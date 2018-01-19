Венгер не будет особо переживать из-за ухода Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что уход Робина Ван Перси ранил его сильнее, чем предстоящая продажа Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед".

По словам Венгера, если в случае Ван Перси "канониры" потеряли ценного игрока и не нашли ему прямую замену, то на место Санчеса клуб гарантированно подпишет Генриха Мхитаряна.



"Наши болельщики понимают, что Санчес не будет продлевать контракт, и уже смирились с этим. А тот факт, что мы возьмем игрока на его замену, делает уход Санчеса менее болезненным. Да, мы теряем хорошего игрока, но может приобрести на его место тоже футболиста топ-уровня".



"Если сравнивать это с продажей Ван Перси, то Робина мы взяли еще из второй команды "Фейеноорда", долго с ним возились и, разумеется, привязались к нему. Естественно, что его уход ранил нас гораздо больше", - сообщил Венгер Daily Mirror.