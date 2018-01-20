Венгер готов сделать Уилшира капитаном "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Джек Уилшир может стать капитаном "канониров" в будущем.

В начале недели Джек рассказал, что мечтает получить капитанскую повязку "Арсенала" на постоянной основе, намекнув на свою готовность остаться в клубе и подписать новый контракт. Венгер поддерживает Уилшира в этом стремлении и представляет его в столь важной роли.



"Я вижу его в качестве возможного капитана, ведь он давно представляет "Арсенал" и пропитан духом этого клуба. Он выступает здесь с 10 лет, но это далеко не главная причина, почему он может стать капитаном. Помимо этого, Джек обладает отличными лидерскими качествами и футбольным интеллектом".



"Когда он вернулся сюда из аренды в "Борнмуте", думаю, он понял, что выступать за "Арсенал" не так уж и плохо. Я уверен, что в будущем он может стать одним из наших лидеров", - цитирует Венгера ESPN.