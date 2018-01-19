Венгер не будет особо переживать из-за ухода Санчеса
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что уход Робина Ван Перси ранил его сильнее, чем предстоящая продажа Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед".
По словам Венгера, если в случае Ван Перси "канониры" потеряли ценного игрока и не нашли ему прямую замену, то на место Санчеса клуб гарантированно подпишет Генриха Мхитаряна.
"Наши болельщики понимают, что Санчес не будет продлевать контракт, и уже смирились с этим. А тот факт, что мы возьмем игрока на его замену, делает уход Санчеса менее болезненным. Да, мы теряем хорошего игрока, но может приобрести на его место тоже футболиста топ-уровня".
"Если сравнивать это с продажей Ван Перси, то Робина мы взяли еще из второй команды "Фейеноорда", долго с ним возились и, разумеется, привязались к нему. Естественно, что его уход ранил нас гораздо больше", - сообщил Венгер Daily Mirror.
19.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
Почему до сих пор не закрыли психушку в которой он лечится?
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норм венгер гипнозит фанатов арсенала своими вьюхами. Даже не заметили как он уже всю команду распродал , оставив одних каличей даже не перспективных
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он и за вулвич давно перестал переживать.
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ну конечно РВП топом именно Венгер сделал, а Санчез уже пришел топом
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Уже привыкли играть без Санчеса. Который мыслями давно уже в пригороде Ливерпуля (Манчестере). В футбол поиграл, на старости можно и понавешивать
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