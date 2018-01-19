"Брайтон" купил за рекордные деньги Юргена Локадию
"Брайтон" обновил свой трансферный рекорд, выложив около 14 миллионов фунтов за нападающего ПСВ Юргена Локадию.
В своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге "чайки" испытывают колоссальные проблемы с результативностью — только 17 голов в 23 матчах, что является вторым худшим показателем в дивизионе.
Особенно тяжело даются голы "Брайтону" на выезде. В надежде улучшить ситуацию главный тренер Крис Хьютон пригласил в свою команду 24-летнего Локадию, который в пятницу прошел медицинское обследование и заключил контракт до июня 2022.
Талантливый голландец, дважды выигрывавший чемпиона своей страны с клубом из Эйндховена, может похвастать 45 голами и 34 результативными передачами при 82 выходах в старте за ПСВ в рамках лиги. В нынешнем сезоне Локадия отличился уже девять раз и шесть раз ассистировал партнерам в 15 матчах национального первенства.
Выступать за "Брайтон" Локадия, уже трижды вызывавшийся в сборную Голландии, но до сих пор за нее не дебютировавший, будет под 25-м номером.
"Мы довольны подписанием Юргена и рады приветствовать его в клубе. Мы достаточно давно за ним следили, и не секрет, что мы хотели заполучить нападающего такого типа. Он сильный, мощный и быстрый центральный нападающих, который обладает настоящим голевым чутьем. Он увеличит нашу атакующую мощь на вторую половину сезона", — сообщил Хьютон.
19.01.2018 23:50
Просмотров: 1746
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
чо заглохли, федоры?
(ответить)
Питэр Питэр Питэр
(ответить)
Толковый нап, 10ку положит как минимум.
(ответить)
Боруссии не дали чистую пенку на 94ой, хотя есть видеоповторы ахах
(ответить)
Как Клопп не рассмотрел своего тёску?
(ответить)
бля пенсы отскочили .
(ответить)
стата норм, но и у янсена из шпор тоже была стата запредельная, так что скорее всего пойдет по пи3де
(ответить)
даже брайтон купил норм напа, а щолси крауча берет аххаха
в принципе спихнуть через год в щолси за 100 млн
(ответить)
Another big talant in EPL.
(ответить)
пхахахпх
хахах
даже брайтон поссал на челси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий