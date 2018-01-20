Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс подтвердил, что полузащитник Джеймс Маккарти получил двойной перелом ноги в матче Премьер-Лиги против "Вест Бромвича".

Субботний матч на "Гудисон Парк" стал для Маккарти всего лишь четвертым в этом сезоне Премьер-Лиги, первую половину которого он целиком провел в лазарете.



Выйдя в стартовом составе, на 61-й минуте Джеймс покинул футбольное поле на носилках. 27-летнему ирландцу здорово досталось от нападающего "дроздов" Саломона Рондона, который ударил его по основанию ноги вместо мяча.



После ничьей 1:1 Эллардайс подтвердил и без того очевидный факт о переломе. По всей видимости, сезон для Маккарти закончен.



"Это ужасная травма. У Джеймса перелом большой и малой берцовых костей. Он заплатил суровую цену за свою смелость и самоотдачу. Это большой удар по нему и нам", — цитирует Эллардайса talkSPORT.



