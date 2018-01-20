Кэррик войдет в тренерский штаб "Юнайтед" по окончании сезона

Майкл Кэррик Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик завершит игровую карьеру в конце сезона и войдет в тренерский штаб Жозе Моуриньо.

Напомним, Моуриньо предложил Кэррику роль своего помощника еще в конце ноября, когда стало известно, что ветеран перенес процедуру на сердце.

И вот сейчас Моуриньо объявил, что 36-летний англичанин воспользуется этим предложением — но только по окончании сезона. В ближайшие месяцы капитан постарается помочь "красным дьяволам" на футбольном поле.

"Я ожидаю, что он войдет в мой штаб. Он провел несколько месяцев вне игры, даже не тренируясь, и сейчас для него лишь вторая неделя занятий с командой. Он очень важный игрок для нас".

"Думаю, это хорошее решение для команды и хорошее решение для него — закончить играть в футбол по собственной инициативе, а не из-за травмы или какой-то проблемы", — цитирует Моуриньо BBC.



Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2018 01:50

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  1. john-henry 20.01.2018 07:18 # john-henry
    в итоге как тренер будет лучше чем Гиггз

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  2. van-der-slav 20.01.2018 03:08 # van-der-slav
    на конец сезона понадобится, а то вообще еще не играл

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