"Юнайтед" минимально переиграл "Бернли"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" отпраздновал минимальную победу в гостях у "Бернли", забив одним из двух своих ударов в створ за весь матч.

Относительно минимального поражения против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "бордовых" появился Скотт Арфилд, заменив Сэма Вокса.

Одна перестановка произошла и у "красных дьяволов". Отбывший дисквалификацию Эшли Янг сменил на фланге Люка Шоу.

Как и в матче первого круга, "Бернли" решил не отсиживаться в обороне, а сыграть во вполне открытый футбол. В первом тайме хозяева "Терф Мур" значительно превзошли именитого соперника по ударам, но даже те, что оказались точными, стали легкой разминкой для Давида Де Хеа.

"Юнайтед" атаковал редко и не очень метко. Реальные моменты открыть счет имели лишь Поль Погба и Янг, пробив мимо из выгодных позиций. За 45 минут гости так ни разу и не попали в створ.

В итоге "дьяволы" открыли счет первым же попаданием в створ ворот. Это случилось на 54-й минуте, когда Лукаку поборолся за мяч в глубине поля, сделал диагональную передачу к штрафной на Антони Мартиаля, а тот пробил с отскоком от перекладины — 0:1.

Тут же "Бернли" ответил своим попаданием в каркас ворот, но мяч, задев перекладину после удара со штрафного Йоханна Берг Гудмундссона, ушел за пределы поля.

"Бордовые" определенно не хотели проигрывать, однако "Юнайтед" надежно оборонялся и по возможности контратаковал. "Дьяволы" сохранили победу, выдержав финальный натиск.

"Юнайтед" провел не самый выразительный матч, но показал удивительную реализацию, открыв счет своим первым же — и в итоге одним из двух за все 90 минут — ударом в створ. Все решило преимущество "дьяволов" в классе.

"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче



Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 20:05

Количество просмотров Просмотров: 3030

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Последние комментарии:




  1. selfish 20.01.2018 21:38 # selfish
    ТОПАРИ

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  2. reams 20.01.2018 21:30 # reams
    пересмотрел гол Лязета, вообще шик выдали, Ёзиль в стеночку с уеби, потом в стеночку в Уилшером, затем пас пяткой и гол, все в одно касание и очень быстро, класс

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  3. ruschelsea 20.01.2018 21:29 # ruschelsea
    Реамс петушара е6ало завали.

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  4. bezviz 20.01.2018 21:13 # bezviz
    юляшка овуляшка знатно полыхает)

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  5. budun 20.01.2018 21:11 # budun
    сити невероятен.

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  6. mancityman 20.01.2018 21:11 # mancityman
    Далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик)

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  7. mikkiynwa 20.01.2018 21:10 # mikkiynwa
    Сити хорош.


    Стоило пенсам обыграть донную команду, которую мы разнесли 5:1 и могли ещё сток же накидать, как они тут же снова начали мечтать о чемпике и о том, что догонят СИТИ))

    Пзд я кричу с этих далпаебиков))

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  8. bezviz 20.01.2018 21:09 # bezviz
    1 полумомень за 35 мин и гол, сити все? думаю что до весны еще дотянут а там с ЛЧ сольются с гонки и проиграют в последних турах пенсам

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  9. jesus33 20.01.2018 21:09 # jesus33
    Просто тотальный футбол, не может ньюкасл даже на 30 секунд мяч забрать.

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  10. bezviz 20.01.2018 21:07 # bezviz
    тупо шарага)) ору 6лять, когда конкуренты Челси уже перестануут забивать шаражные голы, успех которых на 99% зависит от везения?

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  11. mancityman 20.01.2018 21:06 # mancityman
    Далбаёбик, далбаёёёёёёбик)))

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  12. jesus33 20.01.2018 21:05 # jesus33
    СЕРРРРРРРРРХИОООООООООООО

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  13. jesus33 20.01.2018 21:05 # jesus33
    Пздц, такому автобусу даже щольси позавидует.

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  14. bezviz 20.01.2018 21:01 # bezviz
    сити уже начинает подсаживаться)) я вам говорил, это вторые гг. типа красивая игра но яиц никуя, после вс0са от ливера подсели психологически и уже выглядят как г0вно

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  15. reams 20.01.2018 20:48 # reams
    Агуэро, короч, пора завязывать с футбиком, чет не тянет он вообще

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  16. reams 20.01.2018 20:45 # reams
    скоро, по ходу, будет одно хохольско-голубое глорье на фапле, болеющее за Сити , мде

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  17. mancityman 20.01.2018 20:45 # mancityman
    КОРОЛИ играют, наслаждайтесь .

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  18. wengerrrro 20.01.2018 20:44 # wengerrrro
    https://pp.userapi.com/c840339/v840339163/4699c/brbobY_vp6o.jpg
    6ля(((((((

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  19. cheltenham 20.01.2018 20:41 # cheltenham
    Эден Азар - игрок матча

    2 гола
    3 удара
    3 ключевых паса
    8 обводок
    6 фолов на себе

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  20. one-on-one 20.01.2018 20:39 # one-on-one
    Проиграл кп и пернли а обоссан снова щельзи))

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