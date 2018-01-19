"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Малкома
"Тоттенхэм" вышел в фавориты борьбы за юного нападающего "Бордо" Малкома.
Ранее в январе заполучить 20-летнего бразильца пытался "Арсенал". Также интерес к Малкому приписывали некоторым другим клубам, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
Однако The Telegraph стало известно, что Малком, скорее всего, продолжит карьеру в "Тоттенхэме". Ранее на текущей неделе представители игрока побывали в Лондоне, где провели встречу с руководством "шпор".
Ожидается, что "Тоттенхэм" заплатит за Малкома 40 миллионов евро (35.3 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.8 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов. При этом "шпоры" позволят бразильцу доиграть сезон в "Бордо" — уже на правах аренды.
19.01.2018 21:00
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Новый Шамах
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нонейм и кот в мешке, таких в лягушатне каждый год навалом раскрывается а потом они сдуваются в новых клубах - марсиаль, бакайока, манди, силва, лолкосет и прочие, так что грош цена таким "талантам", но шпоры пускай хорошенько потратятся)
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Hi all! I am a new member of your community. Malcom will be a good signing for spurs! Very good price in today's market!
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Хоть бы не сорвался...
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Молодцы, толковый менеджмент у кур, что сказать.
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