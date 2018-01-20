Санчес попрощался с партнерами по "Арсеналу"

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес находится на пороге перехода в "Манчестер Юнайтед", в пятницу вечером попрощавшись с партнерами по "Арсеналу".

Задержка в переговорах с "красными дьяволами" заставила наставника "канониров" Арсена Венгера не только допустить Санчеса до тренировок с первой командой, но и включить его в заявку на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

29-летний чилиец вполне мог бы выйти на поле "Эмирейтс" в субботу, однако в последний момент в переговорах двух клубов был совершен прорыв. Получив звонок от своего агента, Санчес попрощался с партнерами по "Арсеналу" и в 11 часов вечера пятницы покинул отель, где остановились подопечные Венгера перед игрой.

Как сообщает Daily Mirror, теперь Алексис направляется в Манчестер, чтобы уладить заключительные формальности перед подписанием контракта с "Юнайтед". Ожидается, что это произойдет в течение уикенда.

Что касается плеймейкера "дьяволов" Генриха Мхитаряна, который должен отправиться в противоположном направлении, то он тоже попрощался со своими партнерами накануне.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 05:55

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Последние комментарии:




  1. lfc-mad-fan13 20.01.2018 10:06 # lfc-mad-fan13
    Просто в Мочестере больше места чтобы выгуливать его лабладоров

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  2. vasiliy70 20.01.2018 10:04 # vasiliy70
    погнался за баблом,желание понятное,нам такие не нужны,спасибо за игру и удачи в новом клубе&#9996;

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  3. mr-s1n1st3r 20.01.2018 09:54 # mr-s1n1st3r
    отныне он ссанчес/сранчес
    норм на жёнушку поссал с её желанием жить в Лондоне, типикал наёмник

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  4. tursa 20.01.2018 09:42 # tursa
    а венгре все негодует почему у него текучка игроков

    (ответить)

  5. cheltenham 20.01.2018 09:32 # cheltenham
    29-летний болельщик «Ливерпуля» из Норвегии Кент Сольхейм дал новорождённой дочери имя YNWA, сообщает Liverpool Echo.

    YNWA – аббревиатура самой популярной песни болельщиков «Ливерпуля» You`ll Never Walk Alone. Девочка, которая родилась 1 января, получила имя YNWA Sofie. Правильное произношение её имени – Унва-Софи.

    «Прошлым летом мы с женой узнали, что у нас будет девочка, и стали думать над именем. Решили, что каждый даст ей одно имя. Я всю жизнь болел за «Ливерпуль», поэтому выбрал YNWA. Жене нравилась идея с именем Уна ровно до тех пор, пока я не сказал ей, что хочу это имя с именно с буквой «В» внутри слова. Однако в итоге она на это согласилась», — сказал Сольхейм.

    Считай, уже с рождения девочке жизнь сломали...

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  6. mu-fc 20.01.2018 09:30 # mu-fc
    Горят пуканы у пуховичков и лузерпульцем зато, что Санчес обассал этих лузеров

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  7. budun 20.01.2018 09:27 # budun
    не мешок

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  8. mcfc-fantactic 20.01.2018 09:07 # mcfc-fantactic
    Писта решфорду, и всяким марсиялям. Теперь скуму нужно купить Рибери и Робена, а так же Роналду и Бейла, в оборону Година и Рамоса, в нападение Это'О, Тореса, и Шевченко... Какие имена а? Только такого счастья желаю скуму.

    (ответить)

  9. xah 20.01.2018 08:43 # xah
    хочу купить другу фанату Челси такой подарок

    как думаете понравиться?

    https://ru.aliexpress.com/store/product/s/3214077_32838564885.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.522684748MsdWp

    (ответить)

  10. reams 20.01.2018 08:39 # reams
    Неужели

    (ответить)

  11. spartan 20.01.2018 08:35 # spartan
    норм пенсия для чилийца. 400 тысяч в неделю лол

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  12. windranger 20.01.2018 08:34 # windranger
    Как же челсидоры збс горят на ЛФЦ, гыыы.

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  13. chr1s8rown 20.01.2018 08:30 # chr1s8rown
    наемник.
    хорошо что не купили этого пидора

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  14. superglor 20.01.2018 08:30 # superglor
    Также Эйр объяснил, почему "Ливерпуль" не смог получить Санчеса, когда продавал в "Барселону" Луиса Суареса.

    "Нужно понимать, что ты как клуб не можешь полностью контролировать, кого ты покупаешь, кого продаешь. Об интересе к Алексису Санчесу, о том, что он станет частью сделки по переходу Луиса в обратном направлении, и о том, сделка уже согласована, было много всего написано. Единственная причина, почему переход не состоялся, заключается в том, что игрок и его жена хотели жить в Лондоне. К сожалению, мы не могли перевезти клуб в Лондон!" — добавил Эйр.

    27.04.2017 21:00
    http://fapl.ru/posts/54583/

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  15. bluehonorcfc9 20.01.2018 08:22 # bluehonorcfc9
    Ступеньклуп как и Ливапул.

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  16. sellman 20.01.2018 08:04 # sellman
    Только законченный наёмник при выборе между 100% кубком АПЛ и деньгами выберет деньги.

    А какие вью давал, что хочет играть в стане чемпионов и прочее
    А по факту оказался очередным членососом
    Лучше бы в ЛФК перешел, там все такие

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  17. melwood-lfc 20.01.2018 08:01 # melwood-lfc
    один хер, шансов выиграть чот с парашей такой же, как и с геями
    тупо ради зп как у азара, в 370к идёт

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  18. windranger 20.01.2018 07:46 # windranger
    ггвп.

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  19. ratamahatta 20.01.2018 07:15 # ratamahatta
    Санчес попрощался с футболом

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  20. one-on-one 20.01.2018 06:54 # one-on-one
    Все ссут на щользи))

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