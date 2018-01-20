"Арсенал" официально обратился к "Боруссии" насчет приобретения Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что "Арсенал", наконец, сделал официальный запрос о покупке нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Еще в пятницу коллега Ватцке по "Боруссии" Михаэль Цорк, занимающий пост спортивного директора, говорил, что "канониры" до сих пор не оформили свой интерес к Обамеянгу в нечто конкретное.

Спустя сутки "Арсенал" все же назвал сумму, которую готов выложить за 28-летнего габонца. Правда, речь идет не об официальном предложении, о котором "Боруссия" была бы обязана отчитаться на фондовой бирже, а о запросе насчет приобретения Пьер-Эмерика.

"Я могу подтвердить, что от "Арсенала" поступил первый запрос насчет Пьер-Эмерика Обамеянга. С этого полудня мы не комментируем суммы, которые назвал английские клуб", — сообщил Ватцке Ruhr Nachrichten.

Издание Kicker предполагает, что "канониры" выразили готовность заплатить 50 миллионов евро (44 млн. фунтов) за Обамеянга, тогда как "Боруссия" настроена получить за своего бомбардира 53 млн. фунтов.



Метки Арсенал, Боруссия, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2697

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  1. iroquez 20.01.2018 20:18 # iroquez
    габонская гадюка

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  2. unreal84 20.01.2018 19:04 # unreal84
    А лякасет???

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  3. mixmaster 20.01.2018 18:27 # mixmaster
    Заверните топаря

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  4. hammersmith 20.01.2018 18:03 # hammersmith
    в ветке пенсов зашквар отписываться

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