Хет-трик Агуэро обеспечил "Сити" победу над "Ньюкаслом"

Благодаря хет-трику Серхио Агуэро "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1 и восстановил 12-очковое преимущество во главе Премьер-Лиги.

Впервые в своей карьере на матч Премьер-Лиги с первых минут вышел Александр Зинченко, заменив травмированного Фабиана Дельфа на левом фланге обороны. Давид Сильва вытеснил на лавку Илкая Гюндогана.



Тренер "сорок" Рафаэль Бенитес ввел в стартовый состав сразу четырех новых игроков: Хавьера Манкильо, Джейкоба Мерфи, Айзека Хейдена и Хоселу.



Отделавшись испугом в самом начале матча — Зинченко головой вынес мяч подальше от своих ворот после прострела Кристиана Атсу — хозяева "Этихад" принялись нагнетать давление.



Натиск "Сити" все усиливался, а на 18-й минуте Рахим Стерлинг даже замкнул на дальней штанге прострел Сильвы, однако из-за офсайда у англичанина гол не был засчитан.



Доведя преимущество по владению мячом до пятикратного, на 34-й минуте "горожане" все-таки открыли счет. Кевин Де Брюйне навесил с левого фланга, а Серхио Агуэро незаметным касанием головы отправил мяч в ворота — 1:0.



В остатке тайма "Ньюкасл" отбивался, не поднимая головы. С огромным трудом Карлу Дарлоу и его защитникам удалось уйти на перерыв всего с одним пропущенным голом.



Ничего не изменилось и после перерыва. Наконец, на 62-й минуте "Ньюкасл" дрогнул. Манкиньо сбил в своей штрафной Стерлинга, заставив рефери назначить пенальти. Агуэро уверенно реализовал 11-метровый — 2:0.



А на 67-й минуте случилось неожиданное. Киран Кларк сделал разрезающую передачу за спину Зинченко, благодаря чему Мерфи вышел один на один с Эдерсоном и технично подсек мяч перед голкипером — 2:1.



Гол "сорок" вскрыл в игру. "Сити" отчаянно помчался вперед, но при этом стал оставлять "Ньюкаслу" пространство для контратак.



Несмотря на значительное преимущество хозяев, игра была достаточно валидольной. Развязка наступила на 83-й минуте, когда Лерой Сане дерзко пошел на нескольких защитников, а затем сделал передачу с левого края штрафной в центр, где прекрасно разобрался Агуэро — 3:1.



Третий гол Агуэро окончательно прикончил игру. "Сороки" уже перестали верить, что могут спастись.



Итоговый счет, особенно зафиксированный к перерыву, не отражает в полной степени то преимущество, что имел "Сити" над своим соперником. Тем не менее, "горожане" одержали столь нужную победу, благодаря которой реабилитировались за поражение от "Ливерпуля" и восстановили 12 очков преимущества во главе Премьер-Лиги.



"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче