит, значения не имеет. Нет такой суммы, за которую мы готовы сдаться и отпустить Коутиньо - Клопп.
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