Светская хроника за пятницу
Криштиану Роналду договаривается о возвращении в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" заключит новые контракты с Джеком Уилширом и Месутом Озилом. "Манчестер Сити" может вступить в борьбу за Эмре Джана. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Агент Жорже Мендеш работает над возвращением нападающего "Реала" Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". (Diario Gol)
Нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале придется подать прошение о трансфере, чтобы отправиться в "Юнайтед". (La Gazzetta dello Sport)
Агент Мино Райола прибыл в Лондон, чтобы уладить заключительные детали трансфера полузащитника "Юнайтед" Генриха Мхитаряна в "Арсенал". (Daily Star)
"Арсенал" хочет 10 миллионов фунтов плюс Мхитаряна за нападающего Алексиса Санчеса. (Evening Standard)
"Арсенал" готов закрыть вопрос о будущем Джека Уилшира и Месута Озила — оба полузащитника близки к подписанию новых долгосрочных контрактов. (The Sun)
"Бордо" не продаст нападающего Малкома в этом месяце. (The Sun)
После продажи Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" решил не отпускать в аренду юного нападающего Бена Вудберна. (Liverpool Echo)
"Севилья" сделала запрос относительно нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа. (Sky Sports)
"Ливерпуль" близок к расставанию со Старриджем, но Данни Ингс "Энфилд" не покинет. (The Telegraph)
"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Эмре Джану. (Daily Mirror)
"Тоттенхэм" поспорит с "Юнайтед" за вингера ПСЖ Лукаса Моуру. (L'Equipe)
"Вест Хэм" не теряет надежд переманить полузащитника "Интера" Жоау Мариу. (Sky Sports)
"Вест Хэм" не смог отозвать полузащитника Роберта Снодграсса из аренды в "Астон Вилле". (Sky Sports)
"Суонси" хочет вернуть нападающего Андре Айю из "Вест Хэма". (Sky Sports)
Вингер "Спартака" Квинси Промес заинтересовал "Саутгемптон". (Sky Sports)
"Ньюкасл" положил глаз на вингера "Эвертона" Аарона Леннона. (ESPN)
Нападающий ПСЖ Юрген Локадия близок к переходу в "Брайтон" за 14.1 млн. фунтов. (Daily Mail)
У "Вест Бромвича" до сих пор нет предложений по защитнику Джонни Эвансу. (Sky Sports)
"Лестер" возобновил интерес к Эвансу. (Daily Mail)
"Вест Бромвич" обсуждает покупку правого защитника "Базеля" Михаэля Ланга. (Daily Mail)
Другое
Виргил Ван Дейк и Джордан Хендерсон вернулись к тренировкам с "Ливерпулем" после травм. (ESPN)
"Фулхэм" расширит свой стадион "Крэйвен Коттадж" со 25,700 до 29,600 мест. (Evening Standard)
Финансист Аманда Стейвли все еще хочет купить "Ньюкасл". Ее предложение по-прежнему в силе. (The Times)
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч опроверг слухи, что он ел дождевых червей в бытность игроком. (Sky Sports)
У 24-летнего защитника "Плимута" Райана Эдвардса был обнаружен рак яичек. Футболист немедленно отправляется на операцию. (The Independent)
19.01.2018 16:20
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29-летний болельщик «Ливерпуля» из Норвегии Кент Сольхейм дал новорождённой дочери имя YNWA.
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https://m.sports.ru/football/1059396208.html
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норм полыхают нищие пенсы из Казахии и Хохолии
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I want to ask what fans of Manchester United think about Ronaldo's return. On my opinion it's very expensive risk.
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All the rumors about Chelsea's new signing is a signal that Antonio Conte will be sacked.
