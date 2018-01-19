Батшуайи не нужен "Вест Хэму"

Мичи Батшуайи Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что ему не нужен нападающий "Челси" Мичи Батшуайи.

В минувшую среду Мойес был замечен на переигровке матча третьего раунда Кубка Англии между "Челси" и "Норвичем". Репортеры немедленно сообщили, что Дэвид прибыл на "Стэмфорд Бридж", чтобы просмотреть в деле 24-летнего Батшуайи.

Однако на самом деле фигура бельгийца, редко попадающего в стартовый состав "синих", не интересует Мойеса. По словам шотландца, он просто захотел посмотреть футбол.

"Я знал, что после моего визита появятся слухи о нашем интересе к Мичи Батшуайи. Могу вас заверить, что я был стадионе не для того, чтобы просмотреть Батшуайи или любого другого игрока".

"Мне просто нравится выходить из дома и смотреть футбол вживую. Более того, я ни разу не видел "Норвич" в этом сезоне, и мне хотелось составить картину об игроках, которые мне порекомендовали", - сообщил Мойес Daily Mail.




Метки Батшуайи, Вест Хэм, Мойес, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1202

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Последние комментарии:




  1. gio 20.01.2018 00:44 # gio
    Идиот гребаный, большой черный ребенок который по сути своей идиот. Узнав его поближе любой клуб постарается избавиться от него. Чего стоят одни его ухмылки над моратой когда тот смазал пеналь в суперкубке. Надеюсь сплавят его куда нить побыстрее

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  2. chr1s8rown 19.01.2018 23:47 # chr1s8rown
    пришёл смотреть футбол норвича . ссут на гпенсов .

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  3. botan1k 19.01.2018 23:15 # botan1k
    Is information that BVB want Michy. Aubameyang out, Batshuayi in. i thing 20 mil will be enough

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  4. lahmatyj 19.01.2018 23:09 # lahmatyj
    Хорошо, что в свое время его не подписали. Спасибо пенсам, пронесло.

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  5. fc-oil 19.01.2018 23:05 # fc-oil
    После пенсов только карьеру заканчивать.

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  6. psycho1 19.01.2018 22:30 # psycho1
    Что значит не нужен?! Парик за него 40 лямов вывалил, когда он с нападающими ошибался?

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  7. kojan 19.01.2018 22:26 # kojan
    такой антиквариат нужен только синим...

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