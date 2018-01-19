"Брайтон" купил за рекордные деньги Юргена Локадию

Юрген Локадия "Брайтон" обновил свой трансферный рекорд, выложив около 14 миллионов фунтов за нападающего ПСВ Юргена Локадию.

В своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге "чайки" испытывают колоссальные проблемы с результативностью — только 17 голов в 23 матчах, что является вторым худшим показателем в дивизионе.

Особенно тяжело даются голы "Брайтону" на выезде. В надежде улучшить ситуацию главный тренер Крис Хьютон пригласил в свою команду 24-летнего Локадию, который в пятницу прошел медицинское обследование и заключил контракт до июня 2022.

Талантливый голландец, дважды выигрывавший чемпиона своей страны с клубом из Эйндховена, может похвастать 45 голами и 34 результативными передачами при 82 выходах в старте за ПСВ в рамках лиги. В нынешнем сезоне Локадия отличился уже девять раз и шесть раз ассистировал партнерам в 15 матчах национального первенства.

Выступать за "Брайтон" Локадия, уже трижды вызывавшийся в сборную Голландии, но до сих пор за нее не дебютировавший, будет под 25-м номером.

"Мы довольны подписанием Юргена и рады приветствовать его в клубе. Мы достаточно давно за ним следили, и не секрет, что мы хотели заполучить нападающего такого типа. Он сильный, мощный и быстрый центральный нападающих, который обладает настоящим голевым чутьем. Он увеличит нашу атакующую мощь на вторую половину сезона", — сообщил Хьютон.



Метки Брайтон, Локадия, ПСВ, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2018 23:50

Количество просмотров Просмотров: 1746

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 20.01.2018 04:56 # hammersmith
    чо заглохли, федоры?

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  2. cfc000000 20.01.2018 04:56 # cfc000000
    Питэр Питэр Питэр

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  3. calvin-harris 20.01.2018 01:21 # calvin-harris
    Толковый нап, 10ку положит как минимум.

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  4. wengerrrro 20.01.2018 01:04 # wengerrrro
    Боруссии не дали чистую пенку на 94ой, хотя есть видеоповторы ахах

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  5. makeewadim 20.01.2018 00:23 # makeewadim
    Как Клопп не рассмотрел своего тёску?

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  6. chr1s8rown 20.01.2018 00:13 # chr1s8rown
    бля пенсы отскочили .

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  7. bezviz 20.01.2018 00:11 # bezviz
    стата норм, но и у янсена из шпор тоже была стата запредельная, так что скорее всего пойдет по пи3де

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  8. wengerrrro 19.01.2018 23:57 # wengerrrro
    даже брайтон купил норм напа, а щолси крауча берет аххаха
    в принципе спихнуть через год в щолси за 100 млн

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  9. botan1k 19.01.2018 23:57 # botan1k
    Another big talant in EPL.

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  10. one-on-one 19.01.2018 23:56 # one-on-one
    пхахахпх
    хахах
    даже брайтон поссал на челси

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