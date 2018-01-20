Моуриньо доволен игрой "Юнайтед" и работой Дина

После гостевой победы над "Бернли" (0:1) рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что доволен как игрой своей команды, так и работой рефери Майка Дина.

Благодаря голу Антони Мартиаля "красные дьяволы" отпраздновали непростую победу на "Терф Мур", сократив отставание от соседей из "Сити" до девяти очков. После матча Моуриньо был доволен абсолютно всем.



"Если вы долго не забиваете против "Бернли", то у вас начинаются проблемы. Они хорошо поддерживают свой уровень игры и действуют только вперед. К счастью, мы хорошо защищались, а Майк Дин и его помощники отлично справились со своей работой".



"Что касается Мартиаля, то мы рады за него. Мы хотим лишь видеть более стабильную игру в его исполнении. То, что он обладает большим талантом, мы все прекрасно знаем", - сообщил Моуриньо BBC.