Хет-трик Агуэро обеспечил "Сити" победу над "Ньюкаслом"
Благодаря хет-трику Серхио Агуэро "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1 и восстановил 12-очковое преимущество во главе Премьер-Лиги.
Впервые в своей карьере на матч Премьер-Лиги с первых минут вышел Александр Зинченко, заменив травмированного Фабиана Дельфа на левом фланге обороны. Давид Сильва вытеснил на лавку Илкая Гюндогана.
Тренер "сорок" Рафаэль Бенитес ввел в стартовый состав сразу четырех новых игроков: Хавьера Манкильо, Джейкоба Мерфи, Айзека Хейдена и Хоселу.
Отделавшись испугом в самом начале матча — Зинченко головой вынес мяч подальше от своих ворот после прострела Кристиана Атсу — хозяева "Этихад" принялись нагнетать давление.
Натиск "Сити" все усиливался, а на 18-й минуте Рахим Стерлинг даже замкнул на дальней штанге прострел Сильвы, однако из-за офсайда у англичанина гол не был засчитан.
Доведя преимущество по владению мячом до пятикратного, на 34-й минуте "горожане" все-таки открыли счет. Кевин Де Брюйне навесил с левого фланга, а Серхио Агуэро незаметным касанием головы отправил мяч в ворота — 1:0.
В остатке тайма "Ньюкасл" отбивался, не поднимая головы. С огромным трудом Карлу Дарлоу и его защитникам удалось уйти на перерыв всего с одним пропущенным голом.
Ничего не изменилось и после перерыва. Наконец, на 62-й минуте "Ньюкасл" дрогнул. Манкиньо сбил в своей штрафной Стерлинга, заставив рефери назначить пенальти. Агуэро уверенно реализовал 11-метровый — 2:0.
А на 67-й минуте случилось неожиданное. Киран Кларк сделал разрезающую передачу за спину Зинченко, благодаря чему Мерфи вышел один на один с Эдерсоном и технично подсек мяч перед голкипером — 2:1.
Гол "сорок" вскрыл в игру. "Сити" отчаянно помчался вперед, но при этом стал оставлять "Ньюкаслу" пространство для контратак.
Несмотря на значительное преимущество хозяев, игра была достаточно валидольной. Развязка наступила на 83-й минуте, когда Лерой Сане дерзко пошел на нескольких защитников, а затем сделал передачу с левого края штрафной в центр, где прекрасно разобрался Агуэро — 3:1.
Третий гол Агуэро окончательно прикончил игру. "Сороки" уже перестали верить, что могут спастись.
Итоговый счет, особенно зафиксированный к перерыву, не отражает в полной степени то преимущество, что имел "Сити" над своим соперником. Тем не менее, "горожане" одержали столь нужную победу, благодаря которой реабилитировались за поражение от "Ливерпуля" и восстановили 12 очков преимущества во главе Премьер-Лиги.
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче
20.01.2018 22:25
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Последние комментарии:
Нагнули Ньюкасл на классе! Осталось наштамповать 10 побед... Год собаки на дворе- Ман Сити идёт ( летит ) к чемпионству, а собаки фапли лают. Впрочем кому нах дело до дешевых раскладов пассивных пидаразов членси.
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выше, два пидора
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терпила манситиманя))
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то чувство, когда родаки назвали в честь юлия цезаря а твоя фамилия е6аный Петров))
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далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик
ору с далбаёбика )))
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последние сообщения юльки
КОРОЛИ ! ! ! от 20.01.2018 22:28
Да просто обычный тупорылый пидарас болеющий за гг от 20.01.2018 22:15
Лерой Гений ! от 20.01.2018 22:12
Далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик) от 20.01.2018 21:11
Далбаёбик, далбаёёёёёёбик))) от 20.01.2018 21:06
Сцу тебе а рот далбаёбик, и Агуша тоже)) от 20.01.2018 21:05
Тебе пора бы завалить свой дырявый пидарский спермоприемник, гэгэшка ебанная. от 20.01.2018 20:52
КОРОЛИ играют, наслаждайтесь . от 20.01.2018 20:45
Далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик ))) от 20.01.2018 19:30
далбаёбик, далбаёбииииииииииииииииииииииииииииииииииииик ))) от 20.01.2018 18:44
Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/
юлька реально деградировал после стычки со мной, это ему еще повезло что стрелка не состоялась, так бы сидел под шконкой или вообще бы слился из фапли навсегда с позором)
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можно было бы и не пилить новость, всем пох на этот футбольный проэкт или клуб невидимку, тут только один глор сосити - юлька)
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Сижу в повторе матч МЮ смотрю.
20 минута 0-0
Плез без спойлеров
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ман сито клуб пидарасов.
и это точно
и это не стёб
это жиза
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Пхахах) щельзи снова обоссали
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Сосити гавнецо
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Агуэро сегодня - 3 гола
мората сегодня - 0 голов
какие же чолси отбросы.
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только Клопп смог остановить эту машину. жаль глупых ничеек многовато
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мб весной начнут терять очки ,но я уверен что их терять будут все ,так что с чемпиком пепку,мю надо укреплять полузащиту и моуру быть посмелее и в следующем сезоне можно с сити побороться
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Ман Сити - отличная игра, очень важно с точки зрения психологии было вернуться в победную серию, и они это сделали! Очень качественная игра. Арсенал тоже сегодня порадовали своим первым таймом. Ливерпулю удачи в завершении тура, очень нравится их игра, сейчас они на мой взгляд вторые после Сити по силе, безоговорочно. С очень большой перспективой стать первыми в ближайшем будущем
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Кун наше всё!!!!!!!
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КОРОЛИ ! ! !
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Агуэро красава, топарь, при небольшом дистанционном замотивировании, выдал нужный результат, тем самым затащил кэпа в ФФ ))
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