"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Малкома

Малком "Тоттенхэм" вышел в фавориты борьбы за юного нападающего "Бордо" Малкома.

Ранее в январе заполучить 20-летнего бразильца пытался "Арсенал". Также интерес к Малкому приписывали некоторым другим клубам, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Однако The Telegraph стало известно, что Малком, скорее всего, продолжит карьеру в "Тоттенхэме". Ранее на текущей неделе представители игрока побывали в Лондоне, где провели встречу с руководством "шпор".

Ожидается, что "Тоттенхэм" заплатит за Малкома 40 миллионов евро (35.3 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.8 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов. При этом "шпоры" позволят бразильцу доиграть сезон в "Бордо" — уже на правах аренды.



Метки Бордо, Малком, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 819

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Последние комментарии:




  1. arsenig 19.01.2018 21:55 # arsenig
    Новый Шамах

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  2. bezviz 19.01.2018 21:26 # bezviz
    нонейм и кот в мешке, таких в лягушатне каждый год навалом раскрывается а потом они сдуваются в новых клубах - марсиаль, бакайока, манди, силва, лолкосет и прочие, так что грош цена таким "талантам", но шпоры пускай хорошенько потратятся)

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  3. botan1k 19.01.2018 21:14 # botan1k
    Hi all! I am a new member of your community. Malcom will be a good signing for spurs! Very good price in today's market!

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  4. ray-black 19.01.2018 21:06 # ray-black
    Хоть бы не сорвался...

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  5. ry-l 19.01.2018 21:04 # ry-l
    Молодцы, толковый менеджмент у кур, что сказать.

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