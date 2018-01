Светская хроника за пятницу

Криштиану Роналду договаривается о возвращении в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" заключит новые контракты с Джеком Уилширом и Месутом Озилом. "Манчестер Сити" может вступить в борьбу за Эмре Джана. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Агент Жорже Мендеш работает над возвращением нападающего "Реала" Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". (Diario Gol)



Нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале придется подать прошение о трансфере, чтобы отправиться в "Юнайтед". (La Gazzetta dello Sport)



Агент Мино Райола прибыл в Лондон, чтобы уладить заключительные детали трансфера полузащитника "Юнайтед" Генриха Мхитаряна в "Арсенал". (Daily Star)



"Арсенал" хочет 10 миллионов фунтов плюс Мхитаряна за нападающего Алексиса Санчеса. (Evening Standard)



"Арсенал" готов закрыть вопрос о будущем Джека Уилшира и Месута Озила — оба полузащитника близки к подписанию новых долгосрочных контрактов. (The Sun)



"Бордо" не продаст нападающего Малкома в этом месяце. (The Sun)



После продажи Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" решил не отпускать в аренду юного нападающего Бена Вудберна. (Liverpool Echo)



"Севилья" сделала запрос относительно нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа. (Sky Sports)



"Ливерпуль" близок к расставанию со Старриджем, но Данни Ингс "Энфилд" не покинет. (The Telegraph)



"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Эмре Джану. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" поспорит с "Юнайтед" за вингера ПСЖ Лукаса Моуру. (L'Equipe)



"Вест Хэм" не теряет надежд переманить полузащитника "Интера" Жоау Мариу. (Sky Sports)



"Вест Хэм" не смог отозвать полузащитника Роберта Снодграсса из аренды в "Астон Вилле". (Sky Sports)



"Суонси" хочет вернуть нападающего Андре Айю из "Вест Хэма". (Sky Sports)



Вингер "Спартака" Квинси Промес заинтересовал "Саутгемптон". (Sky Sports)



"Ньюкасл" положил глаз на вингера "Эвертона" Аарона Леннона. (ESPN)



Нападающий ПСЖ Юрген Локадия близок к переходу в "Брайтон" за 14.1 млн. фунтов. (Daily Mail)



У "Вест Бромвича" до сих пор нет предложений по защитнику Джонни Эвансу. (Sky Sports)



"Лестер" возобновил интерес к Эвансу. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" обсуждает покупку правого защитника "Базеля" Михаэля Ланга. (Daily Mail)



Другое



Виргил Ван Дейк и Джордан Хендерсон вернулись к тренировкам с "Ливерпулем" после травм. (ESPN)



"Фулхэм" расширит свой стадион "Крэйвен Коттадж" со 25,700 до 29,600 мест. (Evening Standard)



Финансист Аманда Стейвли все еще хочет купить "Ньюкасл". Ее предложение по-прежнему в силе. (The Times)



Главный тренер "Бернли" Шон Дайч опроверг слухи, что он ел дождевых червей в бытность игроком. (Sky Sports)



У 24-летнего защитника "Плимута" Райана Эдвардса был обнаружен рак яичек. Футболист немедленно отправляется на операцию. (The Independent)