Венгер не будет особо переживать из-за ухода Санчеса

Венгер и Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что уход Робина Ван Перси ранил его сильнее, чем предстоящая продажа Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед".

По словам Венгера, если в случае Ван Перси "канониры" потеряли ценного игрока и не нашли ему прямую замену, то на место Санчеса клуб гарантированно подпишет Генриха Мхитаряна.

"Наши болельщики понимают, что Санчес не будет продлевать контракт, и уже смирились с этим. А тот факт, что мы возьмем игрока на его замену, делает уход Санчеса менее болезненным. Да, мы теряем хорошего игрока, но может приобрести на его место тоже футболиста топ-уровня".

"Если сравнивать это с продажей Ван Перси, то Робина мы взяли еще из второй команды "Фейеноорда", долго с ним возились и, разумеется, привязались к нему. Естественно, что его уход ранил нас гораздо больше", - сообщил Венгер Daily Mirror.




Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2675

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  1. parlor3 19.01.2018 17:42 # parlor3
    Почему до сих пор не закрыли психушку в которой он лечится?

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  2. yxaxaxaxaxa 19.01.2018 16:43 # yxaxaxaxaxa
    норм венгер гипнозит фанатов арсенала своими вьюхами. Даже не заметили как он уже всю команду распродал , оставив одних каличей даже не перспективных

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  3. chelsea-ferrari 19.01.2018 16:42 # chelsea-ferrari
    он и за вулвич давно перестал переживать.

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  4. irbis85 19.01.2018 16:14 # irbis85
    ну конечно РВП топом именно Венгер сделал, а Санчез уже пришел топом

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  5. recyjoed 19.01.2018 16:03 # recyjoed
    Уже привыкли играть без Санчеса. Который мыслями давно уже в пригороде Ливерпуля (Манчестере). В футбол поиграл, на старости можно и понавешивать

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