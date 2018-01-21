У Гвардиолы нет слов, чтобы описать свое восхищение Агуэро

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что ему не хватает слов, чтобы описать свое восхищение нападающим Серхио Агуэро.

На фоне разговоров о сорвавшемся переходе в "Сити" Алексиса Санчеса аргентинец оформил хет-трик в поединке с "Ньюкаслом", благодаря чему "горожане" набрали три очка и вернулись на победный путь.



Гвардиола поражен игрой Агуэро настолько, что не может подобрать слова, чтобы описать свое восхищение бомбардиром. По словам Пепа, только Серхио может забить, не коснувшись мяча.



"Мы не будем покупать нападающего, потому что у нас уже есть Серхио, а в течение двух-трех недель к нам вернется Габриэль Жезус".



"Серхио обладает особым талантом: он даже не дотронулся до мяча перед первым голом. Если честно, у меня уже нет слов, чтобы описать, насколько он хорош. Я очень рад за него", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.