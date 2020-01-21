Моуриньо покупает Санчеса, чтобы усилить конкуренцию

Алексис Санчес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что покупает Алекиса Санчеса, поскольку обеспокоен отсутствием конкуренции в атакующей линии своей команды.

Прямо сейчас португалец может рассчитывать лишь на четырех атакующих игроков: Ромелу Лукаку, Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Хуана Мату. Златан Ибрагимович, напомним, до сих пор находится в лазарете.

По словам Моуриньо, именно из-за отсутствия конкуренции впереди он принял решение купить Санчеса из "Арсенала". Жозе надеется, что чилиец решит кадровые проблемы "дьяволов" в атаке.

"В данный момент у нас нет никакой конкуренции за место в атаке. Мы можем рассчитываем лишь на четырех игроков, которые претендуют на три позиции, а Златан и вовсе был травмирован весь сезон. Очевидно, что нам нужно увеличивать конкуренцию", - сообщил Моуриньо ESPN.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 21.01.2018 16:00

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  1. yxaxaxaxaxa 21.01.2018 17:08 # yxaxaxaxaxa
    Маур покупает Санчеза , потому что тот готовый продукт , а возиться с мартиалями, лингардами и решфордами он не умеет и топ уровня с этим тренером им не видать как ушей своих

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  2. gunars 21.01.2018 16:05 # gunars
    как хорошо все таки, слили ненужный шлак в мю))

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