"Брайтон" купил за рекордные деньги Юргена Локадию

"Брайтон" обновил свой трансферный рекорд, выложив около 14 миллионов фунтов за нападающего ПСВ Юргена Локадию.

В своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге "чайки" испытывают колоссальные проблемы с результативностью — только 17 голов в 23 матчах, что является вторым худшим показателем в дивизионе.



Особенно тяжело даются голы "Брайтону" на выезде. В надежде улучшить ситуацию главный тренер Крис Хьютон пригласил в свою команду 24-летнего Локадию, который в пятницу прошел медицинское обследование и заключил контракт до июня 2022.



Талантливый голландец, дважды выигрывавший чемпиона своей страны с клубом из Эйндховена, может похвастать 45 голами и 34 результативными передачами при 82 выходах в старте за ПСВ в рамках лиги. В нынешнем сезоне Локадия отличился уже девять раз и шесть раз ассистировал партнерам в 15 матчах национального первенства.



Выступать за "Брайтон" Локадия, уже трижды вызывавшийся в сборную Голландии, но до сих пор за нее не дебютировавший, будет под 25-м номером.



"Мы довольны подписанием Юргена и рады приветствовать его в клубе. Мы достаточно давно за ним следили, и не секрет, что мы хотели заполучить нападающего такого типа. Он сильный, мощный и быстрый центральный нападающих, который обладает настоящим голевым чутьем. Он увеличит нашу атакующую мощь на вторую половину сезона", — сообщил Хьютон.



