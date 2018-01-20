24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 20 января восемью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция



"Брайтон" остается единственной командой, до сих пор не отобравшей ни одного очка у топ-6 Премьер-Лиги в этом сезоне. Однако на сей раз у "чаек" будет существенное преимущество над соперником в свежести, ведь в среду вечером "Челси" провел изматывающий матч против "Норвича" в Кубке Англии — 120 минут плюс серия пенальти. "Брайтон" проиграл все семь последних встреч с "синими" с учетом всех соревнований, а в шести из них даже не забивал.



"Брайтон" по-прежнему лишен Стива Сидуэлла, который получил перелом лодыжки, едва вернувшись после операции на спине. Покупка Юргена Локадии была завершена слишком поздно для этого матча.



"Челси" будет лишен дисквалифицированных Педро и Альваро Мораты, которые схлопотали удаления против "Норвича". У Гари Кэхилла и Сеска Фабрегаса травмы задней поверхности бедра.



ВЕСТ ХЭМ — БОРНМУТ 18:00



Обе команды вовлечены в борьбу за выживание, но победитель этого матча имеет шансы завершить уикенд аж на девятом месте — настолько высока плотность в середине и нижней части таблицы. "Вест Хэм" и "Борнмут" находятся в приподнятом настроении после ярких побед в прошлый уикенд — над "Хаддерсфилдом 1:4 и над "Арсеналом" 2:1, соответственно. В пяти последних встречах "молотобойцев" и "вишенок" было забито 23 гола — в среднем по 4.6 за матч.



"Вест Хэм" надолго лишился своего нападающего Энди Кэрролла, у которого диагностировали трещину в лодыжке. Зато Хавьер Эрнандес оправился после болезни. Уинстон Рид вне игры с повреждением паха.



"Борнмуту" предстоит оценить состояние нескольких игроков, включая Джуниора Станисласа и Джошуа Кинга.



СТОУК — ХАДДЕРСФИЛД 18:00



Стремление остаться в Премьер-Лиге на 10-й сезон подряд заставило "Стоук" обратиться к услугам Пола Ламберта, которому не позавидуешь — шотландскому специалисту досталась команда с худшей разницей мячей в дивизионе. "Хаддерсфилд" тоже переживает непростой период, не зная побед уже в пяти матчах чемпионата кряду. В 10 последних выездных поединках "терьеры" выиграли лишь раз. В шести последних встречах соперников "гончары" не одержали ни одной победы.



Вернулись к тренировкам защитники "Стоука" Райан Шаукросс, Глен Джонсон, Эрик Питерс и Джефф Кэмерон. Новичок Костас Стафилидис пока не набрал достаточную форму для дебюта.



На место в старте "Хаддерсфилда" претендует недавний новичок Алекс Притчард. Филип Биллинг, Йон Горенц-Станкович и Мартин Крэйни все еще лечатся.



ЛЕСТЕР — УОТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция



Спекуляции насчет интереса "Эвертона" определенно вывели Марку Силву из колеи — как и вывели его "Уотфорд", одержавший лишь одну победу в 10 последних матчах Премьер-Лиги. По иронии судьбы эту единственную победу "шершни" отпраздновали на Boxing Day против "Лестера", который тоже притормозил, выиграв всего раз в шести последних поединках чемпионата, но при этом по-прежнему находится в верхней половине таблицы. "Уотфорд" одержал только одну победу в семи последних выездах к "лисам" в рамках высшего дивизионе — в апреле 1987 со счетом 1:2.



Свой первый матч в сезоне может провести защитник "Лестера" Роберт Хут. Данни Симпсон готов вернуться после месяца в лазарете, но Уэс Морган все еще под наблюдением медиков.



У полузащитника "Уотфорда" Тома Клеверли растяжение задней поверхности бедра. Вместе с ним субботний матч могут пропустить семеро других игроков: Крейг Кэткарт, Исаак Саксесс, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Мигель Бритос, Юнес Кабул и Натаниэль Чалоба.



ЭВЕРТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00



В "Эвертоне" надеются, что инъекция новых игроков позволит им улучшить свой форму. 2018 год подопечные Сэма Эллардайса начали провально, проиграв оба матча, не забив ни одного гола и даже не нанеся ни одного точного удара. А вот "Вест Бромвич" свою черную полосу уже прервал, против "Брайтона" в прошлый уикенд отпраздновав свою первую победу в 21 последнем поединке Премьер-Лиги. За восемь последних лет "дрозды" лишь однажды выиграли на "Гудисон Парк" — в феврале 2016.



Ожидается, что приобретенный у "Арсенала" Тео Уолкотт сразу получит место в стартовом составе "Эвертона". Майкл Кин оправился после рассечения на ноге. Симус Коулмен едва возобновил тренировки после перелома ноги.



"Вест Бромвич" устроит фитнес-тесты для защитников Крейга Доусона и Ахмеда Хегази. Насер Шадли и Джеймс Моррисон пропустят еще несколько недель.



БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн-трансляция



Сага вокруг Алексиса Санчеса несколько оставила в тени все остальные события, связанные с "Манчестер Юнайтед". Меж тем, "красные дьяволы" выиграли оба последних матча в Премьер-Лиге без единого пропущенного гола и вернулись на чистое второе место. На Boxing Day "Бернли" едва не удалось сотворить сенсацию против "Юнайтед", ведя со счетом 2:0 на "Олд Траффорд", однако Джесси Лингард избавил свою команду от поражения. "Бордовые" одержали только одну победу в 24 последних встречах с "дьяволами" с учетом всех соревнований — 1:0 в августе 2009.



Полузащитник "Бернли" Скотт Арфилд оправился после травмы задней поверхности бедра. Чарли Тэйлор сыграет, несмотря на боль в ребрах. Стивен Уорд, Крис Вуд и Джонатан Уолтерс остаются в лазарете.



После трех матчей дисквалификации возвращается вингбек "Юнайтед" Эшли Янг. Дейли Блинд, Эрик Байи, Майкл Кэррик и Златан Ибрагимович команде не помогут.



АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00 Онлайн-трансляция



Как и прошлым летом, в январе "Арсенал" вновь страдает от помех, создаваемых трансферным окном. "Канониры" не могут выиграть уже в пяти матчах кряду с учетом всех соревнований, причем эта серия берет начало с победы над "Кристал Пэлас" в декабре. Что касается "орлов", то в 12 последних поединках Премьер-Лиги они не потерпели других поражений, кроме того домашнего от "Арсенала". В 16 последних встречах команд во всех турнирах "Пэлас" одержал лишь одну победу — 3:0 на "Селхерст Парк" в прошлом сезоне.



Из лазарета "Арсенала" возвращаются Лоран Косьелни, Начо Монреаль и Месут Озил. Эйнсли Мэйтланд-Найлс оправился после небольшой болезни.



Джоэл Уорд, пропустивший месяц с травмой паха, снова готов играть за "Пэлас". Мамаду Сако, Скотт Данн, Рубен Лофтус-Чик и Андрос Таунсенд отсутствуют.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 20:30 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд в гостях у "Ливерпуля" "Манчестер Сити" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив четыре гола. Это поражение назревало, ведь в последние недели игра "горожан" лишена прежнего лоска. В домашнем противостоянии с "Ньюкаслом" "горожане" постараются реабилитироваться и не позволить конкурентам дополнительно сократить дистанцию до вершины. "Сити" проиграл только однажды в 22 последних встречах с "сороками" во всех соревнованиях.



Полузащитник Давид Сильва, пропустивший выезд к "Ливерпулю" из-за проблем с желудком, готов вернуться в старт "Сити". Фабиан Дельф вряд ли успеет залечить колено. Венсан Компани также не сможет помочь команде.



"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Флориана Лежена и Дуайта Гэйла, но Хесус Гамес точно не сыграет.