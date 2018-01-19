Гвардиола поздравил МЮ с покупкой Санчеса

Гвардиола и Санчес Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил своих соседей из "Манчестер Юнайтед" с покупкой нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

В начале января казалось, что 29-летний чилиец отправится на "Этихад" к Гвардиоле, окончательно отказавшись от нового контракта с "Арсеналом". Однако спустя несколько дней Алексис договорился о переходе в МЮ, а "Сити" вышел из борьбы за Санчеса по причине чрезмерной дороговизны сделки.

По словам Гвардиолы, он совсем не обижен на игрока, который выступал под его руководством за "Барселону". Пеп поздравил "Юнайтед" с приобретением Санчеса, а нападающему пожелал всего наилучшего на "Олд Траффорд".

"По моей информации, Алексис собирается перейти в "Манчестер Юнайтед". Я лишь могу поздравить их этим с приобретением. Мне нечего добавить по этому поводу, мое мнение об Алексисе осталось прежним. Я рад, что тренировал его в "Барселоне" и теперь желаю ему всего наилучшего", - цитирует Гвардиолу BBC.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 6246

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Последние комментарии:




  1. osivori 19.01.2018 21:15 # osivori
    физорг видать любит шутихи пускать ааааахах хах

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  2. mancunia-planet 19.01.2018 20:35 # mancunia-planet
    Спасибо, братаан

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  3. heyoung 19.01.2018 20:30 # heyoung
    У самого горит что игрока из тор-5 лиги проебал

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  4. chr1s8rown 19.01.2018 19:01 # chr1s8rown
    на зарплату сансоса могли ж двух топ игроков содержать .
    ну косвенно ослабил конкурента . вот тому и рад .

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  5. bes-ter 19.01.2018 18:27 # bes-ter
    Еще один Дани Алвес... что уж поделать.. таких уже куча. И всем пофиг на какие либо раннии договоренности

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  6. electric 19.01.2018 18:23 # electric
    Ипать развод века. Мда..........

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