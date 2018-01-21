У Гвардиолы нет слов, чтобы описать свое восхищение Агуэро
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что ему не хватает слов, чтобы описать свое восхищение нападающим Серхио Агуэро.
На фоне разговоров о сорвавшемся переходе в "Сити" Алексиса Санчеса аргентинец оформил хет-трик в поединке с "Ньюкаслом", благодаря чему "горожане" набрали три очка и вернулись на победный путь.
Гвардиола поражен игрой Агуэро настолько, что не может подобрать слова, чтобы описать свое восхищение бомбардиром. По словам Пепа, только Серхио может забить, не коснувшись мяча.
"Мы не будем покупать нападающего, потому что у нас уже есть Серхио, а в течение двух-трех недель к нам вернется Габриэль Жезус".
"Серхио обладает особым талантом: он даже не дотронулся до мяча перед первым голом. Если честно, у меня уже нет слов, чтобы описать, насколько он хорош. Я очень рад за него", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
21.01.2018 14:00
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Последние комментарии:
хитрит пеп
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И где был этот Агуэро в позапрошлом матче? Я его на поле не заметил. А говорят, что был..))
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Пеп насилует своих хейтеров на фапли, даже не подозревая что эта хуе..та, просочилась через порваный ган..дон во влагалище и появилась на свет ))) как же он крут.
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лысый любит задницы всем лизать, писи сосать короче все тренеры и игроки города Манчестер жополизы и пидарасы
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Хотел его недавно слить, а теперь лижет....
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Ну и лицемер же этот Пеп... Всем понятно, что как только Габриэль вернётся в строй, Гвардиола сделает то же самое, что и до травмы бразильца - Серхио станет номером два. Да, понятно, что будущее за Жезусом, но можно же проявлять больше уважения к ветерану. Вся разница между клубами из Манчестера в этом, красные отдают дань уважения своим легендам за их заслуги перед клубом. Это красиво, это правильно. А сити так и останется клубом наемников, и никакие титулы не изменят этот статус, пока не будет изменена философия отношения к таким статусным игрокам.
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