Моуриньо передумал покупать левого защитника из-за Шоу

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что отбросил мысли о покупке левого защитника после внезапного преображения Люка Шоу.

На протяжении последних месяцев португальский тренер "красных дьяволов" публично критиковал Шоу, открыто демонстрируя свое раздражение невыразительной формой 22-летнего англичанина.



Однако Люк положительно отреагировал на эту критику и смог вернуть расположение Жозе. Шоу выходил в старте на восемь из 11 последних матчей "Юнайтед", и теперь Моуриньо больше не видит причин искать другого игрока на эту позицию.



"Он играет очень хорошо. Когда я начал наигрывать его после длительного периода без минут на поле, он уже прибавлял и показывал хорошую игру".



"Теперь он играет непрерывно, проведя хорошую серию матчей. Он сыграл против "Эвертона" спустя два дня после предыдущего матча и был хорош, надежен, сильнее физически и психологически, демонстрируя хорошее тактические понимание игры и того, что мы от него хотим".



"Я по-настоящему счастлив, а поскольку вы любите трансферный рынок, могу сказать, что в данный момент я не вижу большого количества левых защитников лучше Люка Шоу в его нынешнем состоянии", — цитирует Моуриньо Sky Sports.