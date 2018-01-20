Конте доволен ответом "Челси" на серию ничьих

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его команда отлично отреагировала на серию ничьих, разгромив "Брайтон" (0:4).

Оформив комфортное преимущество еще в самом начале встречи, "синие" с легкостью переиграли новичка Премьер-Лиги. Конте рад, что его команда, наконец, прервала серию из пяти ничьих подряд.



"У нас было много проблем с составом, но мы хорошо начали, забили два мяча и отлично комбинировали. Мы невероятным образом ответили на серию ничьих и, вдобавок, не пропустили".



"Сегодня вся команда продемонстрировала хорошую игру: мы быстро передвигали мяч, пытались найти игроков между линиями и отлично играли в пас. Теперь мы должны продолжать в том же духе".



"Мичи Батшуайи тоже был очень хорош. Да, он не забил, но был важен для нас и великолепно работал на команду. Я рад за него — он еще молодой нападающий, и логично, что он испытывает проблемы с адаптацией к Англии. Но, повторюсь, он хорошо прогрессирует и прибавляет".



"Что касается Андреаса Кристенсена и его замены, то у него небольшое сотрясение. У Тибо Куртуа тоже повреждение, он получил ушиб. К счастью, у нас есть Вилли Кабальеро, который провел очень хорошую игру сегодня", - сообщил Конте BBC.