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до вершин не добрался и говном быть не перестал
угадайте, про какой клуб?) подсказка - 12 лет без трофеев)
(ответить)
изи легендарная цитатка за пару сек. скриньте
до вершин ты добрался, но говном быть не перестал. Как Челси © спрт
(ответить)
Васе Пупкину 17 лет. Его чмырят в школе, постоянно пиздят, батя бухает, маман спит с соседом, а девушки и вовсе его не замечают. Вся жизнь Васи - унижения, постоянная боль и накопившаяся за эти годы злость на весь мир и несправедливость. Интернет. Видеоигры. Порнуха. Внимание вопрос: что же поможет Васе Пупкину выбраться из этой ямы и стать успешным и нормальным человеком?
А: переезд в другой город и новая школа/кампания
Б: запись на боевые искусства и спортзал
В: покупка на рынке китайской майки Шользе и аккаунт на фапле
(ответить)
"Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как Тоттенхэм" (с)
(ответить)
Пришел к выводу что админ сайта ненавидит ФК Челси. Но за что.? Ведь вы каждой новости они игнорируют или просто выложать утку про синих, а??
(ответить)
По информации The Times, нынешняя трансферная политика "Челси" связана не с финансовыми делами, а с будущем итальянского наставника клуба Антонио Конте.
Источник из клуба сообщил, что руководство "Челси" сфокусировано на подписании недорогих футболистов на короткий период времени, а также игроков, которых возможно взять в аренду из-за ожиданий, что главный тренер клуба Антонио Конте летом покинут "Стэмфорд Бридж".
(ответить)
грит как с телкой своей погулял? скинь фотку оценим девчину
(ответить)
Бля дайте уже чето ливерку выиграть а то каждый день на сайт заходишь а они все ноют Челси купил это Челси купил то...
При том что они самый конченый клуб АПЛ
- тупые закупи
- продажа лидеров
- выигранные кубки
Прошло 13 лет с тех пор как они выиграли что то нормальное скоро им и вспоминать будет трудно, хорошо что технология развиваться и можно хоть пересмотреть как это, когда твой клуб что то выигрывает.
(ответить)
там кстати был слух что Челси интересовался акинфенвой, ну тем здоровым нигрилой 120 кг))
(ответить)
Почему никто не охотится за Басом Достом? Топарь же лютый
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6лять я даже на все 100% уверен что никакой бан не светит Челси!)) да даже пускай они виноваты будут, но отскочат на изи и тем самым порвут пуканы всем жалким ущербным хейтерам))) как отскочили несколько лет назад в такой же ситуации с какута, как нашли лазейку в суде и будут строить новый стадион хоть 6лять на самом доме тех вшивых пенсионеришков, так и сейчас незаконно присвоили 25 да хоть 100 сосунков чтобы потом перепродать, Абрамчик все-равно откупится, так что не надейтесь там сильно, ничтожества!) Королям закон не писан, берем от жизни все что хотим, а хейтерки будут вечно гореть, ахах)
(ответить)
6ля пожалуйста, пусть дадут бан щолси на то, и тогда в эти последние деньки января они будут переплачивать за всякое гавно в 10 раз
хотя учитывая баркли и палмери, они и так переплачивает в 5 раз
(ответить)
палмери окуиттелен кстати, и всего за 20 млн евро, если сравнивать его игру в атаке, скилл, технику с Алонсо, то он на 1 уровень лучше, но Алонсо более забивной и гп отдает, более нацелен на ворота а палмери на команду, и в защите он лучше испанца!
если сравнить скил, дриблинг, атаку с робертсоном за 22 млн фунтов, то он просто месси! хороший игрок, надо брать, за копейки к тому же
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Как же я ору с щользи))
интересуются такими топами мирового футбола как кэрал, бревнтеке и крауч
покупают травмированных супер звезд чтобы медикам видимо не было скучно таких как бакаеко, дринкмочер, боркле, эмерсан
долго мы ждали когда эта синяя помойка развалится и вот этот момент настал, спасибо 2018й
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Если ты сидишь не фаплю более 5 лет, то ты не старожил, а долбаеб (с).
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