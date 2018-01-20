Конте доволен ответом "Челси" на серию ничьих
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его команда отлично отреагировала на серию ничьих, разгромив "Брайтон" (0:4).
Оформив комфортное преимущество еще в самом начале встречи, "синие" с легкостью переиграли новичка Премьер-Лиги. Конте рад, что его команда, наконец, прервала серию из пяти ничьих подряд.
"У нас было много проблем с составом, но мы хорошо начали, забили два мяча и отлично комбинировали. Мы невероятным образом ответили на серию ничьих и, вдобавок, не пропустили".
"Сегодня вся команда продемонстрировала хорошую игру: мы быстро передвигали мяч, пытались найти игроков между линиями и отлично играли в пас. Теперь мы должны продолжать в том же духе".
"Мичи Батшуайи тоже был очень хорош. Да, он не забил, но был важен для нас и великолепно работал на команду. Я рад за него — он еще молодой нападающий, и логично, что он испытывает проблемы с адаптацией к Англии. Но, повторюсь, он хорошо прогрессирует и прибавляет".
"Что касается Андреаса Кристенсена и его замены, то у него небольшое сотрясение. У Тибо Куртуа тоже повреждение, он получил ушиб. К счастью, у нас есть Вилли Кабальеро, который провел очень хорошую игру сегодня", - сообщил Конте BBC.
20.01.2018 18:25
Просмотров: 1264
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Убрали деревяшку Морату и понеслось! Надо скорее Крауча подписывать и можно брать АПЛ.
(ответить)
Мозес, Мусонда
(ответить)
"У нас было много проблем с составом" Что?
Помоему проблемы появляются когда, ты в состав проводиш пешеxода - Фабрегаса и девчекнку - Морату. Вот когда проблемы с составом и с результатом появляются.
В общем очевидно, что как основная сxема должна использоваться 3-4-3.
Фабрегас - обуза и ему нет места в старте. С ним мы лишаемся игрока атаки со всеми вытекающими. Будь то тики-така или всегда наличие адресата впереди.
(ответить)
"У нас было много проблем с составом"
Конте опять ноет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий