"Челси" разгромил на выезде "Брайтон"
Изматывающие 120 минут посреди недели в кубковом матче с "Норвичем" не помешали "Челси" отпраздновать крупную победу в гостях у "Брайтона" — 0:4.
Из-за повреждения лодыжки "синие" недосчитались своего первого номера Тибо Куртуа, чье место в воротах занял Вилли Кабальеро. Мичи Батшуайи всего лишь в четвертый раз в своей карьере вышел с первых минут в рамках Премьер-Лиги. Андреас Кристенсен вернулся в центр обороны.
Команда Антонио Конте продемонстрировала удивительную прыть в начале матча, оформив два гола в течение шести первых минут. Сперва защитник "чаек" Дейл Стивенс не сумел толком прервать прострел Виктора Мосеса с правого фланга, в результате чего мяч дошел в район 11-метровой отметки к Эдену Азару, который убрал опекуна и расстрелял ворота — 0:1. А затем "Челси" показал классную игру в одно касание, выведя Виллиана на ударную позицию. Бразилец пробил c линии штрафной площади в притирку со штангой — 0:2.
Вскоре публику слегка развлек Кабальеро. Аргентинский голкипер сбил в своей штрафной Эсекьеля Скелотто, а спустя несколько минут ошибся на выходе — оба раза без последствий. Зато Вилли выручил гостей на 30-й минуте, отразив удар головой в упор Томера Хемеда.
Несмотря на эти инциденты у ворот Кабальеро, игровым преимуществом по-прежнему владел "Челси". Голкиперу "Брайтона" Мэтту Райану приходилось гораздо чаще вступать в игру, чем его коллеге на противоположном краю поля.
В начале второго тайма команды обменялись попаданиями в каркас ворот. "Челси" значительно сбавил обороты и не позволял сопернику взвинчивать темп.
И без того робкие попытки хозяев что-либо изменить были перечеркнуты на 77-й минуте, когда Азар убежал в прорыв по левому флангу, сместился в центр мимо нескольких защитников словно мимо манекенов и пробил в противоход голкиперу — 0:3.
На 89-й минуте, когда "Брайтон" уже совершенно не сопротивлялся, Мосес технично принял в штрафной верховую передачу и вторым касанием закатил мяч мимо голкипера — 0:4.
Проведя изматывающие 120 минут против "Норвича" посреди недели, "синие" заранее знали, что им не хватил сил и свежести на весь матч. Поэтому "Челси" поступил очень мудро и сделал результат в самом начале. Довести дело до победы оказалось делом техники, с которой у команды Антонио Конте все в порядке. Два гола в концовке стали вишенкой на торте для чемпионов Премьер-Лиги.
"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче
20.01.2018 17:25
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Последние комментарии:
орнул с выдохнувшего маура в концовке))
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поставить автобус и играть на отбой против пернли.
мавр пробил дно.
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И это не пенка? Ну да, это ж не Назар ныряет, одидаемо
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Гранит Чака ))
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Махрез красава
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что же будет в третьем сезоне моура, если сейчас такой пиздец в игровом плане.
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Я один смотрю Ливерпуль 18 - Арсенал 18?
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Ладно этот уебок реабилитировался рассказав про Лемана
4-1 бля
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С хуяли горят тупые пенсы,если они выиграли ?
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Погба ебучий единал
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Вуахах Бельерин, ниче что там был Эльнени, так скажем совсем другого цвета игрок, вот как их можно вообще попытать, пздц
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City XI | Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Fernandinho, Silva (C), De Bruyne, Sterling, Sané, Agüero
Subs | Bravo, Danilo, Gündogan, Mangala, Bernardo, Adarabioyo, Diaz
Зинченко хет-трик
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да забивайте уже второй, при таком игровом преимуществе то((
зы я про "лис" если что)
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Далбаёбик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбик )))
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Мата и Погба ужасны сегодня
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ВХ уебы вообще там собираются забивать ?
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Брат Азара все еще принадлежит Челси?
Норм та жаришко задает в этом сезоне.
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озил классный матч проводит
все атаки строит и в защите отрабатывает
видимо контракт хочет
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балерин в атаке сднищал, или всегда таким был
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топовая конечно скорость у Варди
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