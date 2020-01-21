"Арсенал" даже не близок к приобретению Обамеянга

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб даже не близок к покупке нападающего "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как известно, "канониры" избрали 28-летнего Обамеянга в качестве приоритетной цели на трансферном рынке. С помощью 28-летнего габонца "Арсенал" планирует заменить Алексиса Санчеса.



Однако после субботней победы над "Кристал Пэлас" (4:1) Венгер ясно дал понять, что его клуб далек от согласования трансфера Обамеянга. Арсен ссылается на недавнее заявление "Боруссии", которая подчеркнула, что не хочет продавать игрока.



"Да, он был исключен из заявки на их последний матч, но, думаю, по причинам, которые никоим образом не касаются трансферов".



"Мы даже не близки к переговорам с "Боруссией". Они несут ответственность за свое заявление, сделанное два дня назад. Если мы кого-то и подпишем, то обязательно объявим об этом. Я почти что подтвердил вам обмен Санчеса на Мхитаряна, но во всем остальном мы ни к чему не близки", - сообщил Венгер The Independent.