"Арсенал" обратил внимание на Лукаса Моуру

"Арсенал" может вступить в борьбу за вингера ПСЖ Лукаса Моуру.

В этом месяце "канониры" уже лишились Тео Уолкотта, а теперь отпускают из клуба Алексиса Санчеса. Это заставляет главного тренера Арсена Венгера искать дополнительное усиление атакующей линии, помимо Генриха Мхитаряна.



Как стало известно ESPN от близких к Лукасу источников, "Арсенал" обратил внимание на Моуру, который провел лишь шесть матчей в этом сезоне. ПСЖ совершенно не собирается препятствовать уходу 25-летнего бразильца и с радостью рассмотрит предложения о покупке.



Ранее в январе Моуру сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", но первые покупают Санчеса, а вторые нацелились на Малкома из "Бордо". Это оставляет "канонирам" возможность заполучить Лукаса без особой конкуренции.



Сообщается, что для "Арсенала" наиболее предпочтительным является вариант аренды Моуры до конца сезона с последующим выкупом, тогда как ПСЖ хочет сразу продать Лукаса.