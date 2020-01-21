Моуриньо покупает Санчеса, чтобы усилить конкуренцию

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что покупает Алекиса Санчеса, поскольку обеспокоен отсутствием конкуренции в атакующей линии своей команды.

Прямо сейчас португалец может рассчитывать лишь на четырех атакующих игроков: Ромелу Лукаку, Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Хуана Мату. Златан Ибрагимович, напомним, до сих пор находится в лазарете.



По словам Моуриньо, именно из-за отсутствия конкуренции впереди он принял решение купить Санчеса из "Арсенала". Жозе надеется, что чилиец решит кадровые проблемы "дьяволов" в атаке.



"В данный момент у нас нет никакой конкуренции за место в атаке. Мы можем рассчитываем лишь на четырех игроков, которые претендуют на три позиции, а Златан и вовсе был травмирован весь сезон. Очевидно, что нам нужно увеличивать конкуренцию", - сообщил Моуриньо ESPN.