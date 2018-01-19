Кариус надеется стать первым номером "Ливерпуля" на много лет

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус надеется, что сможет доказать главному тренеру Юргену Клоппу свое право защищать ворота команды на постоянной основе.

Неожиданно получив шанс против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, Кариус сохранит свое место в стартовом составе на матч против "Суонси" в понедельник вечером, ведь Клопп заранее объявил, что теперь Лорис является его первым номером. 24-летний немец уверен, что не ударит в грязь лицом.



"Когда возвращаешься в ворота, ты должен проявить себя и доказать, что ты достаточно хорош, чтобы быть первым номером на долгое время, а не только в конкретный момент времени. Я хочу доказать, что могу быть первым номером "Ливерпуля" на протяжении многих лет".



"Однако я чересчур забегаю вперед. Прямо сейчас я просто хочу помочь команде достичь своих целей и играть хорошо в оставшиеся четыре месяца сезона".



"Лига Чемпионов позволила мне получить игровые минуты и проявить себя. Это было очень хорошо для меня. Я провел не так много матчей, но это высочайший уровень, на котором только возможно играть".



"Несмотря на то, что я уже сыграл несколько матчей здесь и там, теперь мне, конечно, будет по-другому, ведь я буду играть каждую неделю. Это приятно, и было замечательно это узнать", — цитирует Кариуса Liverpool Echo.