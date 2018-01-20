Лучшие голы Премьер-Лиги в декабре (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.



Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 20.01.2018 10:05 # rollik707
    Суонси хапнул по полной в декабре. Все кому не лень этим аутсайдерам забивали. Даже от Гульфи хапнули.
    В целом можно отметить Дефо и Дукаре. Один-ветеран, который бегает как заводной! Второй-стреляет редко но метко! Вообщем все голы были забиты середнякам.

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  2. chelsea-ferrari 20.01.2018 09:51 # chelsea-ferrari
    чисто Дефо и Дефур.

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  3. hammersmith 20.01.2018 09:48 # hammersmith
    есть такая же подборка но с голами пенсiв?

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  4. stamford-bridge 20.01.2018 09:12 # stamford-bridge
    чисто Дефо

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