Гвардиола поздравил МЮ с покупкой Санчеса

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил своих соседей из "Манчестер Юнайтед" с покупкой нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

В начале января казалось, что 29-летний чилиец отправится на "Этихад" к Гвардиоле, окончательно отказавшись от нового контракта с "Арсеналом". Однако спустя несколько дней Алексис договорился о переходе в МЮ, а "Сити" вышел из борьбы за Санчеса по причине чрезмерной дороговизны сделки.



По словам Гвардиолы, он совсем не обижен на игрока, который выступал под его руководством за "Барселону". Пеп поздравил "Юнайтед" с приобретением Санчеса, а нападающему пожелал всего наилучшего на "Олд Траффорд".



"По моей информации, Алексис собирается перейти в "Манчестер Юнайтед". Я лишь могу поздравить их этим с приобретением. Мне нечего добавить по этому поводу, мое мнение об Алексисе осталось прежним. Я рад, что тренировал его в "Барселоне" и теперь желаю ему всего наилучшего", - цитирует Гвардиолу BBC.