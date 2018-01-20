"Арсенал" разгромил "Кристал Пэлас"

Оставив позади сагу вокруг Алексиса Санчеса, "Арсенал" катком проехался по "Кристал Пэлас", забив четыре гола за полтайма — 4:1.

После поражения 2:1 от "Борнмута" главный тренер "канониров" Арсен Венгер ввел в состав своей команды Лорана Косьелни, Начо Монреаля, Мохамеда Эльнени и Месута Озила, которые заменили Калума Чемберса, Роба Холдинга, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Данни Уэлбека.



У "орлов" лишь Йоан Кабайе заменил Джайро Ридевалда.



Команда Роя Ходжсона не продержалась на "Эмирейтс" и шести минут. После подачи углового Монреаль открылся на дальней штанге и, даже не прыгая, головой послал мяч в ворота — 1:0.



Спустя три минуты, пользуясь нерасторопностью соперника, хозяева удвоили счет. "Пэлас" уже вроде бы вынес мяч из своей штрафной, но прямо на Монреаля, который дошел до лицевой линии и сделал короткую передачу во вратарскую на Алекса Ивоби — 2:0.



Наступила 13-я минута, и "Арсенал" повторил свой розыгрыш углового. Монреаль, вновь принявший мяч на дальней штанге, на сей раз выполнил прострел, и Косьелни буквально занес мяч в ворота — 3:0.



"Канониры" даже не подумали снижать давление и в середине первого тайма оформили очередной гол. Озил пяткой сделал передачу внутрь штрафной площади на Александра Лакасетта, который сильным ударом пробил выставленные руки голкипера — 4:0.



Вскоре игра успокоилась, и до перерыва "орлы" смогли совершить несколько вылазок к чужим воротам. Неплохой момент имел Уилфрид Заха, однако Петр Чех отразил его удар с рикошетом.



Во втором тайме "Арсеналу" пришлось поработать в обороне, а Чеху — совершить еще несколько спасений. "Пэлас" не опускал руки и в итоге отыграл один гол. На 78-й минуте Лука Миливоевич грудью принял мяч после скидки Кристиана Бентеке, а вторым касанием расстрелял ворота — 4:1. На этом игра окончательно успокоилась.



"Арсенал" буквально смял соперника в начале матча, но после 25 феерических минут игра по сути была закончена. "Канониры" сперва не напрягались, а затем и вовсе расслабились, позволив "Пэлас" забить гол престижа.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче