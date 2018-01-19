Моуриньо не знает, почему переговоры по Санчесу затягиваются

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что "не знает", почему его клуб до сих пор не оформил переход нападающего Алексиса Санчеса из "Арсенала".

В данный момент "Юнайтед" и "Арсенал" обсуждают не только трансфер Санчеса, но и переход Генриха Мхитаряна в противоположном направлении. Оба клуба просрочили дедлайн, чтобы использовать своих потенциальных новичков в предстоящие выходные. Моуриньо затрудняется объяснить, чем вызвана задержка, и лишь подтверждает, что переговоры продолжаются.



"Почему возникла задержка? Я не знаю".



"У меня нет новостей. Думаю, каждый отлично понимает, что мы в процессе переговоров. Особенно когда об этом прямо говорит тренер "Арсенала", так что совершенно нет никакого смысла скрывать или отрицать это".



"Таким образом, в данный момент Мхитарян наш игрок, Санчес игрок "Арсенала". Учитывая, что завтра нам играть, я хочу отстраниться от этих разговоров и сосредоточиться на самом важном — матче".



"Иногда люди думаю, что тренеры принимают важное участие в процессе согласования трансферов. Я же думаю, это зависит от профиля клуба и от того, как распределены обязанности. В нашем случае, когда дело доходит до стола переговоров, мне нравится выйти из игры. Я вне игры и просто спокойно жду новостей".



"Если однажды мы его (Санчеса) подпишем, я поговорю с вами насчет него и насчет того, что он сможет дать нашей команде. Но сейчас он игрок "Арсенала", не мой игрок, поэтому для меня не имеет смысла рассуждать о том, что может или не может случиться", — цитирует Моуриньо Daily Mail.