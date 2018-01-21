"Арсенал" договорился с Мхитаряном и отпускает Санчеса

Генрих Мхитарян "Арсенал" окончательно согласовал переход плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, взамен которого "красные дьяволы" получат нападающего "канониров" Алексиса Санчеса.

После победы 4:1 над "Кристал Пэлас" в субботу главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что позволил Санчесу покинуть расположение команды и отправиться в Манчестер, чтобы уладить заключительные детали своего трансфера.

При этом Венгер добавил, что сделка с "Юнайтед" по Алексису будет заключена только в том случае, если сами "канониры" договорятся о переходе Мхитаряна в обратном направлении.

Как стало известно BBC, в субботу вечером "Арсенал" и Мхитарян ударили по рукам. Генрих согласился присоединиться к команде Арсена Венгера и в воскресенье пройдет медицинское обследование.

Ожидается, что все формальности по обоим переходам будут завершены в ближайшие 48 часов, и Санчес станет игроком "Юнайтед", а Мхитарян — "Арсенала". Это будет прямой обмен, без доплаты с чьей-либо стороны.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мхитарян, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2018 01:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 21.01.2018 09:57 # kedr
    Писец, вот только ватноголовых в команде и не хватало...

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  2. spartan 21.01.2018 09:21 # spartan
    норм стереотип, что если он армянин, то все армяне должны болеть за него) мы не казахи или таджики, нет такого стадного рефлекса. Он миллионер и вообще наплевать как развивается его карьера, если он не в Ливере. Только дауны или малолетки болеют за игроков по нац. признаку, а за Арс болеть это отдельное извращение

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  3. ko1obok 21.01.2018 09:21 # ko1obok
    ещё неизвестно кто больше выиграет от этой рокировки

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  4. januzaj00 21.01.2018 08:57 # januzaj00
    Так че, Гг, у кого теперь лучший удар скорпиона? Теперь придётся адекватить

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  5. kos9k 21.01.2018 08:57 # kos9k
    Миочич тру чемп

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  6. mr-dodds 21.01.2018 08:55 # mr-dodds
    Ну и на пенсов снова поссали. Никаких доплат (они уже считали трансфер Санчеса в 180 грязных или доплаты в виде 30-50лямов), да ещё и топаря берём, в то время как пенсы барклеев, да ещё и Джеки разные на карандаше. Ущербы нищенские.

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  7. mr-dodds 21.01.2018 08:52 # mr-dodds
    Уверен, что ара заиграет в арсенале. Жаль, что ушел ...только из-за переводчика, который сначала его загнобил, затем окрылил, а потом как гавнидра подрезал эти самые крылья. Удачи Мхи, футбол покерных близок ему по духу.
    Ну а Санчес ...хер на него, главное чтоб цыган не трогал марсиаля.

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  8. avtoritet 21.01.2018 08:52 # avtoritet
    присоединиться

    тся -ться
    Михайло, третий класс

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  9. cheltenham 21.01.2018 07:19 # cheltenham
    Вот теперь Михи раскроется по новому, потому-как нет ничего хуже, чем тот убогий футбол(автобус), в который играет в Моуриньо.

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  10. jayspearingagent 21.01.2018 07:18 # jayspearingagent
    есть мнение что Санчез не поладит с Мауринью, а Мхи как раз таки приживется в Арсенале

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  11. januzaj00 21.01.2018 07:18 # januzaj00
    Окропили Гг на их мохнатый писюн

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  12. wengerrrro 21.01.2018 07:11 # wengerrrro
    Без доплаты, просто умрите

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  13. golokante 21.01.2018 05:27 # golokante
    Интересный ход с Джеко Челси приготовил. Недооценённый игрок, должен заиграть.

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  14. electric 21.01.2018 05:08 # electric
    Шыло на мило (с)

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  15. manutd4life 21.01.2018 02:26 # manutd4life
    Гуд! Разменяли шлак на топа.

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  16. mancityman 21.01.2018 02:09 # mancityman
    Далбаёбик, далбаёбииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииик)))

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  17. cruise877 21.01.2018 02:06 # cruise877
    Заебала эта рожа. Уберите его. Не хочу видеть его больше в этой футболке

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  18. ian 21.01.2018 01:59 # ian
    Во всем мире к Ман Сити такое же отношение как и на этом сайте. Несколько часов назад якобы будущие чемпионы разгромили соперника, а на главной - лавочник то ли МЮ, то ли Арсенала. Что примечательно, у Челси с этим такие же проблемы. Деньгами уважение не купишь.

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  19. bezviz 21.01.2018 01:49 # bezviz
    санчес еще не понимает куда он попал и что его ждет) лучше бы играл в футбол в арсиноле чем в антифутбол в мю, да и с новым контрактом там зп не намного и меньше была бы чем в мю, может выиграл бы кал или ле а в мю ничего не светит, да можно было бы и доиграть до лета и свободным перейти в сити или Челси -в клубы победители! кароче тупой оказался этот сунчис

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  20. rj1992 21.01.2018 01:26 # rj1992
    Бедный Санчес , теперь тащи нас )))

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