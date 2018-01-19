Кариус надеется стать первым номером "Ливерпуля" на много лет
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус надеется, что сможет доказать главному тренеру Юргену Клоппу свое право защищать ворота команды на постоянной основе.
Неожиданно получив шанс против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, Кариус сохранит свое место в стартовом составе на матч против "Суонси" в понедельник вечером, ведь Клопп заранее объявил, что теперь Лорис является его первым номером. 24-летний немец уверен, что не ударит в грязь лицом.
"Когда возвращаешься в ворота, ты должен проявить себя и доказать, что ты достаточно хорош, чтобы быть первым номером на долгое время, а не только в конкретный момент времени. Я хочу доказать, что могу быть первым номером "Ливерпуля" на протяжении многих лет".
"Однако я чересчур забегаю вперед. Прямо сейчас я просто хочу помочь команде достичь своих целей и играть хорошо в оставшиеся четыре месяца сезона".
"Лига Чемпионов позволила мне получить игровые минуты и проявить себя. Это было очень хорошо для меня. Я провел не так много матчей, но это высочайший уровень, на котором только возможно играть".
"Несмотря на то, что я уже сыграл несколько матчей здесь и там, теперь мне, конечно, будет по-другому, ведь я буду играть каждую неделю. Это приятно, и было замечательно это узнать", — цитирует Кариуса Liverpool Echo.
19.01.2018 19:00
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Последние комментарии:
в любом случае хуже чем Мигнолет сложно стоять в раме
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Да только ближний угол закрывай, и поставь себе реальную цель стать великим вратарем.
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Это один из лучших вратарей лиги на самом деле
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Да иди ты НАХУЙ !!! возьми гражданство Бельгии и уеби отсюда =))
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когда-то и дегея сильно поносили за его минусы но в итоге вырос в топаря
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Даже Лодыгин из зеньки лучше чем эти два клоуна из ЛФК
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Мы тоже на это надеемся
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поддерживаем Кариесa
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Мы тоже))
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ой бля . кто нибудь задайте ему вопрос , почему нахер не реагировал на удар гюндагана. залетел мяч в метре от него . замер ж будто мяч летит под самую девятку.
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Явный трансферный прокол Психа. Но толковый вратарь Колбасе нужен.
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если удалит инстаграм и начнет вкалывать как вол - вполне
реакция есть и на выходах неплох
пока крест не ставлю
Мидноле пока
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