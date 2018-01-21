Анри: "Конте заставил Азара проснуться"

Эксперт Sky Sports Тьерри Анри считает, что главный тренер "Челси" Антонио Конте заставил проснуться плеймейкера Эдена Азара.

На прошлой неделе Конте пришлось объяснить, почему он регулярно меняет Азара, особенно в тот момент, когда "синие" еще гонятся за победой. Удивительная игра Эдена в матче с "Брайтоном", по мнению Анри, доказывает: таким способом Конте заставил бельгийца проснуться.



"Мне нравится то, что делает Конте. Я видел их матч против "Лестера", и он заменил Азара при счете 0:0. Когда ты меняешь игрока такого высокого уровня, это должно заставить его проснуться. И мы увидели, как Азар отреагировал на решение тренера".



"Такой же прием Конте использовал перед матчем прошлого сезона с "Арсеналом". Мы помним, чем все закончилось: Азар забил невероятный гол, обыграв сразу несколько соперников. Сейчас он ответил так же великолепно".



"В этом и состоит работа тренера: иногда игроки банально устают, а иногда им нужно показать или даже намекнуть, что они недостаточно хорошо играют", - сообщил Анри.