Конте: "Педро нырял"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его вингер Педро в переигровке с "Норвичем" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Чтобы досрочно не выбыть из турнира, до финала которого они дошли в прошлом сезоне, "синим" пришлось сыграть 120 минут против "канареек" и попытать удачу в серии пенальти после 0:0 в первой встрече.
Повторный матч "Челси" заканчивал вдевятером. Удаления в экстра-таймах за два предупреждения схлопотали Педро и Альваро Мората, в том числе по одному — за нырки в чужой штрафной.
Тогда, напомним, Конте обошел стороной эпизоды с испанскими игроками, заострив внимание на Виллиане, который, по его мнению, точно должен был получить пенальти. Однако на пресс-конференции в пятницу Антонио все же признал, что Педро поступил нечестно.
"Буду честен, я пересмотрел все три эпизода против "Норвича". Ситуация с Виллианом очень четкая, рефери допустил большую ошибку. На Альваро нарушали правила, и каждый можешь решить, тянет это на пенальти или нет. Там был контакт, но не было нырка".
"Что касается Педро, то я скажу честно. Мы должны принять, что он нырял. Этот игрок достаточно умен, чтобы осознать свою ошибку, и он понимает, что ошибся в этой ситуации", — цитирует Конте Daily Mail.
20.01.2018 07:00
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Последние комментарии:
Единственное светлое пятно в челси-это мужское поведение Конто.Все остальное -грустно.В том числе слаборазвитые фанаты этого клуба.
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школа Барсы )
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Мужик не как Уриньо - падаль
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Футбол контактная игра, и разговоры про то что был контакт?! Симуляция это не только откровенные нырки, но и липовые ,,обозначения контакта " когда игроки никоим образом не потерявшие равновесие, или способность до играть эпизод до конца, валятся как подкошенные, расчитывая на то, что рефери зафиксирует фол. Чем раньше игроки осознают чем чреваты такого рода действия, тем более честным и зрелищным станет футбол. Наконец- то эта VAR заработала, и не все конечно рады этому...потому что ломаются их стереотипы поведения, и нельзя рассчитывать на то что арбитр не увидит, суть эпизода...ведь теперь у него есть неопровержимые доказательства.
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Не было на Педро нырка, там чётко видно как его цепляли за ногу. Дурень этот Конте, уже молчал бы в тряпочку.
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Зачем эти долбаебы продолжают нырять? Ведь сча за этим следят более усиленно, чем раньше и дискв никто не отменял
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"Что касается Педро, то я скажу честно. Мы должны принять, что он нырял. Этот игрок достаточно умен, чтобы осознать свою ошибку, и он понимает, что ошибся в этой ситуации", — цитирует Конте Daily Mail.
какая нахуй ошибка. он занимается с этим , как только родился в этот мир ошибочно
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Заканчивали вдесятером, схлопотали два удаления. Когда это у нас в футболе начали играть в 12 человек? Переводы стали на отъебись, классный сайт.
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Чего добивается Конте. Снова о больших ошибках судей говорит. Вслед за Веней на трибуны на три матча хочет??
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