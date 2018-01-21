"Сити" продолжает переговоры о покупке Фреда

"Манчестер Сити" продолжает переговоры о приобретении полузащитника "Шахтера" Фреда.

Нежелание "горожан" переплачивать за нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса и их нерешительность в отношении защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса вовсе не означают, что команда Хосепа Гвардиолы не совершит приобретений в зимнее трансферное окно.



Как стало известно The Telegraph, в субботу утром "Сити" провел очередной раунд переговоров с "Шахтером" насчет Фреда. В очной встрече с коллегами из украинского клуба участвовали президент "горожан" Халдун Аль Мубарак, исполнительный директор Ферран Сориано и спортивный директор Чики Бегиристайн.



"Сити" видит в Фреде свою приоритетную цель для укрепления опорной зоны. Несмотря на то, что трансфер может состояться уже в этом месяце, лидеры Премьер-Лиги готовы позволить 24-летнему бразильцу доиграть сезон в "Шахтере".



Интерес "горожан" к Фреду, оцениваемому в 40 миллионов фунтов, обусловлен старением Фернандиньо, которому в мае исполнится 33, и вероятным уходом из клуба по окончании сезона Яя Туре.