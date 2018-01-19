Батшуайи не нужен "Вест Хэму"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что ему не нужен нападающий "Челси" Мичи Батшуайи.

В минувшую среду Мойес был замечен на переигровке матча третьего раунда Кубка Англии между "Челси" и "Норвичем". Репортеры немедленно сообщили, что Дэвид прибыл на "Стэмфорд Бридж", чтобы просмотреть в деле 24-летнего Батшуайи.



Однако на самом деле фигура бельгийца, редко попадающего в стартовый состав "синих", не интересует Мойеса. По словам шотландца, он просто захотел посмотреть футбол.



"Я знал, что после моего визита появятся слухи о нашем интересе к Мичи Батшуайи. Могу вас заверить, что я был стадионе не для того, чтобы просмотреть Батшуайи или любого другого игрока".



"Мне просто нравится выходить из дома и смотреть футбол вживую. Более того, я ни разу не видел "Норвич" в этом сезоне, и мне хотелось составить картину об игроках, которые мне порекомендовали", - сообщил Мойес Daily Mail.