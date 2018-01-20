Кэррик войдет в тренерский штаб "Юнайтед" по окончании сезона
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик завершит игровую карьеру в конце сезона и войдет в тренерский штаб Жозе Моуриньо.
Напомним, Моуриньо предложил Кэррику роль своего помощника еще в конце ноября, когда стало известно, что ветеран перенес процедуру на сердце.
И вот сейчас Моуриньо объявил, что 36-летний англичанин воспользуется этим предложением — но только по окончании сезона. В ближайшие месяцы капитан постарается помочь "красным дьяволам" на футбольном поле.
"Я ожидаю, что он войдет в мой штаб. Он провел несколько месяцев вне игры, даже не тренируясь, и сейчас для него лишь вторая неделя занятий с командой. Он очень важный игрок для нас".
"Думаю, это хорошее решение для команды и хорошее решение для него — закончить играть в футбол по собственной инициативе, а не из-за травмы или какой-то проблемы", — цитирует Моуриньо BBC.
20.01.2018 01:50
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в итоге как тренер будет лучше чем Гиггз
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на конец сезона понадобится, а то вообще еще не играл
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