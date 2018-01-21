24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье поединком "Саутгемптона" и "Тоттенхэма" продолжится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 19:00 Онлайн-трансляция



Перед этой встречей у болельщиков "Саутгемптона" мало поводов для оптимизма — их собственная команда не знает побед уже 10 матчей кряду в Премьер-Лиге, включая поражение 5:2 от "Тоттенхэма" на Boxing Day, тогда как их соперник не проигрывает в пяти поединках. Кроме того, "Тоттенхэм" будут подгонять победные результаты конкурентов в субботу.



После возвращения в Премьер-Лигу "святые" лишь однажды смогли обыграть "шпор" — 1:2 на "Уайт Харт Лэйн" в мае 2016 — и та победа, кстати, остается их последней против кого-либо из представителей нынешней топ-6.



Проблема для Маурисио Пеллегрино заключается в том, что в семи следующих матчах его подопечным предстоит сыграть с пятью другими представителями топ-6, так что 18-е место после субботних результатов — возможно, не предел.



В пяти последних выездах на "Сент Мэри" "Тоттенхэм" лишь однажды сыграл вничью, в четырех других случаях добившись побед.



"Тоттенхэм" рискует недосчитаться своего голкипера Уго Льориса, который слегка приболел. Тоби Алдервейрелд близок к возвращению на тренировочное поле. Данни Роуз и Харри Уинкс травмированы.



После небольшого растяжения задней поверхности бедра оправился защитник "Саутгемптона" Майя Йошида. Чарли Остин остается в лазарете.