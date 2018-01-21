"Челси" хочет арендовать Ислама Слимани
"Челси" обратился к "Лестеру" насчет аренды нападающего Ислама Слимани до конца сезона.
В этом месяце чемпионы Премьер-Лиги активно ищут игрока на роль достойного дублера для Альваро Мораты — роль, с которой Мичи Батшуайи не справляется.
Эти поиски порой походят на лихорадочные попытки подписать хоть кого-нибудь. За последние недели на "Стэмфорд Бридж" сватали кучу нападающих, включая Алексиса Санчеса, Энди Кэрролла, Фернандо Льоренте, Питера Крауча и Эдина Джеко.
Очередной целью "синих" стал Ислам Слимани, утверждает уважаемое издание The Times. 29-летний алжирец привлекателен для главного тренера "Челси" Антонио Конте тем, что может быть дозаявлен на Лигу Чемпионов.
Добавим, что сами "лисы" приобрели Слимани в 2016 году у "Спортинга" за 26.5 миллионов фунтов. В этом сезоне Премьер-Лиги Ислам провел 12 матчей, но в стартовом составе выходил лишь дважды.
21.01.2018 10:00
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