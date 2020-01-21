"Арсенал" даже не близок к приобретению Обамеянга
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб даже не близок к покупке нападающего "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Как известно, "канониры" избрали 28-летнего Обамеянга в качестве приоритетной цели на трансферном рынке. С помощью 28-летнего габонца "Арсенал" планирует заменить Алексиса Санчеса.
Однако после субботней победы над "Кристал Пэлас" (4:1) Венгер ясно дал понять, что его клуб далек от согласования трансфера Обамеянга. Арсен ссылается на недавнее заявление "Боруссии", которая подчеркнула, что не хочет продавать игрока.
"Да, он был исключен из заявки на их последний матч, но, думаю, по причинам, которые никоим образом не касаются трансферов".
"Мы даже не близки к переговорам с "Боруссией". Они несут ответственность за свое заявление, сделанное два дня назад. Если мы кого-то и подпишем, то обязательно объявим об этом. Я почти что подтвердил вам обмен Санчеса на Мхитаряна, но во всем остальном мы ни к чему не близки", - сообщил Венгер The Independent.
21.01.2018 00:05
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Уаааахахпхааххххаахаххахааахпххааахаааа
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лол, Арсенал - самый нелепый клуб АПЛ
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С помощью 28-летнего габонца "Арсенал" планирует заменить Алексиса Санчеса
Планирует заменить вингера на нападающего ????
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Ну сцука такие пяздаболы эти тренеры. =)
Че тогда там делегация какая то в Лондон прилетела и пару дней жила?
На одтых вдруг захотелось?
Я вот не понимаю зачем тренеры не говорят что они кем то интересуются и что кого - то хотят купить?
Чтобы потом не обламывать никого если вдруг сорвется?
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