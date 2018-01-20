"Челси" разгромил на выезде "Брайтон"

Изматывающие 120 минут посреди недели в кубковом матче с "Норвичем" не помешали "Челси" отпраздновать крупную победу в гостях у "Брайтона" — 0:4.

Из-за повреждения лодыжки "синие" недосчитались своего первого номера Тибо Куртуа, чье место в воротах занял Вилли Кабальеро. Мичи Батшуайи всего лишь в четвертый раз в своей карьере вышел с первых минут в рамках Премьер-Лиги. Андреас Кристенсен вернулся в центр обороны.



Команда Антонио Конте продемонстрировала удивительную прыть в начале матча, оформив два гола в течение шести первых минут. Сперва защитник "чаек" Дейл Стивенс не сумел толком прервать прострел Виктора Мосеса с правого фланга, в результате чего мяч дошел в район 11-метровой отметки к Эдену Азару, который убрал опекуна и расстрелял ворота — 0:1. А затем "Челси" показал классную игру в одно касание, выведя Виллиана на ударную позицию. Бразилец пробил c линии штрафной площади в притирку со штангой — 0:2.



Вскоре публику слегка развлек Кабальеро. Аргентинский голкипер сбил в своей штрафной Эсекьеля Скелотто, а спустя несколько минут ошибся на выходе — оба раза без последствий. Зато Вилли выручил гостей на 30-й минуте, отразив удар головой в упор Томера Хемеда.



Несмотря на эти инциденты у ворот Кабальеро, игровым преимуществом по-прежнему владел "Челси". Голкиперу "Брайтона" Мэтту Райану приходилось гораздо чаще вступать в игру, чем его коллеге на противоположном краю поля.



В начале второго тайма команды обменялись попаданиями в каркас ворот. "Челси" значительно сбавил обороты и не позволял сопернику взвинчивать темп.



И без того робкие попытки хозяев что-либо изменить были перечеркнуты на 77-й минуте, когда Азар убежал в прорыв по левому флангу, сместился в центр мимо нескольких защитников словно мимо манекенов и пробил в противоход голкиперу — 0:3.



На 89-й минуте, когда "Брайтон" уже совершенно не сопротивлялся, Мосес технично принял в штрафной верховую передачу и вторым касанием закатил мяч мимо голкипера — 0:4.



Проведя изматывающие 120 минут против "Норвича" посреди недели, "синие" заранее знали, что им не хватил сил и свежести на весь матч. Поэтому "Челси" поступил очень мудро и сделал результат в самом начале. Довести дело до победы оказалось делом техники, с которой у команды Антонио Конте все в порядке. Два гола в концовке стали вишенкой на торте для чемпионов Премьер-Лиги.



"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче