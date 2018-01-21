"Арсенал" договорился с Мхитаряном и отпускает Санчеса
"Арсенал" окончательно согласовал переход плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, взамен которого "красные дьяволы" получат нападающего "канониров" Алексиса Санчеса.
После победы 4:1 над "Кристал Пэлас" в субботу главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что позволил Санчесу покинуть расположение команды и отправиться в Манчестер, чтобы уладить заключительные детали своего трансфера.
При этом Венгер добавил, что сделка с "Юнайтед" по Алексису будет заключена только в том случае, если сами "канониры" договорятся о переходе Мхитаряна в обратном направлении.
Как стало известно BBC, в субботу вечером "Арсенал" и Мхитарян ударили по рукам. Генрих согласился присоединиться к команде Арсена Венгера и в воскресенье пройдет медицинское обследование.
Ожидается, что все формальности по обоим переходам будут завершены в ближайшие 48 часов, и Санчес станет игроком "Юнайтед", а Мхитарян — "Арсенала". Это будет прямой обмен, без доплаты с чьей-либо стороны.
21.01.2018 01:00
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Последние комментарии:
Писец, вот только ватноголовых в команде и не хватало...
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норм стереотип, что если он армянин, то все армяне должны болеть за него) мы не казахи или таджики, нет такого стадного рефлекса. Он миллионер и вообще наплевать как развивается его карьера, если он не в Ливере. Только дауны или малолетки болеют за игроков по нац. признаку, а за Арс болеть это отдельное извращение
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ещё неизвестно кто больше выиграет от этой рокировки
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Так че, Гг, у кого теперь лучший удар скорпиона? Теперь придётся адекватить
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Миочич тру чемп
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Ну и на пенсов снова поссали. Никаких доплат (они уже считали трансфер Санчеса в 180 грязных или доплаты в виде 30-50лямов), да ещё и топаря берём, в то время как пенсы барклеев, да ещё и Джеки разные на карандаше. Ущербы нищенские.
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Уверен, что ара заиграет в арсенале. Жаль, что ушел ...только из-за переводчика, который сначала его загнобил, затем окрылил, а потом как гавнидра подрезал эти самые крылья. Удачи Мхи, футбол покерных близок ему по духу.
Ну а Санчес ...хер на него, главное чтоб цыган не трогал марсиаля.
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присоединиться
тся -ться
Михайло, третий класс
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Вот теперь Михи раскроется по новому, потому-как нет ничего хуже, чем тот убогий футбол(автобус), в который играет в Моуриньо.
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есть мнение что Санчез не поладит с Мауринью, а Мхи как раз таки приживется в Арсенале
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Окропили Гг на их мохнатый писюн
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Без доплаты, просто умрите
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Интересный ход с Джеко Челси приготовил. Недооценённый игрок, должен заиграть.
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Шыло на мило (с)
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Гуд! Разменяли шлак на топа.
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Далбаёбик, далбаёбииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииик)))
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Заебала эта рожа. Уберите его. Не хочу видеть его больше в этой футболке
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Во всем мире к Ман Сити такое же отношение как и на этом сайте. Несколько часов назад якобы будущие чемпионы разгромили соперника, а на главной - лавочник то ли МЮ, то ли Арсенала. Что примечательно, у Челси с этим такие же проблемы. Деньгами уважение не купишь.
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санчес еще не понимает куда он попал и что его ждет) лучше бы играл в футбол в арсиноле чем в антифутбол в мю, да и с новым контрактом там зп не намного и меньше была бы чем в мю, может выиграл бы кал или ле а в мю ничего не светит, да можно было бы и доиграть до лета и свободным перейти в сити или Челси -в клубы победители! кароче тупой оказался этот сунчис
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Бедный Санчес , теперь тащи нас )))
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