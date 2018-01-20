"Юнайтед" минимально переиграл "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" отпраздновал минимальную победу в гостях у "Бернли", забив одним из двух своих ударов в створ за весь матч.

Относительно минимального поражения против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "бордовых" появился Скотт Арфилд, заменив Сэма Вокса.



Одна перестановка произошла и у "красных дьяволов". Отбывший дисквалификацию Эшли Янг сменил на фланге Люка Шоу.



Как и в матче первого круга, "Бернли" решил не отсиживаться в обороне, а сыграть во вполне открытый футбол. В первом тайме хозяева "Терф Мур" значительно превзошли именитого соперника по ударам, но даже те, что оказались точными, стали легкой разминкой для Давида Де Хеа.



"Юнайтед" атаковал редко и не очень метко. Реальные моменты открыть счет имели лишь Поль Погба и Янг, пробив мимо из выгодных позиций. За 45 минут гости так ни разу и не попали в створ.



В итоге "дьяволы" открыли счет первым же попаданием в створ ворот. Это случилось на 54-й минуте, когда Лукаку поборолся за мяч в глубине поля, сделал диагональную передачу к штрафной на Антони Мартиаля, а тот пробил с отскоком от перекладины — 0:1.



Тут же "Бернли" ответил своим попаданием в каркас ворот, но мяч, задев перекладину после удара со штрафного Йоханна Берг Гудмундссона, ушел за пределы поля.



"Бордовые" определенно не хотели проигрывать, однако "Юнайтед" надежно оборонялся и по возможности контратаковал. "Дьяволы" сохранили победу, выдержав финальный натиск.



"Юнайтед" провел не самый выразительный матч, но показал удивительную реализацию, открыв счет своим первым же — и в итоге одним из двух за все 90 минут — ударом в створ. Все решило преимущество "дьяволов" в классе.



"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче