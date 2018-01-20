"Челси" разгромил на выезде "Брайтон"

Виллиан Изматывающие 120 минут посреди недели в кубковом матче с "Норвичем" не помешали "Челси" отпраздновать крупную победу в гостях у "Брайтона" — 0:4.

Из-за повреждения лодыжки "синие" недосчитались своего первого номера Тибо Куртуа, чье место в воротах занял Вилли Кабальеро. Мичи Батшуайи всего лишь в четвертый раз в своей карьере вышел с первых минут в рамках Премьер-Лиги. Андреас Кристенсен вернулся в центр обороны.

Команда Антонио Конте продемонстрировала удивительную прыть в начале матча, оформив два гола в течение шести первых минут. Сперва защитник "чаек" Дейл Стивенс не сумел толком прервать прострел Виктора Мосеса с правого фланга, в результате чего мяч дошел в район 11-метровой отметки к Эдену Азару, который убрал опекуна и расстрелял ворота — 0:1. А затем "Челси" показал классную игру в одно касание, выведя Виллиана на ударную позицию. Бразилец пробил c линии штрафной площади в притирку со штангой — 0:2.

Вскоре публику слегка развлек Кабальеро. Аргентинский голкипер сбил в своей штрафной Эсекьеля Скелотто, а спустя несколько минут ошибся на выходе — оба раза без последствий. Зато Вилли выручил гостей на 30-й минуте, отразив удар головой в упор Томера Хемеда.

Несмотря на эти инциденты у ворот Кабальеро, игровым преимуществом по-прежнему владел "Челси". Голкиперу "Брайтона" Мэтту Райану приходилось гораздо чаще вступать в игру, чем его коллеге на противоположном краю поля.

В начале второго тайма команды обменялись попаданиями в каркас ворот. "Челси" значительно сбавил обороты и не позволял сопернику взвинчивать темп.

И без того робкие попытки хозяев что-либо изменить были перечеркнуты на 77-й минуте, когда Азар убежал в прорыв по левому флангу, сместился в центр мимо нескольких защитников словно мимо манекенов и пробил в противоход голкиперу — 0:3.

На 89-й минуте, когда "Брайтон" уже совершенно не сопротивлялся, Мосес технично принял в штрафной верховую передачу и вторым касанием закатил мяч мимо голкипера — 0:4.

Проведя изматывающие 120 минут против "Норвича" посреди недели, "синие" заранее знали, что им не хватил сил и свежести на весь матч. Поэтому "Челси" поступил очень мудро и сделал результат в самом начале. Довести дело до победы оказалось делом техники, с которой у команды Антонио Конте все в порядке. Два гола в концовке стали вишенкой на торте для чемпионов Премьер-Лиги.

"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче



Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 17:25

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Последние комментарии:




  1. calvin-harris 20.01.2018 19:58 # calvin-harris
    орнул с выдохнувшего маура в концовке))

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  2. multazar 20.01.2018 19:52 # multazar
    поставить автобус и играть на отбой против пернли.
    мавр пробил дно.

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  3. reams 20.01.2018 19:51 # reams
    И это не пенка? Ну да, это ж не Назар ныряет, одидаемо

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  4. reams 20.01.2018 19:50 # reams
    Гранит Чака ))

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  5. reams 20.01.2018 19:48 # reams
    Махрез красава

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  6. budun 20.01.2018 19:48 # budun
    что же будет в третьем сезоне моура, если сейчас такой пиздец в игровом плане.

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  7. ian 20.01.2018 19:37 # ian
    Я один смотрю Ливерпуль 18 - Арсенал 18?

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  8. reams 20.01.2018 19:36 # reams
    Ладно этот уебок реабилитировался рассказав про Лемана
    4-1 бля

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  9. arsland 20.01.2018 19:35 # arsland
    С хуяли горят тупые пенсы,если они выиграли ?

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  10. dragonishka 20.01.2018 19:34 # dragonishka
    Погба ебучий единал

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  11. reams 20.01.2018 19:31 # reams
    Вуахах Бельерин, ниче что там был Эльнени, так скажем совсем другого цвета игрок, вот как их можно вообще попытать, пздц

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  12. jesus33 20.01.2018 19:31 # jesus33
    City XI | Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Fernandinho, Silva (C), De Bruyne, Sterling, San&#233;, Ag&#252;ero

    Subs | Bravo, Danilo, G&#252;ndogan, Mangala, Bernardo, Adarabioyo, Diaz

    Зинченко хет-трик

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  13. wolfsmensch 20.01.2018 19:31 # wolfsmensch
    да забивайте уже второй, при таком игровом преимуществе то((
    зы я про "лис" если что)

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  14. mancityman 20.01.2018 19:30 # mancityman
    Далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик )))

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  15. dragonishka 20.01.2018 19:28 # dragonishka
    Мата и Погба ужасны сегодня

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  16. reams 20.01.2018 19:26 # reams
    ВХ уебы вообще там собираются забивать ?

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  17. cristean2 20.01.2018 19:21 # cristean2
    Брат Азара все еще принадлежит Челси?

    Норм та жаришко задает в этом сезоне.

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  18. wengerrrro 20.01.2018 19:20 # wengerrrro
    озил классный матч проводит
    все атаки строит и в защите отрабатывает
    видимо контракт хочет

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  19. wengerrrro 20.01.2018 19:18 # wengerrrro
    балерин в атаке сднищал, или всегда таким был

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  20. wolfsmensch 20.01.2018 19:16 # wolfsmensch
    топовая конечно скорость у Варди

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