Нападающий Алексис Санчес находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед", в пятницу вечером попрощавшись с партнерами по "Арсеналу".

Задержка в переговорах с "красными дьяволами" заставила наставника "канониров" Арсена Венгера не только допустить Санчеса до тренировок с первой командой, но и включить его в заявку на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



29-летний чилиец вполне мог бы выйти на поле "Эмирейтс" в субботу, однако в последний момент в переговорах двух клубов был совершен прорыв. Получив звонок от своего агента, Санчес попрощался с партнерами по "Арсеналу" и в 11 часов вечера пятницы покинул отель, где остановились подопечные Венгера перед игрой.



Как сообщает Daily Mirror, теперь Алексис направляется в Манчестер, чтобы уладить заключительные формальности перед подписанием контракта с "Юнайтед". Ожидается, что это произойдет в течение уикенда.



Что касается плеймейкера "дьяволов" Генриха Мхитаряна, который должен отправиться в противоположном направлении, то он тоже попрощался со своими партнерами накануне.