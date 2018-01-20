Кэррик войдет в тренерский штаб "Юнайтед" по окончании сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик завершит игровую карьеру в конце сезона и войдет в тренерский штаб Жозе Моуриньо.

Напомним, Моуриньо предложил Кэррику роль своего помощника еще в конце ноября, когда стало известно, что ветеран перенес процедуру на сердце.



И вот сейчас Моуриньо объявил, что 36-летний англичанин воспользуется этим предложением — но только по окончании сезона. В ближайшие месяцы капитан постарается помочь "красным дьяволам" на футбольном поле.



"Я ожидаю, что он войдет в мой штаб. Он провел несколько месяцев вне игры, даже не тренируясь, и сейчас для него лишь вторая неделя занятий с командой. Он очень важный игрок для нас".



"Думаю, это хорошее решение для команды и хорошее решение для него — закончить играть в футбол по собственной инициативе, а не из-за травмы или какой-то проблемы", — цитирует Моуриньо BBC.