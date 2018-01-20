Гвардиола требует от "Сити" еще 10 побед

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поставил перед своей командой цель в 10 побед, чтобы выиграть Премьер-Лигу.

Обыграв на своем поле "Ньюкасл" 3:1, "горожане" реабилитировались за первое поражение в сезоне и восстановили преимущество в 12 очков над соседями из "Манчестер Юнайтед". По словам Гвардиолы, в остатке кампании "Сити" нужно одержать еще 10 побед, чтобы гарантировать титул.

"Нам нужно 10 побед, чтобы стать чемпионами, и мы попытаемся набрать как можно больше очков. Мы уже встречались с командами, которые играли с нами по схеме 5-4-1. Вот почему атака так важна для нас".

"Не важно, сколько голов мы забили, важно сколько моментов мы сумели создать, и сколько спасений пришлось сделать нашему вратарю. Мы не запаниковали при счете 2:1, и это самое главное", - цитирует Гвардиолу BBC.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 20.01.2018 22:55

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  1. martingor 21.01.2018 02:45 # martingor
    А писю пососать у Клоппа не хочешь пиздюк лысый

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  2. glorfindel 20.01.2018 23:23 # glorfindel
    Зинченко хватило на час, нужно работать над физикой

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