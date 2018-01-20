"Арсенал" разгромил "Кристал Пэлас"
Оставив позади сагу вокруг Алексиса Санчеса, "Арсенал" катком проехался по "Кристал Пэлас", забив четыре гола за полтайма — 4:1.
После поражения 2:1 от "Борнмута" главный тренер "канониров" Арсен Венгер ввел в состав своей команды Лорана Косьелни, Начо Монреаля, Мохамеда Эльнени и Месута Озила, которые заменили Калума Чемберса, Роба Холдинга, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Данни Уэлбека.
У "орлов" лишь Йоан Кабайе заменил Джайро Ридевалда.
Команда Роя Ходжсона не продержалась на "Эмирейтс" и шести минут. После подачи углового Монреаль открылся на дальней штанге и, даже не прыгая, головой послал мяч в ворота — 1:0.
Спустя три минуты, пользуясь нерасторопностью соперника, хозяева удвоили счет. "Пэлас" уже вроде бы вынес мяч из своей штрафной, но прямо на Монреаля, который дошел до лицевой линии и сделал короткую передачу во вратарскую на Алекса Ивоби — 2:0.
Наступила 13-я минута, и "Арсенал" повторил свой розыгрыш углового. Монреаль, вновь принявший мяч на дальней штанге, на сей раз выполнил прострел, и Косьелни буквально занес мяч в ворота — 3:0.
"Канониры" даже не подумали снижать давление и в середине первого тайма оформили очередной гол. Озил пяткой сделал передачу внутрь штрафной площади на Александра Лакасетта, который сильным ударом пробил выставленные руки голкипера — 4:0.
Вскоре игра успокоилась, и до перерыва "орлы" смогли совершить несколько вылазок к чужим воротам. Неплохой момент имел Уилфрид Заха, однако Петр Чех отразил его удар с рикошетом.
Во втором тайме "Арсеналу" пришлось поработать в обороне, а Чеху — совершить еще несколько спасений. "Пэлас" не опускал руки и в итоге отыграл один гол. На 78-й минуте Лука Миливоевич грудью принял мяч после скидки Кристиана Бентеке, а вторым касанием расстрелял ворота — 4:1. На этом игра окончательно успокоилась.
"Арсенал" буквально смял соперника в начале матча, но после 25 феерических минут игра по сути была закончена. "Канониры" сперва не напрягались, а затем и вовсе расслабились, позволив "Пэлас" забить гол престижа.
"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
20.01.2018 19:55
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Последние комментарии:
выводы по матчу
что за схемой играли? решили сыграть с одним явным опорником?
Джака в последние игры стал более активен в атаках
Монреаль вышел и показал уровень - Найлс конечно еще очень далек
Уилшер норм, Озил 2 ГП норм
Чех опять без сухаря даже с таким соперником, хотя пара Коселни и Мустафи смотрятся очень хорошо
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кристол пелос неоч, зря очко на них ставил
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Озила не отпускать. Повторяю и не перестану повторять. Достаточно посмотреть игры с Санчесом без Озила, и наоборот без Санчеса, но с Озилом.
По игре: даже выигрывая 4-0 Арсенал смотрелся интереснее королевской помойки, выигрывающей 0-2. Арсенал не переставал играть красиво, комбинирующе.
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Я думал эти бомжи Бухгалтера сливают, а теперь Санчез ушел и заиграли, так получается уебки Санчеза сливали?
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с Мхитаряном и Обамой Арсенал еще добавит, и все же, имхо, эта команда не претендент на место в четверке по итогам сезона
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Арсенал без Санчеза вынес середняк АПЛ, странно
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Гол Лакасета не хуже гола Виллиана, но гуннеры не кричат про "великолепность" гола всем, как это делают отбитые пенсы.
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Е6ать гейклуб, е6ать!
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жаль конечно, что не закатили им штук восемь, хотя могли, но все равно четкая победа, Монреаль ушел и вся атакующая мощь сошла на нет, хех
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