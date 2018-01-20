Гвардиола требует от "Сити" еще 10 побед

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поставил перед своей командой цель в 10 побед, чтобы выиграть Премьер-Лигу.

Обыграв на своем поле "Ньюкасл" 3:1, "горожане" реабилитировались за первое поражение в сезоне и восстановили преимущество в 12 очков над соседями из "Манчестер Юнайтед". По словам Гвардиолы, в остатке кампании "Сити" нужно одержать еще 10 побед, чтобы гарантировать титул.



"Нам нужно 10 побед, чтобы стать чемпионами, и мы попытаемся набрать как можно больше очков. Мы уже встречались с командами, которые играли с нами по схеме 5-4-1. Вот почему атака так важна для нас".



"Не важно, сколько голов мы забили, важно сколько моментов мы сумели создать, и сколько спасений пришлось сделать нашему вратарю. Мы не запаниковали при счете 2:1, и это самое главное", - цитирует Гвардиолу BBC.