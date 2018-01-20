"Арсенал" разгромил "Кристал Пэлас"

Александр Лакасетт Оставив позади сагу вокруг Алексиса Санчеса, "Арсенал" катком проехался по "Кристал Пэлас", забив четыре гола за полтайма — 4:1.

После поражения 2:1 от "Борнмута" главный тренер "канониров" Арсен Венгер ввел в состав своей команды Лорана Косьелни, Начо Монреаля, Мохамеда Эльнени и Месута Озила, которые заменили Калума Чемберса, Роба Холдинга, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Данни Уэлбека.

У "орлов" лишь Йоан Кабайе заменил Джайро Ридевалда.

Команда Роя Ходжсона не продержалась на "Эмирейтс" и шести минут. После подачи углового Монреаль открылся на дальней штанге и, даже не прыгая, головой послал мяч в ворота — 1:0.

Спустя три минуты, пользуясь нерасторопностью соперника, хозяева удвоили счет. "Пэлас" уже вроде бы вынес мяч из своей штрафной, но прямо на Монреаля, который дошел до лицевой линии и сделал короткую передачу во вратарскую на Алекса Ивоби — 2:0.

Наступила 13-я минута, и "Арсенал" повторил свой розыгрыш углового. Монреаль, вновь принявший мяч на дальней штанге, на сей раз выполнил прострел, и Косьелни буквально занес мяч в ворота — 3:0.

"Канониры" даже не подумали снижать давление и в середине первого тайма оформили очередной гол. Озил пяткой сделал передачу внутрь штрафной площади на Александра Лакасетта, который сильным ударом пробил выставленные руки голкипера — 4:0.

Вскоре игра успокоилась, и до перерыва "орлы" смогли совершить несколько вылазок к чужим воротам. Неплохой момент имел Уилфрид Заха, однако Петр Чех отразил его удар с рикошетом.

Во втором тайме "Арсеналу" пришлось поработать в обороне, а Чеху — совершить еще несколько спасений. "Пэлас" не опускал руки и в итоге отыграл один гол. На 78-й минуте Лука Миливоевич грудью принял мяч после скидки Кристиана Бентеке, а вторым касанием расстрелял ворота — 4:1. На этом игра окончательно успокоилась.

"Арсенал" буквально смял соперника в начале матча, но после 25 феерических минут игра по сути была закончена. "Канониры" сперва не напрягались, а затем и вовсе расслабились, позволив "Пэлас" забить гол престижа.

"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче



Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. irbis85 20.01.2018 21:21 # irbis85
    выводы по матчу

    что за схемой играли? решили сыграть с одним явным опорником?
    Джака в последние игры стал более активен в атаках
    Монреаль вышел и показал уровень - Найлс конечно еще очень далек
    Уилшер норм, Озил 2 ГП норм
    Чех опять без сухаря даже с таким соперником, хотя пара Коселни и Мустафи смотрятся очень хорошо

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  2. iroquez 20.01.2018 20:12 # iroquez
    кристол пелос неоч, зря очко на них ставил

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  3. arsenalekc 20.01.2018 20:06 # arsenalekc
    Озила не отпускать. Повторяю и не перестану повторять. Достаточно посмотреть игры с Санчесом без Озила, и наоборот без Санчеса, но с Озилом.
    По игре: даже выигрывая 4-0 Арсенал смотрелся интереснее королевской помойки, выигрывающей 0-2. Арсенал не переставал играть красиво, комбинирующе.

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  4. kinan-afc 20.01.2018 20:06 # kinan-afc
    Я думал эти бомжи Бухгалтера сливают, а теперь Санчез ушел и заиграли, так получается уебки Санчеза сливали?

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  5. wolfsmensch 20.01.2018 20:02 # wolfsmensch
    с Мхитаряном и Обамой Арсенал еще добавит, и все же, имхо, эта команда не претендент на место в четверке по итогам сезона

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  6. arsland 20.01.2018 20:02 # arsland
    Арсенал без Санчеза вынес середняк АПЛ, странно

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  7. ian 20.01.2018 20:00 # ian
    Гол Лакасета не хуже гола Виллиана, но гуннеры не кричат про "великолепность" гола всем, как это делают отбитые пенсы.

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  8. ruschelsea 20.01.2018 19:59 # ruschelsea
    Е6ать гейклуб, е6ать!

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  9. reams 20.01.2018 19:59 # reams
    жаль конечно, что не закатили им штук восемь, хотя могли, но все равно четкая победа, Монреаль ушел и вся атакующая мощь сошла на нет, хех

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