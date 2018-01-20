Джеймс Маккарти получил двойной перелом ноги
Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс подтвердил, что полузащитник Джеймс Маккарти получил двойной перелом ноги в матче Премьер-Лиги против "Вест Бромвича".
Субботний матч на "Гудисон Парк" стал для Маккарти всего лишь четвертым в этом сезоне Премьер-Лиги, первую половину которого он целиком провел в лазарете.
Выйдя в стартовом составе, на 61-й минуте Джеймс покинул футбольное поле на носилках. 27-летнему ирландцу здорово досталось от нападающего "дроздов" Саломона Рондона, который ударил его по основанию ноги вместо мяча.
После ничьей 1:1 Эллардайс подтвердил и без того очевидный факт о переломе. По всей видимости, сезон для Маккарти закончен.
"Это ужасная травма. У Джеймса перелом большой и малой берцовых костей. Он заплатил суровую цену за свою смелость и самоотдачу. Это большой удар по нему и нам", — цитирует Эллардайса talkSPORT.
20.01.2018 20:50
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Последние комментарии:
Ох, жуть... Здоровья мужику!
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Ненавижу Эвертон, особенно Маккарти.
Но тут такое дело. Искренне желаю здоровья.
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Всегда бесил Маккарти! Играет грязно. Но тут все равно жаль. Хоть лучше через кресты порвать. К следующему сезону будет здоров. А вот будет ли он такой же цепкий как раньше? Возможно будет уходить от стыков
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может это не совсем правильно, но маккарти получил по заслугам играя опасно и грязно, и действуя за спиной арбитра
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А если бы сзади были щитки то помогло бы?
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Царапина.
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Пздц эта питерская шлюха ебнула
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Здоровья. Это ужасно
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суко рондон лесоруб
маккарти искренне здоровья
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