Гвардиола поздравил МЮ с покупкой Санчеса
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил своих соседей из "Манчестер Юнайтед" с покупкой нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.
В начале января казалось, что 29-летний чилиец отправится на "Этихад" к Гвардиоле, окончательно отказавшись от нового контракта с "Арсеналом". Однако спустя несколько дней Алексис договорился о переходе в МЮ, а "Сити" вышел из борьбы за Санчеса по причине чрезмерной дороговизны сделки.
По словам Гвардиолы, он совсем не обижен на игрока, который выступал под его руководством за "Барселону". Пеп поздравил "Юнайтед" с приобретением Санчеса, а нападающему пожелал всего наилучшего на "Олд Траффорд".
"По моей информации, Алексис собирается перейти в "Манчестер Юнайтед". Я лишь могу поздравить их этим с приобретением. Мне нечего добавить по этому поводу, мое мнение об Алексисе осталось прежним. Я рад, что тренировал его в "Барселоне" и теперь желаю ему всего наилучшего", - цитирует Гвардиолу BBC.
19.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
физорг видать любит шутихи пускать ааааахах хах
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Спасибо, братаан
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У самого горит что игрока из тор-5 лиги проебал
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на зарплату сансоса могли ж двух топ игроков содержать .
ну косвенно ослабил конкурента . вот тому и рад .
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Еще один Дани Алвес... что уж поделать.. таких уже куча. И всем пофиг на какие либо раннии договоренности
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Ипать развод века. Мда..........
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