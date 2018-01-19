Кариус надеется стать первым номером "Ливерпуля" на много лет

Лорис Кариус Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус надеется, что сможет доказать главному тренеру Юргену Клоппу свое право защищать ворота команды на постоянной основе.

Неожиданно получив шанс против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, Кариус сохранит свое место в стартовом составе на матч против "Суонси" в понедельник вечером, ведь Клопп заранее объявил, что теперь Лорис является его первым номером. 24-летний немец уверен, что не ударит в грязь лицом.

"Когда возвращаешься в ворота, ты должен проявить себя и доказать, что ты достаточно хорош, чтобы быть первым номером на долгое время, а не только в конкретный момент времени. Я хочу доказать, что могу быть первым номером "Ливерпуля" на протяжении многих лет".

"Однако я чересчур забегаю вперед. Прямо сейчас я просто хочу помочь команде достичь своих целей и играть хорошо в оставшиеся четыре месяца сезона".

"Лига Чемпионов позволила мне получить игровые минуты и проявить себя. Это было очень хорошо для меня. Я провел не так много матчей, но это высочайший уровень, на котором только возможно играть".

"Несмотря на то, что я уже сыграл несколько матчей здесь и там, теперь мне, конечно, будет по-другому, ведь я буду играть каждую неделю. Это приятно, и было замечательно это узнать", — цитирует Кариуса Liverpool Echo.



Метки Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1065

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 19.01.2018 21:55 # yxaxaxaxaxa
    в любом случае хуже чем Мигнолет сложно стоять в раме

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  2. maestro07311 19.01.2018 21:01 # maestro07311
    Да только ближний угол закрывай, и поставь себе реальную цель стать великим вратарем.

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  3. mancunia-planet 19.01.2018 20:34 # mancunia-planet
    Это один из лучших вратарей лиги на самом деле

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  4. valiverpool 19.01.2018 19:56 # valiverpool
    Да иди ты НАХУЙ !!! возьми гражданство Бельгии и уеби отсюда =))

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  5. tursa 19.01.2018 19:34 # tursa
    когда-то и дегея сильно поносили за его минусы но в итоге вырос в топаря

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  6. ruschelsea 19.01.2018 19:26 # ruschelsea
    Даже Лодыгин из зеньки лучше чем эти два клоуна из ЛФК

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  7. pauk 19.01.2018 19:21 # pauk
    Мы тоже на это надеемся

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  8. sj606 19.01.2018 19:12 # sj606
    поддерживаем Кариесa

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  9. bluehonorcfc9 19.01.2018 19:10 # bluehonorcfc9
    Мы тоже))

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  10. chr1s8rown 19.01.2018 19:09 # chr1s8rown
    ой бля . кто нибудь задайте ему вопрос , почему нахер не реагировал на удар гюндагана. залетел мяч в метре от него . замер ж будто мяч летит под самую девятку.

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  11. feldkurat 19.01.2018 19:08 # feldkurat
    Явный трансферный прокол Психа. Но толковый вратарь Колбасе нужен.

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  12. spartan 19.01.2018 19:05 # spartan
    если удалит инстаграм и начнет вкалывать как вол - вполне
    реакция есть и на выходах неплох
    пока крест не ставлю
    Мидноле пока

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