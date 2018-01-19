"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Малкома

"Тоттенхэм" вышел в фавориты борьбы за юного нападающего "Бордо" Малкома.

Ранее в январе заполучить 20-летнего бразильца пытался "Арсенал". Также интерес к Малкому приписывали некоторым другим клубам, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".



Однако The Telegraph стало известно, что Малком, скорее всего, продолжит карьеру в "Тоттенхэме". Ранее на текущей неделе представители игрока побывали в Лондоне, где провели встречу с руководством "шпор".



Ожидается, что "Тоттенхэм" заплатит за Малкома 40 миллионов евро (35.3 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.8 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов. При этом "шпоры" позволят бразильцу доиграть сезон в "Бордо" — уже на правах аренды.