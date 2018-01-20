"Юнайтед" минимально переиграл "Бернли"
"Манчестер Юнайтед" отпраздновал минимальную победу в гостях у "Бернли", забив одним из двух своих ударов в створ за весь матч.
Относительно минимального поражения против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "бордовых" появился Скотт Арфилд, заменив Сэма Вокса.
Одна перестановка произошла и у "красных дьяволов". Отбывший дисквалификацию Эшли Янг сменил на фланге Люка Шоу.
Как и в матче первого круга, "Бернли" решил не отсиживаться в обороне, а сыграть во вполне открытый футбол. В первом тайме хозяева "Терф Мур" значительно превзошли именитого соперника по ударам, но даже те, что оказались точными, стали легкой разминкой для Давида Де Хеа.
"Юнайтед" атаковал редко и не очень метко. Реальные моменты открыть счет имели лишь Поль Погба и Янг, пробив мимо из выгодных позиций. За 45 минут гости так ни разу и не попали в створ.
В итоге "дьяволы" открыли счет первым же попаданием в створ ворот. Это случилось на 54-й минуте, когда Лукаку поборолся за мяч в глубине поля, сделал диагональную передачу к штрафной на Антони Мартиаля, а тот пробил с отскоком от перекладины — 0:1.
Тут же "Бернли" ответил своим попаданием в каркас ворот, но мяч, задев перекладину после удара со штрафного Йоханна Берг Гудмундссона, ушел за пределы поля.
"Бордовые" определенно не хотели проигрывать, однако "Юнайтед" надежно оборонялся и по возможности контратаковал. "Дьяволы" сохранили победу, выдержав финальный натиск.
"Юнайтед" провел не самый выразительный матч, но показал удивительную реализацию, открыв счет своим первым же — и в итоге одним из двух за все 90 минут — ударом в створ. Все решило преимущество "дьяволов" в классе.
"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
20.01.2018 20:05
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Последние комментарии:
ТОПАРИ
(ответить)
пересмотрел гол Лязета, вообще шик выдали, Ёзиль в стеночку с уеби, потом в стеночку в Уилшером, затем пас пяткой и гол, все в одно касание и очень быстро, класс
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Реамс петушара е6ало завали.
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юляшка овуляшка знатно полыхает)
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сити невероятен.
(ответить)
Далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик)
(ответить)
Сити хорош.
Стоило пенсам обыграть донную команду, которую мы разнесли 5:1 и могли ещё сток же накидать, как они тут же снова начали мечтать о чемпике и о том, что догонят СИТИ))
Пзд я кричу с этих далпаебиков))
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1 полумомень за 35 мин и гол, сити все? думаю что до весны еще дотянут а там с ЛЧ сольются с гонки и проиграют в последних турах пенсам
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Просто тотальный футбол, не может ньюкасл даже на 30 секунд мяч забрать.
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тупо шарага)) ору 6лять, когда конкуренты Челси уже перестануут забивать шаражные голы, успех которых на 99% зависит от везения?
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Далбаёбик, далбаёёёёёёбик)))
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СЕРРРРРРРРРХИОООООООООООО
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Пздц, такому автобусу даже щольси позавидует.
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сити уже начинает подсаживаться)) я вам говорил, это вторые гг. типа красивая игра но яиц никуя, после вс0са от ливера подсели психологически и уже выглядят как г0вно
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Агуэро, короч, пора завязывать с футбиком, чет не тянет он вообще
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скоро, по ходу, будет одно хохольско-голубое глорье на фапле, болеющее за Сити , мде
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КОРОЛИ играют, наслаждайтесь .
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https://pp.userapi.com/c840339/v840339163/4699c/brbobY_vp6o.jpg
6ля(((((((
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Эден Азар - игрок матча
2 гола
3 удара
3 ключевых паса
8 обводок
6 фолов на себе
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Проиграл кп и пернли а обоссан снова щельзи))
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