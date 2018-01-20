Джеймс Маккарти получил двойной перелом ноги

Джеймс Маккарти Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс подтвердил, что полузащитник Джеймс Маккарти получил двойной перелом ноги в матче Премьер-Лиги против "Вест Бромвича".

Субботний матч на "Гудисон Парк" стал для Маккарти всего лишь четвертым в этом сезоне Премьер-Лиги, первую половину которого он целиком провел в лазарете.

Выйдя в стартовом составе, на 61-й минуте Джеймс покинул футбольное поле на носилках. 27-летнему ирландцу здорово досталось от нападающего "дроздов" Саломона Рондона, который ударил его по основанию ноги вместо мяча.

После ничьей 1:1 Эллардайс подтвердил и без того очевидный факт о переломе. По всей видимости, сезон для Маккарти закончен.

"Это ужасная травма. У Джеймса перелом большой и малой берцовых костей. Он заплатил суровую цену за свою смелость и самоотдачу. Это большой удар по нему и нам", — цитирует Эллардайса talkSPORT.

Джеймс Маккарти и Саломон Рондон



Метки Маккарти, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 20:50

Количество просмотров Просмотров: 1916

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Последние комментарии:




  1. kedr 20.01.2018 21:57 # kedr
    Ох, жуть... Здоровья мужику!

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  2. mikkiynwa 20.01.2018 21:21 # mikkiynwa
    Ненавижу Эвертон, особенно Маккарти.

    Но тут такое дело. Искренне желаю здоровья.

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  3. recyjoed 20.01.2018 21:17 # recyjoed
    Всегда бесил Маккарти! Играет грязно. Но тут все равно жаль. Хоть лучше через кресты порвать. К следующему сезону будет здоров. А вот будет ли он такой же цепкий как раньше? Возможно будет уходить от стыков

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  4. tursa 20.01.2018 21:10 # tursa
    может это не совсем правильно, но маккарти получил по заслугам играя опасно и грязно, и действуя за спиной арбитра

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  5. armaha 20.01.2018 21:09 # armaha
    А если бы сзади были щитки то помогло бы?

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  6. bluehonorcfc9 20.01.2018 21:08 # bluehonorcfc9
    Царапина.

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  7. januzaj00 20.01.2018 21:00 # januzaj00
    Пздц эта питерская шлюха ебнула

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  8. yamateh 20.01.2018 20:57 # yamateh
    Здоровья. Это ужасно

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  9. manutd-20champ 20.01.2018 20:56 # manutd-20champ
    суко рондон лесоруб
    маккарти искренне здоровья

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