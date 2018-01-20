Мхитарян на пороге перехода в "Арсенал"

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян обсуждает заключительные детали своего перехода в "Арсенал".

Отпуская Алексиса Санчеса на "Олд Траффорд", "канониры" потребовали взамен Мхитаряна, однако насчет трансфера Генриха в обратном направлении сразу же появились большие сомнения.



Дело в том, что в "Юнайтед" у Мхитаряна есть долгосрочный контракт с зарплатой, которую в "Арсенале" не получает никто. Однако возникшие трудности, в том числе финансового характера, были преодолены, утверждает The Guardian.



По информации издания, 28-летний армянин согласился продолжить карьеру в команде Арсена Венгера и в данный момент обсуждает финальные детали сделки. В связи с этим Мхитарян пропускает субботний выезд "красных дьяволов" к "Бернли".