Санчес попрощался с партнерами по "Арсеналу"
Нападающий Алексис Санчес находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед", в пятницу вечером попрощавшись с партнерами по "Арсеналу".
Задержка в переговорах с "красными дьяволами" заставила наставника "канониров" Арсена Венгера не только допустить Санчеса до тренировок с первой командой, но и включить его в заявку на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
29-летний чилиец вполне мог бы выйти на поле "Эмирейтс" в субботу, однако в последний момент в переговорах двух клубов был совершен прорыв. Получив звонок от своего агента, Санчес попрощался с партнерами по "Арсеналу" и в 11 часов вечера пятницы покинул отель, где остановились подопечные Венгера перед игрой.
Как сообщает Daily Mirror, теперь Алексис направляется в Манчестер, чтобы уладить заключительные формальности перед подписанием контракта с "Юнайтед". Ожидается, что это произойдет в течение уикенда.
Что касается плеймейкера "дьяволов" Генриха Мхитаряна, который должен отправиться в противоположном направлении, то он тоже попрощался со своими партнерами накануне.
20.01.2018 05:55
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Последние комментарии:
Просто в Мочестере больше места чтобы выгуливать его лабладоров
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погнался за баблом,желание понятное,нам такие не нужны,спасибо за игру и удачи в новом клубе✌
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отныне он ссанчес/сранчес
норм на жёнушку поссал с её желанием жить в Лондоне, типикал наёмник
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а венгре все негодует почему у него текучка игроков
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29-летний болельщик «Ливерпуля» из Норвегии Кент Сольхейм дал новорождённой дочери имя YNWA, сообщает Liverpool Echo.
YNWA – аббревиатура самой популярной песни болельщиков «Ливерпуля» You`ll Never Walk Alone. Девочка, которая родилась 1 января, получила имя YNWA Sofie. Правильное произношение её имени – Унва-Софи.
«Прошлым летом мы с женой узнали, что у нас будет девочка, и стали думать над именем. Решили, что каждый даст ей одно имя. Я всю жизнь болел за «Ливерпуль», поэтому выбрал YNWA. Жене нравилась идея с именем Уна ровно до тех пор, пока я не сказал ей, что хочу это имя с именно с буквой «В» внутри слова. Однако в итоге она на это согласилась», — сказал Сольхейм.
Считай, уже с рождения девочке жизнь сломали...
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Горят пуканы у пуховичков и лузерпульцем зато, что Санчес обассал этих лузеров
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не мешок
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Писта решфорду, и всяким марсиялям. Теперь скуму нужно купить Рибери и Робена, а так же Роналду и Бейла, в оборону Година и Рамоса, в нападение Это'О, Тореса, и Шевченко... Какие имена а? Только такого счастья желаю скуму.
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хочу купить другу фанату Челси такой подарок
как думаете понравиться?
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Неужели
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норм пенсия для чилийца. 400 тысяч в неделю лол
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Как же челсидоры збс горят на ЛФЦ, гыыы.
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наемник.
хорошо что не купили этого пидора
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Также Эйр объяснил, почему "Ливерпуль" не смог получить Санчеса, когда продавал в "Барселону" Луиса Суареса.
"Нужно понимать, что ты как клуб не можешь полностью контролировать, кого ты покупаешь, кого продаешь. Об интересе к Алексису Санчесу, о том, что он станет частью сделки по переходу Луиса в обратном направлении, и о том, сделка уже согласована, было много всего написано. Единственная причина, почему переход не состоялся, заключается в том, что игрок и его жена хотели жить в Лондоне. К сожалению, мы не могли перевезти клуб в Лондон!" — добавил Эйр.
27.04.2017 21:00
http://fapl.ru/posts/54583/
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Ступеньклуп как и Ливапул.
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Только законченный наёмник при выборе между 100% кубком АПЛ и деньгами выберет деньги.
А какие вью давал, что хочет играть в стане чемпионов и прочее
А по факту оказался очередным членососом
Лучше бы в ЛФК перешел, там все такие
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один хер, шансов выиграть чот с парашей такой же, как и с геями
тупо ради зп как у азара, в 370к идёт
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ггвп.
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Санчес попрощался с футболом
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Все ссут на щользи))
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