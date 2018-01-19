Батшуайи не нужен "Вест Хэму"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что ему не нужен нападающий "Челси" Мичи Батшуайи.
В минувшую среду Мойес был замечен на переигровке матча третьего раунда Кубка Англии между "Челси" и "Норвичем". Репортеры немедленно сообщили, что Дэвид прибыл на "Стэмфорд Бридж", чтобы просмотреть в деле 24-летнего Батшуайи.
Однако на самом деле фигура бельгийца, редко попадающего в стартовый состав "синих", не интересует Мойеса. По словам шотландца, он просто захотел посмотреть футбол.
"Я знал, что после моего визита появятся слухи о нашем интересе к Мичи Батшуайи. Могу вас заверить, что я был стадионе не для того, чтобы просмотреть Батшуайи или любого другого игрока".
"Мне просто нравится выходить из дома и смотреть футбол вживую. Более того, я ни разу не видел "Норвич" в этом сезоне, и мне хотелось составить картину об игроках, которые мне порекомендовали", - сообщил Мойес Daily Mail.
19.01.2018 22:00
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Последние комментарии:
Идиот гребаный, большой черный ребенок который по сути своей идиот. Узнав его поближе любой клуб постарается избавиться от него. Чего стоят одни его ухмылки над моратой когда тот смазал пеналь в суперкубке. Надеюсь сплавят его куда нить побыстрее
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пришёл смотреть футбол норвича . ссут на гпенсов .
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Is information that BVB want Michy. Aubameyang out, Batshuayi in. i thing 20 mil will be enough
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Хорошо, что в свое время его не подписали. Спасибо пенсам, пронесло.
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После пенсов только карьеру заканчивать.
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Что значит не нужен?! Парик за него 40 лямов вывалил, когда он с нападающими ошибался?
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такой антиквариат нужен только синим...
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