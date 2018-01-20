Венгер: "Санчес станет игроком "Юнайтед" в ближайшие 48 часов"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что нападающий Алексис Санчес отправился в Манчестер на подписание контракта с "Юнайтед".

Еще вечером в пятницу стало известно, что Санчес покинул отель, где остановились "канониры" перед матчем Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



После победы 4:1 над "орлами" Венгер подтвердил отъезд 29-летнего чилийца. Арсен ожидает, что Алексис заключит контракт с "Юнайтед" в ближайшие 48 часов.



"Я не взял его на матч, потому что он в процессе перехода в "Манчестер Юнайтед". Невозможно одновременно ехать в северном направлении и играть в футбол. Это было бы сложно, поэтому я принял решение оставить его вне заявки".



"Я ожидаю, что переход состоится, но я не могу объявить об этом. В ближайшие 48 часов ситуация разрешится тем или иным образом".



"В такого рода ситуациях невозможно быть абсолютно уверенным, пока этого не случилось, потому что в наши дни переговоры требуют больше времени и порой проходят на грани — каждая деталь важна. Если вы хотите сделать ставку, то я предположу, что переход состоится", — цитирует Венгера Sky Sports.



Также Арсен подтвердил, что Санчес перейдет в "Юнайтед" только в том случае, если Генрих Мхитарян присоединится к "Арсеналу".



"Одного без другого не будет. Именно поэтому переговоры затянулись, нам требовалось координировать свои действия", — добавил Венгер.