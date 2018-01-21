Пеллегрино подтвердил, что "Саутгемптон" пытался вернуть Уолкотта

Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино заявил, что его клуб сделал все возможное, чтобы вернуть Тео Уолкотта.

На текущей неделе Уолкотт покинул "Арсенал", где он провел 12 последних лет, и отправился в "Эвертон" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов.



Был у 28-летнего англичанина и еще один вариант продолжения карьеры, однако Тео отверг возможность вернуться на "Сент Мэри".



"Это часть рынка. На рынке существуют предложения и требования. Думаю, мы сделали все возможное, чтобы пригласить этого игрока сюда, но мы должны смириться с его выбором. Это часть нашей работы".



"Когда ты участвуешь в переговорах, то это процесс с участием двух сторон, и с этим ничего не поделать. Конечно, деньги играют свою роль, но я не знаю точную причину его отказа перейти к нам".



"Мы все равно постараемся пригласить пару игроков. У нас есть другие варианты, и мы должны продолжать делать свою работу. Иногда нужно быть готовым к подобному исходу, потому что это часть рынка", — цитирует Пеллегрино Sky Sports.