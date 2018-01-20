Венгер готов сделать Уилшира капитаном "Арсенала"

Уилшир и Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Джек Уилшир может стать капитаном "канониров" в будущем.

В начале недели Джек рассказал, что мечтает получить капитанскую повязку "Арсенала" на постоянной основе, намекнув на свою готовность остаться в клубе и подписать новый контракт. Венгер поддерживает Уилшира в этом стремлении и представляет его в столь важной роли.

"Я вижу его в качестве возможного капитана, ведь он давно представляет "Арсенал" и пропитан духом этого клуба. Он выступает здесь с 10 лет, но это далеко не главная причина, почему он может стать капитаном. Помимо этого, Джек обладает отличными лидерскими качествами и футбольным интеллектом".

"Когда он вернулся сюда из аренды в "Борнмуте", думаю, он понял, что выступать за "Арсенал" не так уж и плохо. Я уверен, что в будущем он может стать одним из наших лидеров", - цитирует Венгера ESPN.




Метки Арсенал, Венгер, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 20.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1751

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  1. wilshere-legend 20.01.2018 17:57 # wilshere-legend
    всё как я и предсказывал

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  2. pauk 20.01.2018 16:31 # pauk
    Летом отказался продлевать с уилширом контракт
    Зимой: мой капитан!
    Венгер переобуваться на лету

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  3. reams 20.01.2018 16:12 # reams
    лучший игрок сборной достоин капитанской повязки таки да

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  4. bluehonorcfc9 20.01.2018 16:03 # bluehonorcfc9
    Вильшер-ледженд обкончается.

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