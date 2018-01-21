"Арсенал" договорился с Мхитаряном и отпускает Санчеса

"Арсенал" окончательно согласовал переход плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, взамен которого "красные дьяволы" получат нападающего "канониров" Алексиса Санчеса.

После победы 4:1 над "Кристал Пэлас" в субботу главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что позволил Санчесу покинуть расположение команды и отправиться в Манчестер, чтобы уладить заключительные детали своего трансфера.



При этом Венгер добавил, что сделка с "Юнайтед" по Алексису будет заключена только в том случае, если сами "канониры" договорятся о переходе Мхитаряна в обратном направлении.



Как стало известно BBC, в субботу вечером "Арсенал" и Мхитарян ударили по рукам. Генрих согласился присоединиться к команде Арсена Венгера и в воскресенье пройдет медицинское обследование.



Ожидается, что все формальности по обоим переходам будут завершены в ближайшие 48 часов, и Санчес станет игроком "Юнайтед", а Мхитарян — "Арсенала". Это будет прямой обмен, без доплаты с чьей-либо стороны.