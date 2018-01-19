Клопп не планирует покупать игрока на замену Коутиньо
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает обзавестись прямой заменой для Филиппе Коутиньо в январе.
После продажи Коутиньо в "Барселону" за 142 миллиона фунтов, пресса принялась сватать на "Энфилд" различных игроков атакующего плана, включая Мануэля Лансини из "Вест Хэма", Тома Лемара из "Монако" и Малкома из "Бордо".
Клопп, ранее в январе купивший у "Саутгемптона" защитника Виргила Ван Дейка, не исключает дальнейшие приобретения, но считает их маловероятными.
"Если мне подвернется какая-нибудь возможность, мы подумаем насчет того, чтобы ей воспользоваться, но мы не ищем в активном режиме игроков".
"Как я уже говорил прежде, мы должны полагаться на тех игроков, которыми обладаем. Это не лишено смысла. Мы обладаем действительно высококлассными игроками, включая Адама Лаллану".
"Он (Лаллана) не является заменой для Филиппе Коутиньо, он совершенно другой игрок, но великолепный игрок. Он вернулся в строй и это хорошо. Активы ли мы на рынке? Нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.
19.01.2018 20:00
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If LFC play like against Manchester City, then they don't need to look for a replacement.
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Лаллала лучше даже чем Коутиньё, всё норм
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