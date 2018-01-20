Мхитарян на пороге перехода в "Арсенал"

Генрих Мхитарян Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян обсуждает заключительные детали своего перехода в "Арсенал".

Отпуская Алексиса Санчеса на "Олд Траффорд", "канониры" потребовали взамен Мхитаряна, однако насчет трансфера Генриха в обратном направлении сразу же появились большие сомнения.

Дело в том, что в "Юнайтед" у Мхитаряна есть долгосрочный контракт с зарплатой, которую в "Арсенале" не получает никто. Однако возникшие трудности, в том числе финансового характера, были преодолены, утверждает The Guardian.

По информации издания, 28-летний армянин согласился продолжить карьеру в команде Арсена Венгера и в данный момент обсуждает финальные детали сделки. В связи с этим Мхитарян пропускает субботний выезд "красных дьяволов" к "Бернли".



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мхитарян

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 16:30

Количество просмотров Просмотров: 4910

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 20.01.2018 20:43 # aliluya-nn
    Носом уже в Арсенале ..посмотрим начнет заново феерить или нет

    (ответить)

  2. kukuruzzo 20.01.2018 17:46 # kukuruzzo
    шампур озила ждет шашлычок

    (ответить)

  3. f345 20.01.2018 17:14 # f345
    То есть МЮ не только приобрели одного из сильнейших игроков атаки не только в АПЛ, а может быть и во всем мире, но также и слили свой шлак одному из главных конкурентов (какбэ)??! Гинии!

    (ответить)

  4. tursa 20.01.2018 17:09 # tursa
    да ладно, серьезно?

    (ответить)

  5. mancunia-planet 20.01.2018 16:57 # mancunia-planet
    Да всё уже согласовано, дело сделано. Скоро объявят, удачи Гене

    (ответить)

  6. ars19995 20.01.2018 16:32 # ars19995
    и армяшка и индеец

    (ответить)

  7. ars19995 20.01.2018 16:32 # ars19995
    КАК же они уже ЗАЕБАЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: