Хет-трик Агуэро обеспечил "Сити" победу над "Ньюкаслом"

Серхио Агуэро Благодаря хет-трику Серхио Агуэро "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1 и восстановил 12-очковое преимущество во главе Премьер-Лиги.

Впервые в своей карьере на матч Премьер-Лиги с первых минут вышел Александр Зинченко, заменив травмированного Фабиана Дельфа на левом фланге обороны. Давид Сильва вытеснил на лавку Илкая Гюндогана.

Тренер "сорок" Рафаэль Бенитес ввел в стартовый состав сразу четырех новых игроков: Хавьера Манкильо, Джейкоба Мерфи, Айзека Хейдена и Хоселу.

Отделавшись испугом в самом начале матча — Зинченко головой вынес мяч подальше от своих ворот после прострела Кристиана Атсу — хозяева "Этихад" принялись нагнетать давление.

Натиск "Сити" все усиливался, а на 18-й минуте Рахим Стерлинг даже замкнул на дальней штанге прострел Сильвы, однако из-за офсайда у англичанина гол не был засчитан.

Доведя преимущество по владению мячом до пятикратного, на 34-й минуте "горожане" все-таки открыли счет. Кевин Де Брюйне навесил с левого фланга, а Серхио Агуэро незаметным касанием головы отправил мяч в ворота — 1:0.

В остатке тайма "Ньюкасл" отбивался, не поднимая головы. С огромным трудом Карлу Дарлоу и его защитникам удалось уйти на перерыв всего с одним пропущенным голом.

Ничего не изменилось и после перерыва. Наконец, на 62-й минуте "Ньюкасл" дрогнул. Манкиньо сбил в своей штрафной Стерлинга, заставив рефери назначить пенальти. Агуэро уверенно реализовал 11-метровый — 2:0.

А на 67-й минуте случилось неожиданное. Киран Кларк сделал разрезающую передачу за спину Зинченко, благодаря чему Мерфи вышел один на один с Эдерсоном и технично подсек мяч перед голкипером — 2:1.

Гол "сорок" вскрыл в игру. "Сити" отчаянно помчался вперед, но при этом стал оставлять "Ньюкаслу" пространство для контратак.

Несмотря на значительное преимущество хозяев, игра была достаточно валидольной. Развязка наступила на 83-й минуте, когда Лерой Сане дерзко пошел на нескольких защитников, а затем сделал передачу с левого края штрафной в центр, где прекрасно разобрался Агуэро — 3:1.

Третий гол Агуэро окончательно прикончил игру. "Сороки" уже перестали верить, что могут спастись.

Итоговый счет, особенно зафиксированный к перерыву, не отражает в полной степени то преимущество, что имел "Сити" над своим соперником. Тем не менее, "горожане" одержали столь нужную победу, благодаря которой реабилитировались за поражение от "Ливерпуля" и восстановили 12 очков преимущества во главе Премьер-Лиги.

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче



Метки Агуэро, Манчестер Сити, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 22:25

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 21.01.2018 05:29 # mcfc-fantactic
    Нагнули Ньюкасл на классе! Осталось наштамповать 10 побед... Год собаки на дворе- Ман Сити идёт ( летит ) к чемпионству, а собаки фапли лают. Впрочем кому нах дело до дешевых раскладов пассивных пидаразов членси.

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  2. tjk4 21.01.2018 00:47 # tjk4
    выше, два пидора

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  3. gidro-met 21.01.2018 00:47 # gidro-met
    терпила манситиманя))

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  4. bezviz 21.01.2018 00:32 # bezviz
    то чувство, когда родаки назвали в честь юлия цезаря а твоя фамилия е6аный Петров))

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  5. mancityman 21.01.2018 00:27 # mancityman
    далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик
    ору с далбаёбика )))

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  6. bezviz 20.01.2018 23:49 # bezviz
    последние сообщения юльки

    КОРОЛИ ! ! ! от 20.01.2018 22:28

    Да просто обычный тупорылый пидарас болеющий за гг от 20.01.2018 22:15

    Лерой Гений ! от 20.01.2018 22:12

    Далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик) от 20.01.2018 21:11

    Далбаёбик, далбаёёёёёёбик))) от 20.01.2018 21:06

    Сцу тебе а рот далбаёбик, и Агуша тоже)) от 20.01.2018 21:05

    Тебе пора бы завалить свой дырявый пидарский спермоприемник, гэгэшка ебанная. от 20.01.2018 20:52

    КОРОЛИ играют, наслаждайтесь . от 20.01.2018 20:45

    Далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик ))) от 20.01.2018 19:30

    далбаёбик, далбаёбииииииииииииииииииииииииииииииииииииик ))) от 20.01.2018 18:44

    Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/


    юлька реально деградировал после стычки со мной, это ему еще повезло что стрелка не состоялась, так бы сидел под шконкой или вообще бы слился из фапли навсегда с позором)

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  7. bezviz 20.01.2018 23:46 # bezviz
    можно было бы и не пилить новость, всем пох на этот футбольный проэкт или клуб невидимку, тут только один глор сосити - юлька)

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  8. avtoritet 20.01.2018 23:31 # avtoritet
    Сижу в повторе матч МЮ смотрю.

    20 минута 0-0

    Плез без спойлеров

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  9. thegodfather 20.01.2018 23:27 # thegodfather
    ман сито клуб пидарасов.
    и это точно
    и это не стёб
    это жиза

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  10. one-on-one 20.01.2018 23:11 # one-on-one
    Пхахах) щельзи снова обоссали

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  11. chelsea-super 20.01.2018 23:02 # chelsea-super
    Сосити гавнецо

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  12. jesus33 20.01.2018 22:43 # jesus33
    Агуэро сегодня - 3 гола
    мората сегодня - 0 голов
    какие же чолси отбросы.

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  13. spartan 20.01.2018 22:40 # spartan
    только Клопп смог остановить эту машину. жаль глупых ничеек многовато

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  14. smokekush 20.01.2018 22:39 # smokekush
    мб весной начнут терять очки ,но я уверен что их терять будут все ,так что с чемпиком пепку,мю надо укреплять полузащиту и моуру быть посмелее и в следующем сезоне можно с сити побороться

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  15. weloveyouarsenal 20.01.2018 22:37 # weloveyouarsenal
    Ман Сити - отличная игра, очень важно с точки зрения психологии было вернуться в победную серию, и они это сделали! Очень качественная игра. Арсенал тоже сегодня порадовали своим первым таймом. Ливерпулю удачи в завершении тура, очень нравится их игра, сейчас они на мой взгляд вторые после Сити по силе, безоговорочно. С очень большой перспективой стать первыми в ближайшем будущем

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  16. madchester 20.01.2018 22:29 # madchester
    Кун наше всё!!!!!!!

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  17. mancityman 20.01.2018 22:28 # mancityman
    КОРОЛИ ! ! !

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  18. reams 20.01.2018 22:28 # reams
    Агуэро красава, топарь, при небольшом дистанционном замотивировании, выдал нужный результат, тем самым затащил кэпа в ФФ ))

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