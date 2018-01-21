Анри: "Конте заставил Азара проснуться"

Конте и Азар Эксперт Sky Sports Тьерри Анри считает, что главный тренер "Челси" Антонио Конте заставил проснуться плеймейкера Эдена Азара.

На прошлой неделе Конте пришлось объяснить, почему он регулярно меняет Азара, особенно в тот момент, когда "синие" еще гонятся за победой. Удивительная игра Эдена в матче с "Брайтоном", по мнению Анри, доказывает: таким способом Конте заставил бельгийца проснуться.

"Мне нравится то, что делает Конте. Я видел их матч против "Лестера", и он заменил Азара при счете 0:0. Когда ты меняешь игрока такого высокого уровня, это должно заставить его проснуться. И мы увидели, как Азар отреагировал на решение тренера".

"Такой же прием Конте использовал перед матчем прошлого сезона с "Арсеналом". Мы помним, чем все закончилось: Азар забил невероятный гол, обыграв сразу несколько соперников. Сейчас он ответил так же великолепно".

"В этом и состоит работа тренера: иногда игроки банально устают, а иногда им нужно показать или даже намекнуть, что они недостаточно хорошо играют", - сообщил Анри.




Метки Азар, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 21.01.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. psycho1 21.01.2018 16:32 # psycho1
    От такой игры любой уснет, отвратительный автобус из 11 пассажиров.

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  2. rollik707 21.01.2018 15:52 # rollik707
    Здесь тот случай когда коланир адекватит.
    Получается Азар все это время на минималках играл?! Даже на минималках разрывал АПЛ. Ну, что за топарь, епта!

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  3. bluehonorcfc9 21.01.2018 15:50 # bluehonorcfc9
    Азар в огне последние игры.

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  4. botan1k 21.01.2018 15:45 # botan1k
    His minds in RM.

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  5. chelsealondon 21.01.2018 15:11 # chelsealondon
    Топари лютые....

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  6. ben-arfa 21.01.2018 15:07 # ben-arfa
    Конте действительно не физрук, однако его человеческие качества омрачают тренерский талант

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