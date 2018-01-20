Лучшие голы Премьер-Лиги в декабре (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.
20.01.2018 09:00
Просмотров: 799
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Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.
20.01.2018 09:00
Просмотров: 799
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Последние комментарии:
Суонси хапнул по полной в декабре. Все кому не лень этим аутсайдерам забивали. Даже от Гульфи хапнули.
В целом можно отметить Дефо и Дукаре. Один-ветеран, который бегает как заводной! Второй-стреляет редко но метко! Вообщем все голы были забиты середнякам.
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чисто Дефо и Дефур.
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есть такая же подборка но с голами пенсiв?
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чисто Дефо
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