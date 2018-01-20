Мхитарян на пороге перехода в "Арсенал"
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян обсуждает заключительные детали своего перехода в "Арсенал".
Отпуская Алексиса Санчеса на "Олд Траффорд", "канониры" потребовали взамен Мхитаряна, однако насчет трансфера Генриха в обратном направлении сразу же появились большие сомнения.
Дело в том, что в "Юнайтед" у Мхитаряна есть долгосрочный контракт с зарплатой, которую в "Арсенале" не получает никто. Однако возникшие трудности, в том числе финансового характера, были преодолены, утверждает The Guardian.
По информации издания, 28-летний армянин согласился продолжить карьеру в команде Арсена Венгера и в данный момент обсуждает финальные детали сделки. В связи с этим Мхитарян пропускает субботний выезд "красных дьяволов" к "Бернли".
20.01.2018 16:30
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Носом уже в Арсенале ..посмотрим начнет заново феерить или нет
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шампур озила ждет шашлычок
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То есть МЮ не только приобрели одного из сильнейших игроков атаки не только в АПЛ, а может быть и во всем мире, но также и слили свой шлак одному из главных конкурентов (какбэ)??! Гинии!
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да ладно, серьезно?
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Да всё уже согласовано, дело сделано. Скоро объявят, удачи Гене
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и армяшка и индеец
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КАК же они уже ЗАЕБАЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
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