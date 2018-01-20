Конте: "Педро нырял"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его вингер Педро в переигровке с "Норвичем" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Чтобы досрочно не выбыть из турнира, до финала которого они дошли в прошлом сезоне, "синим" пришлось сыграть 120 минут против "канареек" и попытать удачу в серии пенальти после 0:0 в первой встрече.



Повторный матч "Челси" заканчивал вдевятером. Удаления в экстра-таймах за два предупреждения схлопотали Педро и Альваро Мората, в том числе по одному — за нырки в чужой штрафной.



Тогда, напомним, Конте обошел стороной эпизоды с испанскими игроками, заострив внимание на Виллиане, который, по его мнению, точно должен был получить пенальти. Однако на пресс-конференции в пятницу Антонио все же признал, что Педро поступил нечестно.



"Буду честен, я пересмотрел все три эпизода против "Норвича". Ситуация с Виллианом очень четкая, рефери допустил большую ошибку. На Альваро нарушали правила, и каждый можешь решить, тянет это на пенальти или нет. Там был контакт, но не было нырка".



"Что касается Педро, то я скажу честно. Мы должны принять, что он нырял. Этот игрок достаточно умен, чтобы осознать свою ошибку, и он понимает, что ошибся в этой ситуации", — цитирует Конте Daily Mail.